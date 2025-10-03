கலைஞர்களுக்கு அள்ளிக்கொடுக்கும் மத்திய அரசு: மாதம் ரூ.6,000 ஓய்வூதியம், விவரம் இதோ

Veteran Artists Pension Scheme: பல்வேறு தரப்பு மக்களுக்கும் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த மக்களுக்கும் மத்திய அமைச்சகம் பல வித நலத்திட்டங்களையும், ஓய்வூதியத் திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டங்களில் கலைஞர்களுக்கான ஒரு அற்புதமான ஓய்வூதியத் திட்டமும் அடங்கும். கலாச்சார அமைச்சகத்தின் மூத்த கலைஞர்களுக்கான நிதி உதவித் திட்டம், கலை, இலக்கியம் மற்றும் கலாச்சாரத் துறைக்காக தங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் அர்ப்பணித்த மூத்த கலைஞர்கள் மற்றும் அறிஞர்களுக்கு ஒரு வலுவான சமூகக் கேடயமாக செயல்படுகிறது.
மூத்த கலைஞர்களுக்கான நிதி உதவித் திட்டம்
இந்த முக்கியமான திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம், தங்கள் வாழ்வின் முக்கிய ஆண்டுகளில் கலைக்காக குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த ஆனால் இப்போது முதுமை அல்லது இயலாமை காரணமாக வாழ்க்கை நடத்துவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் மூத்த கலைஞர்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலையை மேம்படுத்துவதாகும். இந்த சிறந்த திட்டம் கலை உலகின் இந்த மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு கண்ணியமான வாழ்க்கையை வாழ அதிகாரம் அளிக்கிறது.
மூத்த கலைஞர்களுக்கு மாதாந்திர நிதி உதவி எவ்வளவு கிடைக்கும்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள கலைஞர்களுக்கு மாதத்திற்கு ₹6,000 நிலையான நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு அல்லது கூட்டு நிர்வாகத்தால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. மத்திய அரசின் பங்களிப்பு ₹5,500 வரை இருக்கலாம். மாநில அரசு அல்லது கூட்டு நிர்வாகத்தின் பங்களிப்பு மாதத்திற்கு ₹500 ஆக இருக்க வேண்டும். ஒரு மாநில அரசு ஏற்கனவே ஓய்வூதியம் வழங்கினால், மீதமுள்ள தொகைக்கு நிகராக மத்திய அரசின் பங்களிப்பு சரிசெய்யப்படும்.
இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய அம்சம் என்னவென்றால், ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுள்ள ஒரு கலைஞர் இறந்தால், இந்த ஓய்வூதியத்தை மத்திய அரசு தீர்மானித்தபடி, குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், அவரது வாழ்க்கைத் துணைக்கு மாற்ற முடியும்.
Old Artist Assistance Scheme: இதற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?
இந்த விலைமதிப்பற்ற திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பதாரர்கள் சில முக்கிய அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:
- இந்த உதவித்தொகையை பெற கலைஞர் அல்லது அறிஞர், கலை, இலக்கியம் அல்லது கலாச்சாரத் துறையில் கணிசமான பங்களிப்பைச் செய்திருக்க வேண்டும்.
- எந்தவொரு படைப்பையும் வெளியிடாமல் இருந்தாலும், தங்கள் துறையில் ஆழ்ந்த பங்களிப்புகளைச் செய்த பாரம்பரிய அறிஞர்களும் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள்.
- விண்ணப்பதாரரின் மொத்த வருமானம் மாதத்திற்கு ₹4,000 அல்லது வருடத்திற்கு ₹48,000 ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.
- விண்ணப்பதாரர் குறைந்தபட்சம் 60 வயதுடையவராக இருக்க வேண்டும் (இந்தத் தேவை மனைவிக்கு பொருந்தாது).
- கலைஞர் வேறு எந்த மத்திய அல்லது மாநில அரசின் நிதி உதவித் திட்டத்திலிருந்தும் சலுகைகளைப் பெறக்கூடாது.
மூத்த கலைஞர் ஓய்வூதியத்திற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை
- மூத்த கலைஞர் ஓய்வூதியத்திற்கு ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க, நீங்கள் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் வலைத்தளத்திற்கு சென்று கலாச்சாரத் திட்ட கண்காணிப்பு அமைப்பு (CSMS) மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- விண்ணப்பத்தில் உள்ள அனைத்து தகவல்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன், அது ஒரு நிபுணர் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
- விண்ணப்பதாரரின் தகுதி மற்றும் நிதி நிலையின் அடிப்படையில் குழு பயனாளிகளை பரிந்துரைக்கிறது.
- குழுவின் பரிந்துரை மற்றும் நிதி கிடைப்பதன் அடிப்படையில், நிர்வாகத் துறை இறுதி முடிவை எடுக்கிறது.
- ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, ஓய்வூதியம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்களில் பாஸ்போர்ட் அளவிலான வண்ண புகைப்படம், முகவரிச் சான்று (ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் ஐடி போன்றவை), பிறப்புச் சான்று மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ் ஆகியவை அடங்கும். கூடுதலாக, கலை, இலக்கியம் அல்லது கலாச்சார பங்களிப்புகள், விருதுகள் மற்றும் கௌரவங்களை நிரூபிக்கும் ஆவணங்கள், வங்கி அங்கீகாரக் கடிதம் மற்றும் மாநில அரசு அல்லது கூட்டு நிர்வாகத்திடமிருந்து ஒரு பரிந்துரை கடிதம் ஆகியவை கட்டாயமாகும்.
ஓய்வூதியம் மனைவிக்கு மாற்றப்பட வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஓய்வூதியம் மனைவிக்கு மாற்றப்பட வேண்டுமானால், அதற்கு, இறந்த கலைஞரின் இறப்புச் சான்றிதழ், டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ், மனைவியின் வருமானம் மற்றும் அடையாளச் சான்று மற்றும் மனைவி வேறு எந்த திட்டப் பலன்களையும் பெறவில்லை என்பதைக் கூறும் ஒரு பிரமாணப் பத்திரம் ஆகியவை தேவைப்படும்.
