தங்கம் நடத்தும் ராஜபாட்டை! 97 விழுக்காடு பங்குகள் காலி - முழு விவரம்

Gold : பாரம்பரியமாக இந்தியக் குடும்பங்களில் தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணமாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், மார்ச் 13, 2026-ல் முடிவடைந்த நிதி புள்ளிவிவரங்களின்படி, தங்கம் ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீட்டு ஆயுதமாக உருவெடுத்துள்ளது. "தங்கம் ஒரு தூங்கும் சொத்து" (Dead Asset) என்று விமர்சித்த பொருளாதார மேதைகளை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில், கடந்த பத்தாண்டுகளில் தங்கம் பங்குச்சந்தையின் லாபத்தை அனாயாசமாக விஞ்சியுள்ளது.
தங்கத்தின் அசுர வளர்ச்சி: புள்ளிவிவரங்கள் சொல்லும் உண்மை
பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் எப்போதும் 'பொறுமைக்கு ஏற்ற பலன் உண்டு' என்று நம்புவார்கள். ஆனால், அந்தப் பொறுமையை விட தங்கத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் அதிக லாபத்தை ஈட்டித் தந்துள்ளதாக இந்தத் தரவுகள் கூறுகின்றன. ஓராண்டு கால அளவில், அதாவது மார்ச் 2025 முதல் மார்ச் 2026 வரை, தங்கம் 82.86% லாபத்தை அள்ளிக்கொடுத்துள்ளது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சுமார் 1,134 முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகளை ஆய்வு செய்ததில், வெறும் 37 பங்குகள் (3%) மட்டுமே தங்கத்தின் லாபத்தை விட அதிகமாகச் செயல்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 97% பங்குகள் தங்கத்தின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் பின்தங்கிவிட்டன என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.
நீண்ட கால முதலீட்டில் தங்கத்தின் ஆதிக்கம்
குறுகிய கால லாபம் மட்டுமல்ல, நீண்ட கால அடிப்படையிலும் தங்கம் பங்குகளுக்குப் பெரும் சவாலாகவே இருந்துள்ளது:
மூன்று ஆண்டுகளில்: தங்கம் 178.42% வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் 87% பங்குகள் தங்கத்தை விடக் குறைவான லாபத்தையே தந்துள்ளன.
ஐந்து ஆண்டுகளில்: தங்கத்தின் லாபம் 257.68%. வெறும் 21% பங்குகள் மட்டுமே இந்த இலக்கைத் தாண்டியுள்ளன.
பத்தாண்டுகளில்: கடந்த ஒரு தசாப்தத்தில் தங்கம் 443.37% வளர்ந்து அசுர சாதனை படைத்துள்ளது. 'காம்பவுண்டிங்' (Compounding) எனும் கூட்டு வட்டி முறையில் பங்குகள் வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 74% பங்குகள் தங்கத்தின் வேகத்திற்கு முன்னால் மண்டியிட்டுள்ளன.
ஏன் தங்கம் இவ்வளவு வலுவாக உள்ளது?
பங்குச்சந்தை நிபுணர்கள் குறிப்பிடும் 'Valuation' எனப்படும் விலை மதிப்பீடு இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. நிஃப்டி 50 (Nifty 50) குறியீட்டின் விலை-வருவாய் விகிதம் (P/E Ratio) அதிகமாக இருக்கும்போது, அதாவது சந்தை அதிக விலையில் வர்த்தகமாகும் போது, தங்கம் எப்போதும் முன்னிலை பெறுகிறது.
உதாரணமாக, நிஃப்டி P/E விகிதம் 20-25 என்ற அளவில் இருக்கும்போது, தங்கம் பங்குகளை விட சராசரியாக 11.27% கூடுதல் லாபத்தைத் தருகிறது. சந்தை விலை மிக அதிகமாக இருக்கும்போது, முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பைத் தேடித் தங்கத்திற்குத் திரும்புவதே இதற்கு முதன்மைக் காரணம்.
குடும்பத்தலைவிகளின் 'மேலாண்மை' வெற்றி
இந்தச் செய்தி ஒரு முக்கியமான சமூக உண்மையையும் உரக்கச் சொல்கிறது. முறையான முதலீட்டு ஆலோசனைகள், 'சிப்' (SIP) முறைகள் அல்லது போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை பற்றிய அறிவு இல்லாமலேயே, இந்தியக் குடும்பத்தலைவிகள் காலம் காலமாகத் தங்கத்தைச் சேமித்து வந்தனர். இன்று அந்தச் சேமிப்புதான் உலகின் மிகச்சிறந்த 'மியூச்சுவல் ஃபண்ட்' மேலாளர்களை விட அதிக லாபத்தைத் தந்துள்ளது. எந்த ஒரு மேலாண்மை வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல், ஏமாற்றமே தராத ஒரு முதலீடாக தங்கம் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது.
நிச்சயமற்ற உலகச் சூழல்
கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, கப்பல் போக்குவரத்து சிக்கல்கள் மற்றும் உலகளாவிய வங்கி நெருக்கடிகள் போன்றவை தங்கத்திற்குச் சாதகமாக அமைந்தன. 2020-ல் கொரோனா காலத்தில் தங்கம் 29.9% வளர்ந்தபோது, 96% பங்குகள் சரிவைச் சந்தித்தன. இதேபோல் 2024 மற்றும் 2025-லும் தங்கம் முறையே 14.85% மற்றும் 82.86% எனத் தன் வெற்றியைத் தொடர்ந்தது.
முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை
இதற்காகப் பங்குச்சந்தை முதலீடு தேவையற்றது என்று பொருள் கொள்ளக் கூடாது. மாறாக, உங்கள் முதலீட்டுப் பெட்டகத்தில் (Portfolio) தங்கத்திற்கு ஒரு கௌரவமான இடத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இதன் சாராம்சம். சந்தை அதிக விலையில் இருக்கும்போது, கண்மூடித்தனமாகப் பங்குகளை வாங்காமல், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது உங்கள் பணத்தின் மதிப்பைக் குறையாமல் பாதுகாக்கும். தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் அல்ல, அது பொருளாதாரச் சூறாவளிகளில் இருந்து உங்களைக் காக்கும் ஒரு கேடயம் என்பதை 2026-ஆம் ஆண்டின் இந்தத் தரவுகள் மீண்டுமொருமுறை நிரூபித்துள்ளன.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ