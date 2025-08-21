PM Internship Scheme: இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000 ஸ்டைபண்ட், ரூ.6,000 மொத்தத்தொகை

PM Internship Scheme: பல்வேறு பிரிவு மக்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்காகவும் பல பிரத்யேக நலத்திட்டங்கள் உள்ளன. அப்படி ஒரு முக்கியமான திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதம மந்திரி இண்டர்ண்ஷிப் திட்டம்
பிஎம் இண்டர்ண்ஷிப் திட்டம் இளைஞர்களுக்கான ஒரு பிரத்யேகமான, மிகவும் பயனுள்ள திட்டமாகும். 2024-25 பட்ஜெட்டின் போது இந்திய அரசு பிரதமர் பயிற்சித் திட்டமான பிஎம் இண்டர்ண்ஷிப் திட்டத்தை அறிவித்தது. இந்தத் திட்டம் பெருநிறுவன விவகார அமைச்சகத்தால் (Ministry of Corporate Affairs) இயக்கப்படுகிறது. இதில் இரண்டு கட்டங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன.
PM Internship Scheme என்றால் என்ன?
- பிரதான் மந்திரி இண்டர்ண்ஷிப் திட்டம் இந்திய அரசின் ஒரு முயற்சியாகும்.
- இது இளைஞர்களுக்கு நாட்டின் சிறந்த 500 நிறுவனங்களில் பயிற்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- இது இளைஞர்களுக்கு நடைமுறை பணி அனுபவத்தை வழங்கும்.
- இந்த திட்டம் அவர்களின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளை வலுப்படுத்தும்.
PM Internship Scheme: இதில் எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?
- பிரதான் மந்திரி இன்டர்ன்ஷிப் திட்டத்தில் பயிற்சியின் போது, ஒவ்வொரு பயிற்சியாளருக்கும் மாதத்திற்கு ரூ.5,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்.
- இதில், ரூ.500 நிறுவனத்தால் டெபாசிட் செய்யப்படும்.
- ரூ.4,500 அரசாங்கத்தால் நேரடியாக பயிற்சியாளரின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
- இது தவிர, சேரும் போது ரூ.6,000 மொத்தத் தொகையும் வழங்கப்படும்.
PM Internship Scheme: இந்த திட்டத்தில் பதிவு செய்வது எப்படி?
- இந்த திட்டத்தில் பதிவு செய்து இதன் பலன்களைப் பெற, முதலில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான mca.gov.in க்குச் செல்ல வேண்டும்.
- வலைத்தளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Register tab -ஐக் கிளிக் செய்யவும்.
- இங்கே உள்ள பதிவு படிவத்தில் தேவையான தகவல்களை நிரப்பி சமர்ப்பிக்கவும்.
- கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் அடிப்படையில் கணினி ஒரு விண்ணப்பத்தை உருவாக்கும்.
- இருப்பிடம், துறை, பதவி மற்றும் படிப்பு வகை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இப்போது நீங்கள் 5 இன்டர்ன்ஷிப்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
- எதிர்கால குறிப்புக்காக உங்கள் விண்ணப்பத்தை சேவ் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
PM Internship Scheme: இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- 10, 12, ஐடிஐ, பாலிடெக்னிக் அல்லது டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- பட்டப்படிப்பு முடித்த புதிய பட்டதாரி இளைஞர்களும் இதில் சேரலாம்.
- ஐடிஐ பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- அவர்கள் மெட்ரிகுலேஷன் (10 ஆம் வகுப்பு) மற்றும் வர்த்தகச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- ஏஐசிடிஇ அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் டிப்ளமோவுடன் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- யுஜிசி/ஏஐசிடிஇ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு பட்டம் பெற்ற இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 24 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
- இருப்பினும், எஸ்சி/எஸ்டி/ஓபிசி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது தளர்வு கிடைக்கும்.
