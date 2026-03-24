English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம், அற்புதமான அரசு திட்டம்

PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம், அற்புதமான அரசு திட்டம்

PM-SYM Scheme News: பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான் தன் திட்டம் மத்திய அரசு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்காக நடத்தும் ஒரு அற்புதமான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். PM-SYM திட்டத்தின் மூலம் 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ரூ.3,000 என்ற உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:41 PM IST
  • PM-SYM திட்டம் எந்த துறையினருக்கான திட்டம்?
  • PM-SYM திட்டத்தில் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?
  • PM-SYM திட்டத்தில் இதுவரை எத்தனை பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்?

PM SYM: அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 மாத ஓய்வூதியம், அற்புதமான அரசு திட்டம்

PM-SYM Scheme News: மத்திய அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல விதமான நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. இவற்றில் முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் பல உள்ளன. அப்படிப்பட்ட திட்டங்களில் அமைப்புசாரா துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்காக பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. PM-SYM திட்டம் என்றழைக்கப்படும் இந்த திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் திட்டம்

அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் நபர்களுக்காகவும், முதுமையில் நிதி பாதுகாப்பிற்கான கவலையில் உள்ளவர்களுக்காகவும் 'பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான் தன்' (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan) திட்டம் நடத்தப்படுகின்றது. PM-SYM திட்டத்தின் மூலம் 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ரூ.3,000 என்ற உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. 2019-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், EPF அல்லது NPS போன்ற முறையான ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் கிடைக்காத லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வலையமைப்பை அமைத்துத் தருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

PM-SYM என்றால் என்ன?

PM-SYM திட்டத்தின் மூலம் எந்த பயனாளிகளுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது? 'பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன்' (PM-SYM) என்பது, குறிப்பாக, தெருவோர வியாபாரிகள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்கள் போன்ற அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, ஒரு தன்னார்வ மற்றும் பங்களிப்பு அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இவர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.3,000 கிடைக்கிறது.

நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த தகவல்

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே நாடாளுமன்றத்தில் இது குறித்து விளக்கினார். அப்போது அவர், "அமைப்புசாரா துறைத் தொழிலாளர்கள் 60 வயதை எட்டிய பிறகு, மாதம் ரூ.3,000 என்ற உத்தரவாதமான ஓய்வூதியம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது." என்று கூறினார்.

இத்திட்டம் ஒரு எளிய கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. ஒரு பயனாளி பணிபுரியும் காலங்களில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சிறிய தொகையை பங்களிப்பாகச் செலுத்துவார்கள். அதற்குச் சமமான தொகையை அரசாங்கமும் பங்களிப்பாகச் செலுத்தும். 60 வயதுக்குப் பிறகு, பயனாளிகளுக்கு ஒரு நிலையான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

PM-SYM ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு யார் தகுதியானவர்கள்?

PM-SYM ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேருவதற்கு, பயனாளிகள் பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

- வயது 18 முதல் 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்

- மாத வருமானம் ரூ. 15,000 அல்லது அதற்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்

- அமைப்புசாரா துறையைச் சேர்ந்த தொழிலாளராக இருக்க வேண்டும்

- அரசு நிதியுதவி பெறும் திட்டங்களான EPFO, ESIC அல்லது NPS ஆகியவற்றில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது

இந்த நிபந்தனைகள், முறையான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ் வராத தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் இந்த திட்டத்தின் நன்மைகள் கிடைக்கப்தை உறுதி செய்கின்றன.

PM-SYM: ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு பங்களிக்க வேண்டும்?

ஒரு நபர் இத்திட்டத்தில் சேரும்போது அவருடைய அப்போதைய வயதைப் பொறுத்தே செலுத்த வேண்டிய பங்களிப்புத் தொகை அமையும்:

- இளம் வயதில் சேருபவர்களுக்கு: பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ரூ.55-லிருந்து தொடங்குகிறது 

- 40 வயதுக்கு நெருக்கமான அருகிலான வயதில் சேருபவர்களுக்கு: பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ரூ.200 வரை உயர்கிறது 

இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பயனாளிகள் செலுத்தும் பங்களிப்புத் தொகைக்குச் சமமான முழுத் தொகையை அரசாங்கமும் செலுத்துகிறது. அமைச்சர் குறிப்பிட்டது போல, "மாதாந்திர பங்களிப்பில் 50 சதவீதத்தை பயனாளி செலுத்த வேண்டும், அதற்குச் சமமான மீதமுள்ள பங்களிப்பை மத்திய அரசாங்கம் செலுத்தும்."

PM-SYM மூலம் ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

PM-SYM திட்டத்தில் இணைவது மிகவும் எளிமையானது:

- முதலில் உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) செல்லவும்.
- இந்தியா முழுவதும் சுமார் 4 லட்சம் பொது சேவை மையங்கள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- அதிகாரப்பூர்வ மான்தன் இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனிலும் சுயமாகப் பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள்
- தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள தொழிலாளர்களும் இதில் சேர்ந்து பயன் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த எளிதான அணுகல் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

PM-SYM திட்டத்தில் இதுவரை எத்தனை பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்?

பல ஆண்டுகளாக இந்தத் திட்டத்தில் சேருவோரின் எண்ணிக்கை சீராக அதிகரித்து வருகிறது. மொத்தப் பதிவுகள் உட்பட, மார்ச் 12, 2026 நிலவரப்படி, PM-SYM திட்டத்தின் கீழ் 52.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளதாக அரசாங்க தரவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. இது இந்த திட்டம் பற்றி அதிகரித்து வரும் விழிப்புணர்வைக் காட்டுவதோடு, தகுதியுள்ள தொழிலாளர்களில் ஒரு பெரிய பிரிவினர் இன்னும் ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பு வலைக்கு வெளியே உள்ளனர் என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

கவரேஜை விரிவுபடுத்த அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன?

PM-SYM திட்டத்தின் பதிவையும் விழிப்புணர்வையும் அதிகரிக்க அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது:

- நாடு தழுவிய சிறப்புப் பதிவு பிரச்சாரங்கள் மெற்கொள்ளப்படுகின்றன

- இ-ஷ்ராம் இணையதளத்துடன் ஒருங்கிணைப்பு

- உள்ளூர் மொழிகளில் குறுஞ்செய்திப் பிரச்சாரங்கள்

- தொழிலாளர்களைச் சேர்ப்பதற்காக CSC-களுக்கு ஊக்கத்தொகைகள்

- விருப்பத்துடன் வெளியேறுதல், கணக்கு அறிக்கை, செயலற்ற கணக்குகளைப் புதுப்பித்தல் போன்ற கூடுதல் அம்சங்கள்

"அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் பதிவிற்காக நாடு தழுவிய சிறப்புப் பதிவு இயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்தல்" உள்ளிட்ட தற்போதைய முயற்சிகளை அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார்.

அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்

அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் மூலம் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் என்ன? தொழிலாளர் சக்தியின் பெரும்பகுதிக்கு இந்தியாவின் அமைப்புசாரா துறை வேலைவாய்ப்பை அளிக்கிறது. ஆனால் பெரும்பாலான தொழிலாளர்களுக்கு முறையான ஓய்வூதிய ஆதரவு எதுவும் கிடைப்பதில்லை. PM-SYM போன்ற திட்டங்கள், முதுமையில் உத்தரவாதமான வருமானம், அரசாங்க ஆதரவுடனான பங்களிப்பு, எளிதான பதிவு மற்றும் குறைந்த மாதாந்திர சேமிப்புத் தேவை ஆகியவற்றை வழங்கி, இந்த இடைவெளியைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. குறைந்த வருமானம் பெறும் பல தொழிலாளர்களுக்கு, ஓய்வுக்குப் பிறகு இது ஒரு முக்கியமான நிதிப் பாதுகாப்பாக அமையக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. PM-SYM திட்டம் எந்த துறையினருக்கான திட்டம்?
PM-SYM திட்டம் அமைப்புசாரா துறை தொழிலாளர்களுக்கான திட்டமாக உள்ளது.

2. PM-SYM திட்டத்தில் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கும்?
PM-SYM திட்டத்தின் கீழ், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் 60 வயதிற்குப் பிறகு ஒரு நிலையான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

3. PM-SYM திட்டத்தில் இதுவரை எத்தனை பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்?
மார்ச் 12, 2026 நிலவரப்படி, PM-SYM திட்டத்தின் கீழ் 52.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளதாக அரசாங்க தரவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM SYMPradhan Mantri Shram Yogi Maan dhan YojanaCentral government schemesPENSION SCHEMESpension

Trending News