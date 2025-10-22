'தங்கம் நல்ல முதலீடு இல்லை...' முன்பே சொன்ன மூத்த முதலீட்டாளர் - ஏன் தெரியுமா?

Gold Investment Warren Buffet: உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாகவே புதிய உச்சங்களை தொட்டு வந்தது. சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 4,321 அமெரிக்க டாலராக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதாவது மற்ற அமெரிக்க பங்குச்சந்தைகள் மூலம் கிடைக்கும் லாபத்தை விட தங்கத்தில் இருந்து அதிக லாபம் தற்போது கிடைக்கிறது.
2008ஆம் ஆண்டு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பின்னர், தற்போதுதான் தங்கத்தில் மீது முதலீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து பரந்தளவில் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் விவாதம் கிளம்பியிருக்கிறது. தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பாத பலரும் தங்களின் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டு தற்போது தங்கத்தில் முதலீட்டை பெருக்கி வருகின்றனர். அந்தளவிற்கு தங்கத்தின் விலை உயர்ந்திருக்கிறது.
உயரும் தங்கம் விலை
அதாவது சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 1,000 அமெரிக்க டாலரில் இருந்து 2,000 அமெரிக்க டாலராக உயர்வதற்கு சுமார் 15 ஆண்டுகள் ஆகியது. அதாவது 2009ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் தொடங்கி, 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வரை யானது. அதற்கு பின் 3000 அமெரிக்க டாலரை தொடுவதற்கு 14 மாதங்களே எடுத்தது. அதன்பின், 3,300 அமெரிக்க டாலரில் இருந்து 4300 அமெரிக்க டாலராக உயர வெறும் 210 நாள்களே எடுத்துள்ளது.
அதிகரிக்கும் டிமாண்ட்
இந்த விலை உயர்வின் மூலம் நீங்கள் தங்கத்திற்கான டிமாண்டை புரிந்துகொள்ளலாம். தற்போதைய உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மை, பணவீக்க அழுத்தங்கள் ஆகியவை மூலம் டிமாண்ட் எகிறியுள்ளது. Gold ETF மூலம் எளிதாக தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதால் பல புதிய முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை நோக்கி வந்துள்ளனர், இதனாலும் டிமாண்ட் அதிகமாகி உள்ளது.
மாறிய முதலீட்டு வியூகம்
அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் முதலீட்டு வியூகமாக 60% முதலீடுகளை பங்குகளிலும், 40% முதலீடுகளை பாண்டுகளிலும் செய்து வந்தனர். இந்த வியூகம் பெரியளவில் கைக்கொடுக்காத நிலையில், 60% பங்குகள், 20% தங்கம், 20% பிட்காயின்களில் முதலீடு செய்ய தொடங்கிவிட்டனர். தற்போது இதைதான் பலரும் பின்பற்றுகின்றனர்.
தங்கம் நல்ல முதலீடு இல்லை
அந்த வகையில், தற்போது மூத்த முதலீட்டாளராக அறியப்படும் வாரன் பஃபெட் மட்டும் தங்கத்தின் மீதான தனது நிலைபாட்டை இன்னும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. பல கோடிகளை முதலீட்டின் மூலம் அள்ளிய வாரன் பஃபெட், தனது முதலீட்டில் ஒரு குண்டுமணியளவு தங்கத்தை கூட சேர்க்காதது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
வாரன் பஃபெட், அவரது 11வது வயதில் இருந்து பங்குகளில் முதலீடு செய்து வந்துள்ளார். இப்போது அவருக்கு வயது 95. அவரின் சொத்து மதிப்பு 14,700 கோடி அமெரிக்கா டாலர்கள் ஆகும். அதாவது, இந்திய மதிப்பின்படி 13.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவில் இருக்கிறது. அப்படியிருக்கும் அவர் தங்கம் என்பது நீண்ட நாள் முதலீடு செய்வதற்கு தகுந்தது இல்லை என்கிறார்.
வாரன் பஃபெட் சொல்வது என்ன?
அவர் அப்படி சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்பதை இங்கு காணலாம். தங்கம் என்பது எந்தவிதத்திலும் உபயோமானது இல்லை என்றும் வருங்காலத்தில் அதன் விலை உயரும் என்ற அனுமானத்தில் அதில் அதிக முதலீடு செய்வதே நல்லதில்லை என வாரன் பஃபெட் கூறுகிறார். மேலும், 'உலகில் உள்ள அனைத்து தங்கங்களையும் உருக்கி அதனை ஒரு கன சதுரத்தில் கட்டியாக்கினாலும், அது இரு பக்கத்திலும் சுமார் 67 அடிதான் இருக்கும். அதன் எடையும் 1,70,000 மெட்ரிக் டன் எடைதான் இருக்கும்' என்கிறார்.
இதை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் வேண்டுமென்றால் வாயை பிளந்து பார்க்கலாம், அதன் மீது ஏறி குதிக்கலாம், வேறு எதையும் செய்ய முடியாது என்கிறார். "ஒரு தொழில், ஒரு பண்ணை அல்லது உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தைப் போல் இன்றி, தங்கம் எந்த வருமானத்தையும், ஈவுத்தொகையையும், உற்பத்தியையும் ஈட்டுவதில்லை.
அதன் மதிப்பு உணர்வு மற்றும் பற்றாக்குறையால் மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை வாங்குவதற்கு முக்கிய காரணமே, பிற்காலத்தில் அதன் மதிப்பு அதிகமாகும் என்று நம்புவதால் தான், அது எதையும் உற்பத்தி செய்வதால் அல்ல" என்று வாரன் பஃபெட் வாதிடுகிறார். தற்போது தங்கம் விலை உயரும் போது என்றில்லை பல ஆண்டுகளாக இதைத்தான் சொல்லி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
