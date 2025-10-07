English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்!

Gold : தங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் தங்கம் மதிப்பு, முதலீட்டு வழிகள் மற்றும் அவற்றுக்கான வரிகளில் வந்திருக்கும் மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:34 AM IST
  • தங்கம் வைத்திருப்பவர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
  • தங்கம் முதலீட்டுக்கு வந்திருக்கும் வரி விதிப்புகள்
  • வட்டிக்கு இனி வரி விதிக்கப்படும் - தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு பணம் வராது..!
camera icon9
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலும் இவர்களுக்கு பணம் வராது..!
இன்னும் சில நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
இன்னும் சில நாட்களில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி
ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நீங்களும் பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?
camera icon8
Ration Card
ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நீங்களும் பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம் - எப்படி தெரியுமா?
இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்
camera icon13
Kerala Lottery
இன்று அதிர்ஷ்டசாலி யார்? முதல் பரிசு 1 கோடி கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா பிடி-23 குலுக்கல்
தங்கம் வைத்திருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்!

Gold : இந்தியாவில் தங்க முதலீட்டில் கிடைக்கும் ஆதாயங்களுக்கான வரி விதிப்பில் ஜூலை 23, 2024 முதல் பெரிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. நிதிச் சட்டம் 2024-ன் இந்தத் திருத்தங்கள், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் லாபத்தின் மீது செலுத்தும் வரியை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன. இந்த மாற்றங்களின்படி, நேரடித் தங்கம் (Jewellery, Coins, Bars) மற்றும் டிஜிட்டல் தங்க முதலீடுகள், தங்க ETFகள், தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை சந்தையில் விற்கப்படும் சவரன் தங்கப் பத்திரங்கள் (SGBs) ஆகியவற்றுக்கு இருந்த குறியீட்டுப் பலன் (விலைவாசி உயர்வுக்கு ஏற்ப கொள்முதல் விலையைச் சரிசெய்தல்) நீக்கப்பட்டுவிட்டது. இதன் பொருள், நீண்ட கால முதலீட்டு லாபங்கள் இப்போது அதிக வரிக்கு உட்படுத்தப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

முதலீட்டு வடிவங்களுக்கான மூலதன ஆதாய வரி

புதிய விதிகளின் கீழ், முதலீட்டு லாபம் குறுகிய கால மூலதன ஆதாயமா (STCG) அல்லது நீண்ட கால மூலதன ஆதாயமா (LTCG) என்பதைத் தீர்மானிக்கும் கால அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது:

நேரடித் தங்கம் (ஆபரணங்கள், நாணயங்கள், கட்டிகள்) மற்றும் டிஜிட்டல் தங்கம்:

குறுகிய கால ஆதாயம் (STCG): தங்கத்தை 24 மாதங்களுக்குள் விற்றால் கிடைக்கும் லாபம், முதலீட்டாளரின் மொத்த வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அவரவர் வருமான வரி அடுக்கு விகிதப்படி வரி விதிக்கப்படும்.

நீண்ட கால ஆதாயம் (LTCG): தங்கத்தை 24 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்து விற்றால், லாபத்திற்கு 12.5% நிலையான வரி விதிக்கப்படும். இங்கு குறியீட்டுப் பலன் கிடைக்காது.

தங்க ETFகள் மற்றும் தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்:

குறுகிய கால ஆதாயம் (STCG): தங்க ETFகள் மற்றும் தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை 12 மாதங்களுக்குள் விற்றால், லாபம் வருமான வரி அடுக்கு விகிதப்படி வரி விதிக்கப்படும்.

நீண்ட கால ஆதாயம் (LTCG): 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்து விற்றால், லாபத்திற்கு 12.5% நிலையான வரி விதிக்கப்படும். இங்கு குறியீட்டுப் பலன் இல்லை.

சவரன் தங்கப் பத்திரங்களுக்கான (SGBs) சிறப்புச் சலுகை

சவரன் தங்கப் பத்திரங்கள் (SGBs) எப்போதும் தனித்துவமான வரிச் சலுகைகளைக் கொண்டுள்ளன:

முதிர்வு (8 ஆண்டுகள்): SGB-களை முதிர்வு காலம் வரை (8 ஆண்டுகள்) வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், அதன் மீதான மூலதன ஆதாயத்திற்கு முழு வரி விலக்கு பெறுகிறார்கள். இது SGB-களின் மிகப் பெரிய நன்மையாகும்.

இரண்டாம் நிலைச் சந்தை விற்பனை: முதிர்வுக்கு முன்னரே பங்குச் சந்தை மூலம் விற்கப்பட்டால், அவை பிற தங்க முதலீடுகளைப் போலவே கருதப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும். அதாவது, 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால் 12.5% நிலையான வரி விதிக்கப்படும்.

வட்டி: SGB-கள் வழங்கும் ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டி, முதலீட்டாளரின் வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அவரவர் வரி விகிதப்படி வரி விதிக்கப்படும்.

முடிவில், புதிய விதிகளின்படி, நீண்ட கால தங்க முதலீடுகளில் இருந்து குறியீட்டுப் பலன் நீக்கப்பட்டு, நிலையான 12.5% வரி விகிதம் விதிக்கப்படுவதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய எதிர்கால முதலீட்டு முடிவுகளை இந்த மாற்றங்களின் அடிப்படையில் மறுபரிசீலனை செய்வது அவசியமாகிறது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 30-35% ஊதிய உயர்வு, 1-7 கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு மிக அதிக ஏற்றம்

மேலும் படிக்க | CGHS விகிதங்களில் திருத்தம்: டிஏ உயர்வைத் தொடர்ந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த அடுத்த பரிசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
GoldGold InvestmentGold TaxDigital GoldPersonal Finance

Trending News