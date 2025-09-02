E-Shram Card: ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு ஓய்வூதிய திட்டம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

E Shram Card: தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள், தொழிற்சாலைகளில் சிறிய அளவிலான பணிகளை செய்யும் தொழிலாளர்கள், ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுநர்கள், வீட்டு உதவியாளர்கள் என அமைப்புசாரா துறைகளில் பணிபுரியும் அனைத்து வகையான தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த பதிவு உதவியாக இருக்கும்.தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் 2021 ஆம் ஆண்டில் அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்காக ஒரு தேசிய தரவுத்தளமான e-SHRAM போர்ட்டலை அறிமுகப்படுத்தியது.
e-SHRAM போர்ட்டல்
இ-ஷ்ரம் அட்டை என்பது அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்காக இந்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நலத்திட்டமாகும். இந்த அட்டை கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், ரிக்ஷா ஓட்டுநர்கள், தெரு விற்பனையாளர்கள் போன்ற அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கானது. இ-ஷ்ரம் அட்டை வைத்திருக்கும் தொழிலாளர்கள் காப்பீடு, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற அரசு திட்டங்களின் நேரடிப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள்
புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் உட்பட அமைப்புசாரா துறையின் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்த போர்டல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அமைப்புசாரா துறைகளில் பணிபுரியும் அனைவரும் இ-ஷ்ரம் அட்டை அல்லது தொழிலாளர் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த தொழிலாளர்கள் இ-ஷ்ரம் அட்டை மூலம் பல்வேறு சலுகைகளைப் பெறலாம்.
தொழிலாளர்களுக்கான தரவுத்தளம்
இந்த போர்ட்டலின் உதவியுடன், மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் பணிபுரியும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் தரவுத்தளம் தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இதன் கீழ், வீடுகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்கள் என அனைவரும் தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். eShram போர்டல் 30 பரந்த வணிகப் பகுதிகள் மற்றும் சுமார் 400 தொழில்களின் கீழ் பதிவு வசதியை வழங்குகிறது.
e-shram Card: e-shram அட்டை என்றால் என்ன?
- அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் அனைவரும் ஷ்ராமிக் அட்டை அல்லது இ-ஷ்ரம் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
- இதன் கீழ், அமைப்புசாரா துறைகளில் உள்ள தொழிலாளர்கள் 60 வயதுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம், இறப்பு காப்பீடு, இயலாமை ஏற்பட்டால் நிதி உதவி போன்ற சலுகைகளைப் பெறலாம்.
- இதன் கீழ், பயனாளிகள் இந்தியா முழுவதும் செல்லுபடியாகும் 12 இலக்க UAN எண்ணைப் பெறுவார்கள்.
e-SHRAM Portal: இதற்கான தேவை என்ன?
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டு வரும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் தேசிய தரவுத்தளத்தை (NDUW) உருவாக்க தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் eShram போர்ட்டலை உருவாக்கியுள்ளது.
- புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், கிக் மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் முதல் தேசிய தரவுத்தளம் இதுவாகும்.
இ-ஷ்ரம் அட்டையின் நன்மைகள் என்ன?
- இ-ஷ்ரம் அட்டையின் கீழ், 60 வயதுக்குப் பிறகு அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் மக்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
- இதன் கீழ், ஒரு தொழிலாளி பகுதியளவு ஊனமுற்றால் ரூ.2,00,000 இறப்பு காப்பீடு மற்றும் ரூ.1,00,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
- ஒரு பயனாளி (இ-ஷ்ராம் அட்டை உள்ள அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்) விபத்தின் காரணமாக இறந்தால், அனைத்து சலுகைகளும் அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு வழங்கப்படும்.
இ-ஷ்ரம் அட்டை இலவச பதிவு
- இதன் பதிவு இலவசமாக செய்யப்படும்.
- தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் வலைத்தளம் அல்லது CSC மையங்கள் மூலம் இதை செய்ய முடியும்.
ஆன்லைனில் இ-ஷ்ரம் அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்பை?
- இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய, சுய பதிவு (Self Registration) மற்றும் உதவி முறை மூலம் பதிவு செய்யலாம்.
- சுய பதிவுக்கு, பயனாளிகள் eShram போர்டல் மற்றும் உமங் (UMANG) மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
- உதவி முறை பதிவுக்கு, பயனாளிகள் பொது சேவை மையம் (CSC) மற்றும் மாநில சேவை மையங்களுக்கு (SSK) சென்று பதிவு செய்யலாம்.
e-SHRAM Card: பதிவு செய்வதற்கு இந்த ஆவணங்கள் தேவை
ஆதார் அட்டை
ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்
வங்கி கணக்கு
இ-ஷ்ரம் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை:
- இ-ஷ்ரம் போர்ட்டலுக்கு (சுய பதிவு பக்கம்) செல்லவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு 'சென்ட் OTP' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இதற்குப் பிறகு, மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- OTP ஐ உள்ளிட்டு 'வெரிஃபை' சரிபார்ப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- முகவரி, கல்வித் தகுதி போன்ற தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்டு, திறனின் பெயர், வணிகத்தின் தன்மை மற்றும் வேலை வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இப்போது உங்கள் வங்கி விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- இதற்குப் பிறகு மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும், அதை உள்ளிடவும்.
- இப்போது இ-ஷ்ரம் கார்டின் விவரங்கள் உங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.
- அதன் பிறகு பயனாளிகள் தங்கள் இ-ஷ்ரம் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
