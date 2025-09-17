APY: அற்புதமான அரசு திட்டம்... வெறும் ரூ.210 சேமித்து, மாதம் ரூ.5000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

Senior Citizens Latest News: நாட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், விவசாயிகள் என அனைவருக்கும் பிரத்யேக திட்டங்கள் பல உள்ளன. மூத்த குடிமக்களுக்கான திட்டங்களில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி கிடைக்கிறது. 60 வயதிற்குப் பிறகு, முதுமை முழுமையாக அமைகிறது. உடலில் பணம் ஈட்ட தேவையான சக்தி குறையத் தொடங்குகிறது. ஆகையால், இந்த வயதிற்கான மாத வருமானத்திற்கான திட்டமிடலை இளமையிலேயே தொடங்குவது நன்மை பயக்கும்.
Atal Pension Yojana: ஓய்வூதியத்திற்கான சிறந்த வழி
ஓய்வூதிய திட்டமிடலுக்கு அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கும். மோடி அரசு சுமார் ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தைத் தொடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான வசதி உள்ளது. அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5000 வரை ஓய்வூதியம் பெற ஏற்பாடு செய்யலாம்.
Atal Pension Scheme: பாதுகாப்பான முதலீடு
இந்த திட்டத்தில் சேரும் பயனாளிகளுக்கு மாதா மாதம் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இங்கு செய்யப்படும் முதலீடு பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதாவது மக்கள் எந்த வித அச்சமும் இல்லாமல் இதில் முதலீடு செய்யலாம்.
APY: அடல் பென்ஷன் யோஜனா என்றால் என்ன?
- மத்திய அரசு அடல் பென்ஷன் திட்டத்தை நடத்துகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி ரீதியாக வலுப்பெற உதவி கிடைக்கிறது.
- இதில் முதலீடு செய்யும் நபர்கள் வயதான காலத்தில் நிதி நெருக்கடி குறித்த பதற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
- இங்கே, முதலீடு செய்யப்படும் தொகை முற்றிலும் பாதுகாப்பானதாக இருக்கின்றது.
- 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
- இந்த திட்டத்தில் சேர அதிகபட்ச வயது 40 ஆகும்.
- வயது இதை விட அதிகமாக இருந்தால், திட்டத்தின் கீழ் கணக்கைத் திறக்க முடியாது.
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டக் கணக்கைத் திறந்த பிறகு, ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்ட கணக்கை திறப்பது எப்படி?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர, முதலில் வங்கிக்குச் சென்று திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வங்கிக் கணக்கு KYC மற்றும் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர, இந்திய குடிமகனாக இருப்பது அவசியம். ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.210 முதலீடு செய்தால், 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பயனாளிக்கு ரூ.5,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
- இதற்கு, முதலில் நீங்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும்.
- இதற்குப் பிறகு, வங்கி அதிகாரியிடமிருந்து திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க படிவத்தைப் பெற்று அதை நிரப்ப வேண்டும்.
- படிவத்தில் தேவையான தகவல்களை நிரப்பி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது, ரூ.1000 முதல் ரூ.5000 வரையிலான ஓய்வூதியம் குறித்த கேள்வி உங்களிடம் கேட்கப்படும். உங்களுக்கு தேவையான ஓய்வூதிய அளவை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
- இதற்குப் பிறகு, சில நாட்களுக்குள், உங்கள் வங்கிக் கணக்கு இந்தத் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
