/இறக்குமதி வரி உயர்வால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கடத்தல் அதிகரிப்பு! பகீர் தகவல்

Gold :மத்திய அரசு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரியை இருமடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்த்தியதைத் தொடர்ந்து, நாட்டிற்குள் இந்த விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களின் கடத்தல் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அரசுப் புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடத்தல் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்யும் நிகழ்வுகள் பெருமளவில் உயர்ந்துள்ளன.
கடந்த மே 13 அன்று, மத்திய அரசு தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான சுங்க வரியை 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தியது. அதாவது இதில் 5 சதவீத வேளாண் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் தீர்வையும் அடங்கும். வரி உயர்த்தப்பட்ட மே 13 முதல் ஜூன் 30 வரையிலான காலத்தில், அதற்கு முந்தைய கால கட்டத்துடன் (ஏப்ரல் 1 முதல் மே 12 வரை) ஒப்பிடுகையில், வெள்ளிப் பறிமுதல் 10 மடங்குக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல, தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகள் 186 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை இணை அமைச்சர் ஜிதின் பிரசாதா, சுங்கத் துறை மற்றும் வருவாய் புலனாய்வு இயக்ககம் ஆகியவை தொடர்ந்து கடத்தலைத் தடுக்க தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
இக்காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் 287 ஆக உயர்ந்தன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கத்தின் அளவு 160.91 டன்கள்; இதில் 118 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அதேபோல, வெள்ளி கடத்தல் வழக்குகள் 16 ஆக அதிகரித்து, 535.95 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; இதில் 2 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இக்காலத்தில் 165 தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 86.16 டன்கள் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 67 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். வெள்ளி கடத்தலில் 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 49.53 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; இதில் 8 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மொத்தம் 4,619 தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 4,342.85 டன்கள் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 1,740 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். வெள்ளி தொடர்பாக 64 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 784.29 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 1 நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
2023–24 நிதி ஆண்டு:
தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் 6,599 ஆக உயர்ந்து, 4,971.68 டன்கள் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 2,003 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். வெள்ளி தொடர்பாக 50 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 984.42 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 1 நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
2024–25 நிதி ஆண்டு:
தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் 3,005 ஆகக் குறைந்து, 2,600.40 டன்கள் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 1,240 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். வெள்ளி தொடர்பாக 47 வழக்குகள் பதிவாகி, மிக அதிகமாக 2,505.18 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 4 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
2025–26 நிதி ஆண்டு:
இவ்வாண்டில் கடத்தல் வழக்குகள் சரிவைக் கண்டன. தங்கக் கடத்தல் வழக்குகள் 836 ஆகக் குறைந்து. முந்தைய ஆண்டின் ஐந்தில் ஒரு பங்காகக் குறைந்தது. 646.66 டன்கள் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது, 508 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். வெள்ளி தொடர்பாக 44 வழக்குகள் பதிவாகி, 542.58 டன்கள் வெள்ளி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது; 3 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அரசு தரப்பு நடவடிக்கை: சட்ட ரீதியான நடைமுறைகளின் கீழ் கடத்தல் அபாயங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, சுங்கத் துறையினர் மற்றும் DRI அமைப்பினர் கடத்தல்களைத் தடுத்து வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தொழில்துறை வல்லுநர் கருத்து: ரித்திசித்தி புல்லியன்ஸ் (RiddiSiddhi Bullions Ltd) மேலாண் இயக்குநரும், இந்திய புல்லியன் மற்றும் ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவருமான பிருத்விராஜ் கோதாரி தெரிவிக்கையில்: "வரி உயர்த்தப்பட்ட பிறகு வந்த 7 வாரங்களில், தினசரி அடிப்படையில் கணக்கிட்டால் தங்கப் பறிமுதல் கிட்டத்தட்ட 60 சதவீதமும், வெள்ளிப் பறிமுதல் சுமார் 9 மடங்கும் அதிகரித்துள்ளது" எனக் குறிப்பிட்டார்.