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இறக்குமதி வரி உயர்வால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கடத்தல் அதிகரிப்பு! பகீர் தகவல்

Gold : இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளி மீதான இறக்குமதி உயர்வு காரணமாக, கடத்தல் தங்கம் வெள்ளி அளவு அதிகரித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.  

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:01 PM IST
இறக்குமதி வரி உயர்வால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கடத்தல் அதிகரிப்பு! பகீர் தகவல்

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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