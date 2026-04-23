தங்கம் முதலீட்டில் நடக்கப்போகும் தலைகீழ் மாற்றம்! முதலீடு செய்ய உகந்த நேரமா?

Gold : தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு வலுவான நிதிச் சொத்தாகும். பணவீக்க காலத்தில் உங்கள் பணத்தின் மதிப்பைப் பாதுகாப்பதில் தங்கம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய இன்று பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
1. கோல்டு இடிஎப்
தங்கத்தை அதன் இயற்பியல் வடிவில் வாங்காமலேயே, அதன் விலை மாற்றங்களால் லாபம் ஈட்ட விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். கோல்டு இடிஎஃப் என்பது பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நிதிச் சாதனம். ஒரு இடிஎஃப் யூனிட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தூய தங்கத்தின் விலையைக் குறிக்கிறது.
இதன் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், நீங்கள் தங்கத்தைப் பாதுகாப்பது குறித்துக் கவலைப்படத் தேவையில்லை. இது டிஜிட்டல் வடிவில் இருப்பதால், திருட்டு பயம் அல்லது லாக்கர் கட்டணம் போன்ற சுமைகள் இல்லை. மேலும், பங்குச் சந்தை இயங்கும் நேரங்களில் எப்போது வேண்டுமானாலும் இவற்றை நீங்கள் சந்தை விலையிலேயே விற்றுப் பணமாக்கிக் கொள்ளலாம். செய்கூலி அல்லது சேதாரம் போன்ற கூடுதல் செலவுகள் இல்லாததால், நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு இது மிகவும் லாபகரமானது.
2. கோல்டு மியூச்சுவல் பண்டுகள்
பங்குச் சந்தையைப் பற்றி நேரடி அறிவு இல்லாதவர்கள் அல்லது டீமேட் கணக்கு இல்லாதவர்கள் இந்த முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இவை அடிப்படையில் தங்க முதலீட்டுத் திட்டங்களாகும். இந்த நிதிகள் உங்களின் பணத்தை கோல்டு இடிஎஃப்-களிலோ அல்லது தங்கம் சார்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளிலோ முதலீடு செய்கின்றன.
இந்த முறையின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், நீங்கள் SIP முறையில் மாதம் ஒரு சிறு தொகையை, உதாரணமாக 500 ரூபாய் முதலீடு செய்ய முடியும். நீங்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு முறைக்கும் அந்த நாளின் தங்க விலைக்கு ஏற்ப யூனிட்டுகள் ஒதுக்கப்படும். சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்க விரும்பும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் தேர்வாகும்.
3. நேரடித் தங்கம்
இது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான முறையாகும். தங்கத்தை நேரிடையாகக் கையில் வைத்திருப்பது மக்களுக்கு ஒருவித மனநிறைவைத் தருகிறது. இதில் தங்க நாணயங்கள், பிஸ்கட்கள் அல்லது ஆபரணங்களை வாங்குவது அடங்கும். இருப்பினும், நிதி ஆலோசகர்கள் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை வழங்குகிறார்கள். ஆபரணங்களாகத் தங்கத்தை வாங்குவதை ஒருபோதும் முதலீடாகக் கருதக்கூடாது. ஏனெனில், நகைகள் வாங்கும் போது அதில் செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் போன்ற தேவையற்ற செலவுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. நீங்கள் அந்த நகையை மீண்டும் விற்கும் போது, இந்தச் செலவுகள் கழிக்கப்படும், இதனால் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் உண்மையான லாபம் குறையும். முதலீட்டு நோக்கத்தில் நேரடித் தங்கம் வாங்க விரும்புபவர்கள், தூய தங்க நாணயங்கள் அல்லது 24 கேரட் தங்கக் கட்டிகளை வாங்குவதே புத்திசாலித்தனமானது.
முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு
நீங்கள் தங்கத்தை முதலீடாகப் பார்க்கிறீர்கள் என்றால், செய்கூலி இல்லாத டிஜிட்டல் முறைகள் ETFs அல்லது Mutual Funds தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கும். அதே சமயம், அவசரக் காலங்களில் உடனடித் தேவைக்குத் தங்கம் கையில் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் சிறு நாணயங்களாகச் சேமிக்கலாம். உங்களின் முதலீட்டுத் திட்டம் குறுகிய காலத்திற்கா அல்லது நீண்ட காலத்திற்கா என்பதைப் பொறுத்துச் சரியான முறையைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
தங்க முதலீடு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளும் விளக்கங்களும்
1. கோல்டு இடிஎப் என்பது என்ன? அதன் முக்கிய நன்மை யாது?
கோல்டு இடிஎப் என்பது பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படக்கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் நிதிச் சாதனமாகும். இதன் மூலம் தங்கத்தை நேரடியாக வாங்காமலேயே முதலீடு செய்யலாம். இதில் திருட்டு பயம், லாக்கர் கட்டணம் போன்ற சுமைகள் இல்லை என்பதுடன், செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் போன்ற கூடுதல் செலவுகள் இல்லாததால் இது லாபகரமானது.
2. டீமேட் கணக்கு இல்லாதவர்கள் தங்கத்தில் எப்படி முதலீடு செய்யலாம்?
பங்குச் சந்தை அறிவு அல்லது டீமேட் கணக்கு இல்லாதவர்கள் கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மூலம் முதலீடு செய்யலாம். இந்த நிதிகள் உங்களின் பணத்தை கோல்டு இடிஎப்களிலோ அல்லது தங்கம் சார்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளிலோ முதலீடு செய்யும்.
3. எளிய நடுத்தர வர்க்கத்தினர் சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்க எந்த முறை சிறந்தது?
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் SIP முறையைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் மாதம் ஒரு சிறு தொகையை, உதாரணமாக ரூ.500 முதலீடு செய்ய முடியும். நீங்கள் முதலீடு செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த நாளின் தங்க விலைக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு யூனிட்டுகள் ஒதுக்கப்படும்.
4. தங்க நகைகளை முதலீடாகக் கருதக்கூடாது என்று நிதி ஆலோசகர்கள் கூறுவது ஏன்?
தங்க நகைகளை வாங்கும் போது அதன் விலையுடன் செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் போன்ற கூடுதல் செலவுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. நீங்கள் அந்த நகையை மீண்டும் விற்கும் போது இந்தச் செலவுகள் கழிக்கப்படும். இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் உண்மையான லாபம் குறையும் என்பதால் நகைகளை முதலீடாகக் கருதுவதைத் தவிர்க்கச் சொல்கிறார்கள்.
5. முதலீட்டு நோக்கத்தில் நேரடியாகத் தங்கம் வாங்க விரும்புபவர்களுக்குச் சிறந்த வழி எது?
நேரடியாகத் தங்கம் வாங்க விரும்புபவர்கள் ஆபரணங்களாக வாங்காமல், தூய தங்க நாணயங்கள் அல்லது 24 கேரட் தங்கக் கட்டிகளை வாங்குவது புத்திசாலித்தனமானது. இது மறுவிற்பனையின் போது அதிக லாபத்தைத் தரும்.
