அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அரசு திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர முடியும்?

Senior Citizens Latest News: இளமை, முதுமை என மனித வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. பலர் இளமையில் இருக்கும்போதே முதுமைக்கான நிதி திட்டமிடலை மேற்கொள்கிறார்கள். இதற்கு உதவும் வகையில் மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பல திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகின்றன. அப்படி ஒரு பிரபலமான ஓய்வூதியத் திட்டமாக இருப்பதுதான் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்.
Atal Pension Yojana: அடல் பென்ஷன் யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
பொதுவான சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்கும் நோக்கில், 2015 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஒரு நெகிழ்வான குறைந்தபட்ச உத்தரவாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது. வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையின் அடிப்படையில் இதன் மாத முதலீட்டுத் தொகை ₹42 முதல் ₹1,454 வரை மாறுபடுகிறது. அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மூலம், சிறிய சேமிப்புகளைச் செய்து, 60 வயதிற்குப் பிறகு பயனாளிகள் ₹5,000 வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.
Atal Pension Scheme: இதில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
- அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் சேர விரும்பினால், முதலில் உங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும்.
- உங்கள் KYC ஐ முடிக்கும் தொடர்புடைய அதிகாரியைச் சந்தித்து தகவல்களை பெற வேண்டும்.
- KYC ஐ முடித்த பிறகு, உங்களுக்கு ஏற்ற ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பிரீமியத்தைப் பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும்.
- உங்கள் பெயர் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு பின்னர் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும்.
- அதன் பிறகு உங்களுக்கு ஒரு ரசீது வழங்கப்படும், உங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படும்.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கணக்கீடு என்ன?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது முதலீட்டாளரின் வயது மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்படி முதலீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு முதலீட்டுத் திட்டமாகும். 60 வயதிற்குப் பிறகு, பயனாளிக்கு ₹5,000 வரை மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் குறைந்தது 20 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் இதற்குக் குறைவான முதலீடுகள் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்காது.
இதில் செய்யப்படும் முதலீடு மற்றும் அதற்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையை உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- 18 வயது நிரம்பிய ஒருவர் அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் (APY) ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர்ந்தால், அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.210 முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- அதேபோல், 30 வயதுடைய ஒருவர் மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்தால், அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு அவரது பிரீமியம் ரூ.577 ஆக இருக்கும்.
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனாவில் யாரெல்லாம் சேர முடியும்?
- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க ஒரு தகுதிப் பட்டியல் உள்ளது.
- இதில் சேர பயனாளி இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
- வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
- 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவராக இருந்தால் மட்டுமே அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
- வரி வகையின் கீழ் வருபவர்கள், அதாவது, வரி செலுத்துபவராக இருக்கும் நபர் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் சேர முடியாது.
அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் சந்தாதாரர்கள் நிலவரம்:
நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,45,17,419 (8.4 கோடி) சந்தாதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
APY -இன் 5 ஓய்வூதியப் பிரிவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்களின் விநியோகம் இப்படி உள்ளது:
ரூ.1,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 86.91%, 7,34,79,553 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.2,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 3.00%, 25,34,949 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.3,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 1.41%, 11,86,898 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.4,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 0.53%, 4,46,102 சந்தாதாரர்கள்
ரூ.5,000 ஓய்வூதியப் பிரிவு: 8.15%, 68,69,917 சந்தாதாரர்கள்
மொத்தம் 100% 8,45,17,419 சந்தாதாரர்கள்
(ஆதாரம்: அரசுத் தரவுகள், நவம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி)
மேலும் படிக்க | 7வது ஊதியக்குழு நிறைவடைகிறது: சம்பளம், டிஏ... 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த பரிசுகள்
மேலும் படிக்க | இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு தனியாக கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது: மத்திய அரசு முக்கிய செய்தி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ