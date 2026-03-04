குறைந்த வட்டியில் தங்க நகைக் கடன் கொடுக்கும் டாப் 5 வங்கிகள்

Gold Loan : தங்கம் விலை ஏற்றம் ஒரு புறம் ஜெட் வேகத்தில் இருக்கும் நிலையில், நாடு முழுவதும் தங்க நகைக்கடன் வாங்குவோர் எண்ணிக்கையும் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. பாதுகாப்பான கடன் என்ற காரணத்தால் ஏழை எளிய மக்கள் முதல் செல்வந்தர்கள் வரை தங்க நகைக் கடன் வாங்குவதை பிரதான தேர்வாக தேர்வு செய்கின்றனர். முன்பெல்லாம், சிறிய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சாதாரண குடும்பங்கள் சிறிய கடன்களை மட்டுமே நகைகளை அடகு வைத்து கடன் வாங்கினர். இன்று, செல்வந்தர்கள் மற்றும் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் கூட தங்களிடம் இருக்கும் அபரிமிதமான தங்க நகைகளை கூடுதல் முதலீடு மற்றும் வணிக விரிவாக்கம், பிற நிதி உத்திகளுக்கு கடனுக்காக அடமானம் வைக்கும்போக்கு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
தங்க கடன் அதிகரிப்பு
CRIF ஹை மார்க்கின் கூற்றுப்படி, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் தங்கக் கடன்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. டிசம்பர் 2025 வாக்கில், புதிதாக அனுமதிக்கப்பட்ட தங்கக் கடன்களில் பெரிய கடன்கள் 36.5% ஆகும், இது 2023 இல் 17.7% ஆக இருந்தது. இதற்கிடையில், ரூ.1 லட்சத்திற்கும் குறைவான சிறிய கடன்கள் 25.4% இலிருந்து 12.3% ஆகக் குறைந்துள்ளது. ரூ.3 லட்சத்திற்கு மேல் கடன்கள் இப்போது 44% இலிருந்து 56% ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தரவுகள் காட்டுகின்றன.
நகைக்கடன் வாங்குவது ஏன்?
விரைவான கடன், ஆவணங்களே தேவையில்லை, குறைந்த வட்டி விகிதம் ஆகியவையே தங்க நகைக்கடன் அதிகமானோர் வாங்குவதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் ஆகும்.
1. சீக்கிரம் கடன் வாங்கலாம்
மற்ற கடன்களைப் போல, அதாவது வீட்டுக் கடன் அல்லது தனிநபர் கடன் போல் வாரக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. வங்கிக்கோ அல்லது நிதி நிறுவனத்திற்கோ தங்கத்தை எடுத்துச் சென்றால், நகையின் தரத்தைச் சரிபார்த்துவிட்டு 30 நிமிடங்கள் முதல் சில மணி நேரத்திற்குள்ளேயே பணத்தைப் பெற்றுவிடலாம்.
2. ஆவணங்கள் அதிகம் தேவையில்லை
தங்கமே இங்கே பிணையாகஇருப்பதால், உங்கள் வருமானச் சான்றிதழ் அல்லது சிபில் ஸ்கோர் போன்றவற்றை வங்கிகள் பெரிதாகக் கண்டு கொள்வதில்லை. ஒரு அடையாள அட்டை மற்றும் புகைப்படம் இருந்தால் போதும்.
3. குறைந்த வட்டி விகிதம்
கிரெடிட் கார்டு கடன் அல்லது தனிநபர் கடன்களுடன் ஒப்பிடும்போது, நகைக்கடனுக்கான வட்டி விகிதம் பொதுவாகக் குறைவு. ஏனெனில், வங்கிக்கு உங்கள் தங்கம் பாதுகாப்பாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு ரிஸ்க் குறைவு.
யார் அதிக நகைக்கடன் கொடுக்கிறார்கள்?
அதிக நகைக்கடன் கொடுப்பதில் பொதுத்துறை வங்கிகள் முன்னிலை வகிக்கின்றன. அவை தற்போது 46% சந்தைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால், நகைக்கடன் கொடுக்கும் NBFCகள் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றன. சற்று அதிக வட்டி விகிதங்கள் இருந்தபோதிலும், NBFCகள் குறைந்தபட்ச ஆவணங்கள், விரைவான ஒப்புதல்கள் மற்றும் உடனடி செயலாக்கத்துடன் இருப்பது, கடன் வாங்குபவர்களை ஈர்க்கிறது.
எதிர்காலத்தில் தங்க நகைக்கடன்
எதிர்காலத்தைப் பொறுத்தவரை, தங்கக் கடன்கள் இந்தியாவின் சில்லறை கடன்களில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பிரிவாகும், 44% அதிகரிப்பு மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவை ரூ.16.1 லட்சம் கோடியாகக் கொண்டுவருகிறது. வீட்டுத் தங்கத்தில் இப்போது முறையான துறை உறுதிமொழிகள் 7-8% ஆகும் என்று ஜெஃப்பெரிஸ் தெரிவித்துள்ளது. உத்தரபிரதேசத்தில் தங்க நகைக்கடன் வாங்கும் விழுக்காடு 68% ஆக அபரிமிதமாக வளர்ந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் மற்றும் தெலுங்கானாவிலும் தங்க நகைக்கடன் வாங்குவோரின் எண்ணிக்கை வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.
குறைந்த வட்டியில் தங்க நகைக்கடன் வழங்கும் டாப் 5 வங்கிகள்
1. சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா: 8.05% - 8.55% வரை. (இதுவே தற்போது மிகக் குறைவு).
2. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி : 8.20% முதல் தொடங்குகிறது.
3. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB): 8.35% - 9.25% வரை.
4. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI): 8.70% - 9.00% வரை (ஸ்கீமிற்கு ஏற்ப மாறுபடும்).
5. கனரா வங்கி (Canara Bank): 8.75% - 9.25% வரை.
