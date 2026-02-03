English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: முதுமையில் மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அரசு திட்டம், பதிவு செய்வது எப்படி?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: முதுமையில் மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அரசு திட்டம், பதிவு செய்வது எப்படி?

Atal Pension Yojana News: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 3, 2026, 05:46 PM IST
  • அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
  • இதில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது?
  • இந்த திட்டத்தில் வரிச் சலுகைகள் கிடைக்குமா?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: முதுமையில் மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அரசு திட்டம், பதிவு செய்வது எப்படி?

Senior Citizens Latest News: எதிர்காலத்தைப் பற்றிய கவலையும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அனைவருக்கும் உள்ளது. வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு வயதாகி, நம் உடல்கள் நம்மை ஆதரிக்காதபோது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று நம்மில் பலர் அவ்வப்போது யோசிப்பதுண்டு. பெரும்பாலான மக்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள், ஆனால் புத்திசாலிகள் அதற்காக திட்டமிடத் தொடங்குகிறார்கள்.

Atal Pension Yojana: முதுமையில் பாதுகாப்பு அளிக்கும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

சரியான ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தெர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்தால், வயோதிகத்தில் நிலையான ஒரு ஓய்வூதியத்தை பெற்று நிம்மதியாக வாழலாம். குறைந்த பிரீமியம் செலுத்தி வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் பெற அனுமதிக்கும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நாடும் நபர்களுக்கு அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) ஒரு நல்ல திட்டமாக இருக்கும். 

திட்டத்தை நீட்டிக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல்

2030-31 வரை அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (APY) தொடர மோடி அமைச்சரவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது அதிக மூத்த குடிமக்கள் பயனடைவதை உறுதி செய்கிறது.

Atal Pension Scheme: அடல் பென்ஷன் திட்டம் என்றால் என்ன?

அடல் பென்ஷன் திட்டம் (APY) என்பது இந்திய அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கும் 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய குடிமக்களுக்கானது. இந்தத் திட்டம் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு முதுமையில் வருமான ஆதாரத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

APY: இந்தத் திட்டம் யாருக்கானது?

18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட அனைவரும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டக் கணக்கைத் திறக்கலாம். இந்தத் திட்டத்தில் சேர, உங்களிடம் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு, ஆதார் எண் மற்றும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண் இருக்க வேண்டும். உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் உங்கள் ஆதார் அட்டையின் நகலையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தல் செய்தி வரும்.

Atal Pension Scheme: இதில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது?

இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், 60 வயதை எட்டும்போது, ​​உங்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இதற்காக, நீங்கள் மாதத்திற்கு ₹376 டெபாசிட் செய்தால் போதும்.

அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

- அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரை மாதந்தோறும் ஓய்வூதியம் பெற, முதலீட்டாளர்கள் மாதத்திற்கு ₹42 முதல் ₹376 வரை முதலீடு செய்ய வேண்டும். 

- இந்த தொகையை முதலீடு செய்ய, முதலீட்டாளர்கள் 18 வயதில் திட்டத்தில் சேர வேண்டும்.

- முதலீட்டாளர் 40 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால், அவர்கள் ₹291 முதல் ₹1,454 வரை மாதந்தோறும் பங்களிப்பைச் செய்ய வேண்டும். 

- அதிகபட்ச பங்களிப்பு ₹5,000 ஆகும்.

இந்த திட்டத்தின் கால அளவு என்ன?

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் முதலீடு செய்தால், அவர்கள் குறைந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும். முதலீடுகளை மாதந்தோறும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம். இந்தத் தொகை தானாக டெபிட் செய்யப்படும். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு பணியாளர் விரும்பும் ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்து கழிக்கப்படும் தொகை இருக்கும்.

APY Pension Calculation: ஓய்வூதியக் கணக்கீடு

25 வயதிலிருந்து அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மாதத்திற்கு ரூ.376 டெபாசிட் செய்தால், 60 வயதிற்குள் வசதியாக மாதத்திற்கு ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்திற்கு 35 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டும். கணக்கிட்டால், வட்டி உட்பட இந்த ஆண்டுகளில் ரூ. 1,57,920 சேரும்.

இந்த திட்டத்தில் வரிச் சலுகைகள் கிடைக்குமா?

ஆம். அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C இன் கீழ் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.

