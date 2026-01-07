English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

Central Government Scheme: பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? இதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:29 PM IST
  • பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டம்.
  • இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை யார் பெற முடியும்?
  • யார் இதில் விண்ணப்பிக்க முடியாது?

PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம்

E Shram Yojana: இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு, முதுமைக் காலத்தில் நிதி ரீதியான பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய கவலையாக உள்ளது. வழக்கமான வருமானம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு இல்லாததால் பெரும்பாலும் முதுமைக் காலத்தில் இவர்கள் பிறரை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகின்றது. இந்தக் சிக்கலைக் கருத்தில் கொண்டு, அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை வழங்கும் நோக்கில், மத்திய அரசு பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனா திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? இதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

- பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனாவின் முக்கிய நோக்கம், 60 வயதுக்குப் பிறகு அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாகும். 

- குறைந்த வருமானத்தில் வாழ்பவர்கள் மற்றும் எதிர்காலத்திற்காக கணிசமாக சேமிக்க முடியாதவர்களுக்காக இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு சிறிய தொகையைத் தவறாமல் செலுத்தி, தொழிலாளர்கள் தங்கள் முதுமைக் காலத்தை நிதி ரீதியாகப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.

E Shram Yojana: இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை யார் பெற முடியும்?

இ ஷ்ரம் தளம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தில் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் சேரலாம். இதற்கு தகுதி பெற, மாத வருமானம் ₹15,000 அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும். தெரு வியாபாரிகள், ரிக்‌ஷா ஓட்டுநர்கள், குப்பை அள்ளும் நபர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், நெசவாளர்கள், கைவினைஞர்கள், மீனவர்கள் மற்றும் தோல் தொழிலில் பணிபுரிபவர்கள் போன்றோர் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வருவார்கள்.

யார் இதில் விண்ணப்பிக்க முடியாது?

ஏற்கனவே ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), ஊழியர்களின் மாநில காப்பீட்டுக் கழகம் (ESIC) அல்லது தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ளவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியாது. மேலும், வருமான வரி செலுத்துவோர் அல்லது வேறு ஏதேனும் அரசு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலமாக பலன்களைப் பெறுபவர்களும் இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள்.

Unorganised Sector: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு அரசுப் பங்களிப்பு

ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனாவின் மிகவும் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், தொழிலாளியின் பங்களிப்பிற்குச் சமமான தொகையை அரசாங்கமும் பங்களிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு தொழிலாளி தனது வயதுக்கு ஏற்ப மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.55 செலுத்தினால், அதே தொகை மத்திய அரசாலும் அவரது கணக்கில் சேர்க்கப்படும். பங்களிப்புத் தொகை வயதுக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கிறது, ஆனால் ஓய்வூதியத் தொகை அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

Family Pension: பயனாளியின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

திட்டத்தில் பதிவு செய்துள்ள ஒரு பயனாளி இறந்தால், அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஓய்வூதியத் தொகையில் 50 சதவீதம் குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். இந்த நன்மை வாழ்க்கைத் துணைக்கு மட்டுமே பொருந்தும், வேறு எந்தக் குடும்ப உறுப்பினருக்கும் நீட்டிக்கப்படாது. 

PM-SYM: இதற்கான பதிவு செயல்முறை என்ன?

இந்தத் திட்டத்தில் சேர, தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். மான் தன் இணையதளம் மூலமாகவும் இதற்கு பதிவு செய்யலாம். பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் அட்டை, IFSC குறியீட்டுடன் கூடிய வங்கி அல்லது ஜன் தன் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் ஒரு மொபைல் எண் ஆகியவை கட்டாயமாகும். இந்தத் திட்டம் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தால் (LIC) நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனாவின் கீழ், 60 வயதுக்குப் பிறகு அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. இது வயதான காலத்தில் வலுவான நிதி ஆதாரமாக அமைகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

E ShramE Shram CardLabourerspensionPension Scheme

