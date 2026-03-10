English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஈரான்-இஸ்ரேல் போரால்..சாமானியர்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார முடக்கங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

ஈரான்-இஸ்ரேல் போரால்..சாமானியர்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார முடக்கங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

Economical Impact Of Iran Isreal War : ஈரான் - இஸ்ரேல் போர், சாமானியர்களின் வாழ்க்கையிலும் பெரும் பொருளாதார மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அவை என்னென்ன மாற்றங்கள் என்பதையும், இந்த மாற்றத்தால் என்ன நடக்கும் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:22 PM IST
  • ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்
  • மக்க்ளின் பொருளாதார வாழ்க்கை என்னவாகும்?
  • முழு விவரம், இதோ!

Economical Impact Of Iran Isreal War : செய்தித்தாள் முழுக்க, இஸ்ரேல் ஈரான் அமெரிக்கா இடையேயான போர் குறித்து அச்சடித்து வந்தாலும் நம்மில் பலர், “அதைப் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை”இன்று இருப்போம். ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு சாமானியர்களின் வாழ்க்கையையும் பெரிதளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் போர் ஆகும். போர் நடைபெறும் இந்த இடம், இந்தியாவிற்கு முக்கியமான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யும் இடம் ஆகும். இந்தப் போர் சூழல் காரணமாக அவை தடைபட்டு போனதால் இப்போதே பெரும் மாற்றங்கள் தலை விரித்து ஆடுகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் நாம் வாங்கும் பொருட்களிலிருந்து, பல விஷயங்களுக்கு விலை ஏற்றமும் ஏற்படலாம். 

பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு:

இஸ்ரேல் ஈரான் போர், பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக அமையலாம். கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி யில் முன்னோடியாக இருக்கும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பொற்ச்சூழல் நிலவுவதுதான் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர காரணமாக அமையும். வெளிநாடுகளில் ஏற்கனவே சிறிதளவு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர  ஆரம்பித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

எரிவாயு விலை உயர்வு:

வீட்டு சமையலுக்கு உபயோகிக்கும் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் மற்றும் வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ஒரே நாளில் எக்கச்சக்கமாக உயர்ந்தது. அது மட்டுமன்றி பெங்களூரு போன்ற சில முக்கிய இந்திய நகரங்களில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக உணவகங்களை நடத்த முடியாத நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சில உணவகங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் கூட உணவகங்கள் சில இனி தோசை ஆம்லெட் உள்ளிட்ட சில முக்கிய உணவுகள் வழங்கப்படாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது. 

உரங்கள் விலை உயர்வு: 

உணவு உற்பத்தியில் உரங்கள் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கிறது. பயிர்களுக்கு போதுமான உணவை வளர்ப்பதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை இந்த உரங்கள் வழங்குவதாக, விவசாயிகள் கருதுகின்றனர். உரங்களை பயன்படுத்த உற்பத்தி செய்யப்படும்  எரிவாயுவிற்கு, ஹார்மோஸ் ஜலசந்தி நீர்வழி என்பது ஒரு முக்கிய பாதையாக இருக்கிறது. இங்கு போர் சூழ்நிலை நிலவுவதால் உரங்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

விமான கட்டணம் அதிகரிக்கலாம்.. இஸ்ரால் ஈரான் போரால் ஜெட் எரிபொருள் விலை கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக அதிகரித்து இருக்கிறது. ஒரு டன்னுக்கு 830 அமெரிக்க டாலர்களில் இருந்து 1500 வரை விற்பனையாகிறதாம். 2022 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யா உக்ரைன் இடையை அனுப்ப போரின்போது இப்படி விலை அதிகரித்துள்ளது. 

விமான நிறுவனங்களின் இயக்கச் செலவுகளில், எரிபொருள் பொதுவாக 20ல் இருந்து 40% வரை இருக்கும். இதனால் விமானங்கள் அதிக விலை கொண்டதாக மாறலாம். அதே சமயத்தில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை சில விமானங்களை ரத்து செய்யவும் வழி வகுக்கும். ஆனால் இதே தாக்கம் அனைத்து இடத்திலும் இருக்காது. பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் மற்றும் ஈசி ஜெட் உள்ளிட்ட பல விமான நிறுவனங்கள் மாதங்களுக்கு அல்லது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நிலையான விலையில் தங்கள் எரிபொருட்களை பெறுவதற்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்கின்றன. ஆனால் இதற்கு நேர் மாறாக பல பெரிய அமிர்த விமானம் நிறுவனங்கள் இதை செய்வது கிடையாது. இதனால் சில காலங்களிலேயே விமான கட்டணங்களின் விலை அதிகரிக்கப்படும்.

ஆயில் பேரல்கள்!

போர் சூழலால், இப்படி கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்ந்து கொண்டே போனால், உலகளவில் 0.4% வரை பணவீக்கம் ஏற்படும் என்பது பொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே ரஷ்யா-உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்ட விலை உயர்வு, பணவீக்கம் உள்ளிட்டவற்றை ஓரளவு சமாளித்து தேரி வந்த மக்கள் இப்போது இதனாலும் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர். 

இந்த நிலை மாற, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் என்பது பொருளாதார நிபுணரான சைமன் ஜான்சனின் கருத்தாக இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 20 மில்லியன் எண்ணெய் பேரல்கள் அங்கு செல்வதாகவும், இந்த இடைவேளியை நிரப்பக்கூடிய கொள்ளளவு உலகில் எங்கும் இல்லை என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

அமெரிக்காவில் என்ன நிலை?

தற்போது எரிசக்தியின் நிகர ஏற்றுமதியாளராக இருக்கும் அமெரிக்கா, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலை உயர்வால் லாபத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறது. 

