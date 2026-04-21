தங்கத்தில் முதலீடு! 1 ரூபாய் முதல் ஆரம்பம் - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Investment : தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்கள் வெறும் 1 ரூபாயில் இந்த முதலீட்டை தொடங்குவது எப்படி? என்பது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 21, 2026, 02:35 PM IST
  • டிஜிட்டல் கோல்டு முக்கிய அப்டேட்
  • தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய விருப்பமா?
  • ஆன்லைனில் முதலீடு செய்வது எப்படி? விவரம்

கேது பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்!
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. டிசம்பர் வரை பொற்காலம்!
ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம் நிராகரிப்பா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு புதிய விண்ணப்பம் நிராகரிப்பா? பொதுமக்களுக்கான முக்கிய தகவல்
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
camera icon6
Top Best 5 Budget Cars
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!
camera icon7
Tourist Places
சம்மர் லீவ்வில் கூலாக டூர் போக... இந்த 5 சுற்றுலா தலங்கள் பெஸ்ட் சாய்ஸ்!
Gold Investment : மிக மிக சொற்ப பணமே இருக்கிறது, அதை வைத்து தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கான முக்கிய தகவல் இது. வெறும் 1 ரூபாய் இருந்தாலே தங்கத்தில் நீங்கள் முதலீட்டை தொடங்கலாம். ஒரு ரூபாய்க்கு தங்கத்தில் எப்படி முதலீடு செய்ய முடியும்? என பலரும் இன்னும் ஆச்சரியத்துடன் இருக்கலாம். அல்லது இது குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கலாம். அவர்கள் எல்லாம் டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது குறித்தும், அதனை எப்படி செய்வது என்பது குறித்தும் தெரிந்து கொண்டால், குடும்ப சேமிப்பை உயர்த்த ஒரு சூப்பரான வழியாக இது மாறும். 

மேலும், தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நகைக்கடைக்குச் செல்ல வேண்டிய காலம் முடிந்துவிட்டது. உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மூலமே தூய தங்கத்தை வாங்கும் வசதி வந்துவிட்டது. டிஜிட்டல் தங்கத்தின் லாபம், வரி மற்றும் அபாயங்கள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

தங்கம் முதலீடு முக்கிய அப்டேட்

இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு குடும்பத்தின் நிதிப் பாதுகாப்பு. ஆனால், இன்று தங்கத்தை நகையாகவோ, நாணயமாகவோ வாங்கி வைப்பதில் திருட்டு பயம், செய்கூலி மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகள் எனப் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. இதற்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக உருவெடுத்துள்ளது டிஜிட்டல் தங்கம். ஒரு காபி குடிக்கும் செலவை விடக் குறைந்த தொகையில், அதாவது வெறும் 1 ரூபாயில் கூட நீங்கள் இன்று தங்க முதலீட்டைத் தொடங்க முடியும் என்பதுதான் இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பு.

டிஜிட்டல் தங்கம் என்றால் என்ன?

டிஜிட்டல் தங்கம் என்பது ஆன்லைன் முறையில் 24 கேரட் சுத்தமான தங்கத்தை வாங்கும் முறையாகும். நீங்கள் ஒரு செயலியில் தங்கம் வாங்கும்போது, அதற்கு இணையான எடையுள்ள தங்கம் உங்களுக்காக ஒரு பாதுகாப்பான பெட்டகத்தில் சேமிக்கப்படும். நீங்கள் நேரடியாகத் தங்கத்தைத் தொட முடியாது என்றாலும், அந்தத் தங்கத்தின் முழு உரிமை உங்களுக்கே இருக்கும். தேவைப்படும்போது அதை அன்றைய விலைக்கு விற்றுப் பணமாக்கலாம் அல்லது நேரடித் தங்கமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

டிஜிட்டல் தங்கத்தின் முக்கிய நன்மைகள்

டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது ஏன் புத்திசாலித்தனமானது என்பதற்குச் சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:

1. மிக மிக சொற்ப பணத்தில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். வெறும் 1 ரூபாய் முதல் உங்களில் கையில் இருக்கும் சில நூறுகளை வைத்தே இந்த முதலீட்டை தொடங்கலாம்.

2. 99.9 விழுக்காடு அல்லது 999.9 தூய்மையான 24K தங்கம் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. நீங்கள் வாங்கும் தங்கம் காப்பீடு செய்யப்பட்ட பெட்டகங்களில் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

3. வாரத்தின் 7 நாட்களும், 24 மணிநேரமும் நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் தங்கத்தை வாங்கலாம் அல்லது விற்கலாம்.

4. உங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களுக்கு டிஜிட்டல் தங்கத்தைப் பரிசாக அனுப்ப முடியும்.

கட்டணங்கள் மற்றும் ஜிஎஸ்டி விவரங்கள்

டிஜிட்டல் தங்கம் வாங்கும்போதும் சில செலவுகள் உள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் தங்கம் வாங்கும் போது, அதன் விலையுடன் 3% ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும். இது தவிர, நிறுவனங்கள் தங்கத்தைப் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான பிளாட்பார்ம் கட்டணங்களை வசூலிக்கக்கூடும். மேலும், நீங்கள் டிஜிட்டல் தங்கத்தை நேரடி நாணயமாகவோ அல்லது கட்டியாகவோ உங்கள் வீட்டுக்கே டெலிவரி செய்யக் கோரினால், அதற்குத் தனியாக செய்கூலி மற்றும் டெலிவரி கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

டிஜிட்டல் தங்கத்தின் மீதான வரி விதிப்பு

டிஜிட்டல் தங்கம் என்பது ஒரு சொத்து என்பதால், அதை விற்கும் போது கிடைக்கும் லாபத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டும்:

1. நீங்கள் வாங்கிய 24 மாதங்களுக்குள் தங்கத்தை விற்றால், கிடைக்கும் லாபம் உங்கள் வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, உங்கள் வருமான வரி அடுக்கின் படி வரி விதிக்கப்படும்.

2. 24 மாதங்களுக்கு மேல் தங்கம் வைத்திருந்து விற்றால், அதற்கு 12.5% நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி விதிக்கப்படும்.

கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

டிஜிட்டல் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யும் முன் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் பங்குகளை செபி அமைப்பு முறைப்படுத்துவது போல, டிஜிட்டல் தங்கத்திற்கெனத் தற்போது பிரத்யேகமான ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இல்லை. எனவே, நம்பகமான செயலிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மூலம் மட்டுமே முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானது. மேலும், இதில் சேமிக்கப்படும் தங்கத்திற்கு வட்டி எதுவும் கிடைக்காது, தங்கத்தின் விலை உயர்வு மட்டுமே உங்கள் லாபமாக அமையும்.

இது யாருக்கு ஏற்றது?

மாதந்தோறும் சிறிய தொகையைச் சேமிக்க விரும்பும் இளைஞர்களுக்கும், செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் இன்றி முதலீடாகத் தங்கத்தைச் சேமிக்க நினைப்பவர்களுக்கும் டிஜிட்டல் தங்கம் ஒரு வரப்பிரசாதம். உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவில் 5% முதல் 10% வரை தங்கத்தை வைத்திருப்பது உங்கள் நிதி எதிர்காலத்திற்குப் பலம் சேர்க்கும். எனினும், முதலீடு செய்வதற்கு முன் நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மையை ஒருமுறை சரிபார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.

மேலும் படிக்க | அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | SGB முதலீட்டாளர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! 202% அசுர வளர்ச்சி - RBI அதிரடி அறிவிப்பு!

