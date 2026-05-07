தங்கம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! சவரன் ரூ.5 லட்சம் - டாய்ச் வங்கியின் அதிரடி கணிப்பு!

Gold Price Prediction: அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கம் சவரன் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக டாய்ச் வங்கி அதிரடி கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 7, 2026, 11:05 AM IST
Gold Price Prediction: தங்கம் விலை குறித்த டாய்சி வங்கியின் அதிரடி கணிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்போது தங்கம் ஒரு சவரன் வைத்திருந்தால், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அதன் விலை 5 லட்சமாக உயரப்போகிறது அந்த வங்கி கூறியுள்ளது. இதற்கு பின்னணியில் என்ன காரணங்கள் உள்ளன என்பதையும் அந்த வங்கி விளக்கியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

இன்னைக்கு இருக்குற விலை நாளைக்கு இருக்காது என்பது தங்கத்திற்கு எப்போதும் பொருந்தும். ஆனால், இப்போது டாய்ச் வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை, ஒட்டுமொத்த உலகப் பொருளாதாரத்தையே அதிர வைத்துள்ளது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 8,000 டாலர் என்ற இலக்கை எட்டும் என அந்த அறிக்கை கூறுகிறது. இது நடந்தால், இந்தியாவில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை சுமார் 5 லட்சம் ரூபாயைத் தொடும் அபாயம் உள்ளது.

டாய்ச் வங்கியின் பகீர் கணிப்பு: 8000 டாலர் இலக்கு சாத்தியமா?

தற்போது உலக சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் சுமார் 2,300 டாலர் முதல் 2,700 டாலர் வரை வர்த்தகமாகி வருகிறது. ஆனால், டாய்ச் வங்கியின் சமீபத்திய ஆய்வு, இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே என்கிறது. உலகளாவிய மத்திய வங்கிகள் தங்கள் கையிருப்பில் உள்ள அமெரிக்க டாலர்களைக் குறைத்துக்கொண்டு, அதற்குப் பதிலாகத் தங்கத்தை வாங்கிச் குவிப்பதே இந்த அதிரடி விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமையும். வரலாற்று ரீதியாகப் பார்த்தால், 1990-களில் நாடுகள் தங்கத்தை விற்று வந்தன. 

ஆனால், 2008 நிதி நெருக்கடிக்குப் பிறகு நிலைமை தலைகீழானது. கடந்த 17 ஆண்டுகளில் மத்திய வங்கிகள் மட்டும் சுமார் 225 மில்லியன் ட்ராய் அவுன்ஸ் தங்கத்தை வாங்கிச் சேர்த்துள்ளன. இந்த தங்க வேட்டை தொடரும் பட்சத்தில், தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் 8,000 டாலரைத் தொடுவது பொருளாதார ரீதியாகச் சாத்தியமே என்கிறது அந்த அறிக்கை.

தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்குப் பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள்

டாலருக்கு விடை கொடுக்கும் நாடுகள் : இத்தனை காலம் அமெரிக்க டாலர் தான் உலக நாடுகளின் வர்த்தக மொழியாக இருந்தது. ஆனால், சமீபகாலமாக இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகள் டாலரைச் சார்ந்திருப்பதை ஆபத்தாகக் கருதுகின்றன. அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத் தடைகளில் இருந்து தப்பிக்க, நாடுகள் தங்கள் கையிருப்பில் உள்ள டாலர்களைக் குறைத்துவிட்டு, நம்பகமான தங்கத்தை நோக்கித் திரும்புகின்றன.

மத்திய வங்கிகளின் அதிரடி கொள்முதல்: உலக நாடுகளின் மொத்த கையிருப்பில் தங்கத்தின் பங்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 30% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது 40% சதவீதத்தை எட்டும்போது, சந்தையில் தங்கத்திற்கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விலை தாறுமாறாக உயரும். குறிப்பாக, வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் இப்போது தங்கத்தை ஒரு ஆபரணமாக பார்க்காமல், நாணய பாதுகாப்பாக பார்க்கின்றன.

ரஷ்யா-உக்ரைன் போர், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பதற்றம் போன்றவை உலக நாடுகளிடையே ஒருவித பாதுகாப்பின்மையை உருவாக்கியுள்ளது. காகிதப் பணத்தின் மதிப்பு வீழ்ந்தாலும், போர் காலங்களில் கூட மதிப்பு குறையாத ஒரே உலோகம் தங்கம் மட்டுமே.

ஆண்டுக்கு ரூ.1 லட்சம் லாபம்: தற்போது ஒரு சவரன் தங்கம் சுமார் ரூ.55,000 முதல் ரூ.60,000 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. டாய்ச் வங்கியின் கணிப்புப்படி 5 ஆண்டுகளில் சவரன் ரூ.5 லட்சத்தை எட்டினால், ஒரு சவரனுக்கு கிடைக்கும் லாபம் மட்டும் சுமார் ரூ.4.40 லட்சமாக இருக்கும். அதாவது, நீங்கள் இன்று ஒரு சவரன் தங்கத்தை வாங்கி வைத்தால், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக ரூ.88,000 முதல் ரூ.1,00,000 வரை அதன் மதிப்பு உயரும். இது பங்குச் சந்தை அல்லது ரியல் எஸ்டேட் தரும் லாபத்தை விட அதிகமானது மற்றும் பாதுகாப்பானது.

தங்கத்தில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்

பணவீக்கத்திற்கு எதிரான இரும்புக்கவசம்

பொருட்களின் விலை உயரும்போது, பணத்தின் மதிப்பு குறையும். ஆனால், தங்கம் பணவீக்கத்தைத் தாங்கும் சக்தி கொண்டது. 1970-களில் ஒரு சவரன் விலை சில நூறு ரூபாய்களாக இருந்தது, இன்று ஆயிரங்களைத் தாண்டி லட்சத்தை நோக்கி நகர்கிறது. உங்கள் கையில் இருக்கும் ரூபாய் நோட்டுகளை விட, லாக்கரில் இருக்கும் தங்கம் தான் உங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதார எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும்.

முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை:

தங்கத்தை இன்று வாங்கி நாளை விற்க நினைக்காதீர்கள். குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் வைத்திருந்தால் மட்டுமே டாய்ச் வங்கி சொல்லும் அந்த உச்சகட்ட லாபத்தை நீங்கள் அடைய முடியும். விலை குறையும் போதெல்லாம் சிறுகச் சிறுக தங்கத்தை வாங்கிச் சேர்ப்பது புத்திசாலித்தனமானது.

விலை உயரும்போது திருட்டு பயமும் அதிகரிக்கும். எனவே, டிஜிட்டல் முறையில் தங்கம் வாங்குவது அல்லது வங்கி லாக்கர்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். உலகப் பொருளாதாரம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்கிறது. அமெரிக்க டாலரின் ஆதிக்கம் குறைந்து, மீண்டும் தங்கத்தின் ஆட்சி தொடங்கப்போகிறது. டாய்ச் வங்கி கணித்தபடி சவரன் ரூ.5 லட்சத்தை எட்டுகிறதோ இல்லையோ, ஆனால் அது மிக வேகமான ஒரு உயர்வைச் சந்திக்கும் என்பது மட்டும் உறுதி.

