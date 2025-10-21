English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 06:10 PM IST
  • அடல் பென்ஷன் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
  • அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர முடியும்?
  • ₹5,000 மாத ஓய்வூதியம் பெற எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

Senior Citizens Latest News: அனைவரும் தங்கள் வாழ்வில் நிதி சிக்கல்களைத் தவிர்க்க விரும்புகிறார்கள். பணத்தை பாதுகாத்து, பெருக்க, பல்வேறு வழிகளில் அதை சேமித்து பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். உதாரணமாக, சிலர் தங்கள் பணத்தை தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் சேமிக்கிறார்கள், சிலர் நிலையான வைப்புத்தொகைகளில் முதலீடு செய்கிறார்கள். இருப்பினும், பலர் பிற முறைகள் மூலமாகவும் பணத்தைச் சேமிக்கிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

பணத்தை பாதுகாப்பாக சேமிக்க, மத்திய அரசின் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக முதியவர்களின் நிதி பாதுகாபை இலக்காகக் கொண்ட பல திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒரு பிரபலமான திடம்தான் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 60 வயதிற்குப் பிறகு நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக 5,000 ரூபாய் வரை பெறலாம். இதில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் முழுமையாக உங்கள் முதலீட்டை பொறுத்தது. அடல் பென்ஷன் யோஜனா பற்றியும் அதில் எவ்வாறு முதலீடு செய்யலாம் என்பதைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Atal Pension Yojana: இதில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

- இந்த அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், இதற்கு முதலில் உங்கள் வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டும்.

- அங்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியைச் சந்திக்க வேண்டும்.

- உங்கள் KYC முடிந்ததும் உங்கள் பெயர் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும்.

- இதற்குப் பிறகு, 60 வயதில் நீங்கள் விரும்பும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

- அது மாதத்திற்கு ரூ.1000 முதல் 5000 வரை வேறுபடலாம்.

- பின்னர் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு இந்த அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.

- இதற்குப் பிறகு, திட்டத்தின் பிரீமியம் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்.

Atal Pension Scheme: இதில் சேர தேவையான தகுதி என்ன?

- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய குடிமக்களும், வரி செலுத்தாதவர்களும், அதாவது, வரி வகைக்கு வெளியே உள்ளவர்களும் சேர முடியும்.

- நீங்கள் இந்தப் பட்டியலில் இருந்தால், இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து முதுமையில் ஓய்வூதியம் பெறலாம். 

- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய, உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். 

- உதாரணமாக, 18 வயது நிரம்பிய ஒருவர் 60 வயதிற்குப் பிறகு ரூ.5,000 மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற விரும்பினால், அவர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.210 பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டும். 

- இதேபோல், மற்ற வயதுடைய நபர்களும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற மிகக் குறைந்த பிரீமியத்தை செலுத்தினால் போதும்.

அரசாங்கம் அடல் பென்ஷன் திட்டத்தை 2015 இல் அறிமுகப்படுத்தியது. இது ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. வழக்கமான ஓய்வூதியப் பலன்களை பெறாதவர்களுக்காக அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா தொடங்கப்பட்டது. 

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு ஸ்வீட் நியூஸ்; தீபாவளிக்கு பின் DA உயர்வு - மாநில அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | PF, ஓய்வூதியம், டேக்ஸ் ரீஃபண்டில் பிரச்சனையா? CPGRAMS மூலான் புகார் அளிப்பது எப்படி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Atal pension yojanaAPYAtal Pension SchemePension Schemepension

