/Explained: தங்க நகைக்கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Loan Lalest Update : தங்கம் விலையைப் பொறுத்தவரை சமீபகாலமாக உலக சந்தையாக இருந்தாலும், இந்தியச் சந்தையாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருகிறது. நம் நாட்டில் ஏழை முதல் பணக்கார குடும்பங்கள் வரை மிகப்பெரிய சேமிப்பு ஆதாரமாகத் இருக்கும் தங்கம் விளங்கும் வேளையில், இந்த விலை உயர்வு நாட்டின் நகைக்கடன் சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தங்கத்தின் விலை ஏற்றம் உங்களது நகைக்கடனை எவ்வாறு பாதிக்கிறது, எப்போது கூடுதல் கடன் கிடைக்கும், விலை குறைந்தால் என்ன ஆபத்துகள் உள்ளன என்பதைப் பற்றி இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
2022 ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து தங்கம் தொடர்ந்து ஒரு வலுவான ஏற்றத்தைச் சந்தித்து வருகிறது. உலகச் சந்தையில் ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை சுமார் 4,060 அமெரிக்க டாலர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை எட்டியுள்ளது. PwC அறிக்கையின்படி, இந்தியக் குடும்பங்களிடம் மொத்தமாக 25,000 டன்களுக்கும் அதிகமான தங்கம் சேமிப்பாக மட்டுமே உள்ளது. தற்போதைய சந்தை மதிப்பில் இதன் மதிப்பு சுமார் 3.2 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கும் அதிகம்.
இந்தியர்கள் தங்களின் அவசர பணத் தேவைகளுக்கு இந்தத் தங்கத்தை எளிதாக ரொக்கமாக மாற்ற நகைக்கடன் முறையையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். ICRA அறிக்கையின்படி, 2025 நிதியாண்டில் முறைப்படுத்தப்பட்ட கடன் சந்தையில் நகைக்கடன் மதிப்பு ரூ. 12 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. இது ஆண்டிற்கு 22 சதவீதம் என்ற கூட்டு வளர்ச்சியுடன், 2027 நிதியாண்டிற்குள் ரூ. 18 லட்சம் கோடியாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நகைக்கடன் பெறும்போது மிக முக்கியமான காரணியாக இருப்பது LTV (Loan-to-Value) எனப்படும் கடன் மதிப்பு விகிதம் ஆகும். நீங்கள் அடகு வைக்கும் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பில் எத்தனை சதவீதத்தைப் பணமாகக் கடனாகப் பெற முடியும் என்பதை இந்த விகிதமே தீர்மானிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் ரூ. 3 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகை இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதற்கு வங்கி உங்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் கடன் அளித்தால், உங்களது LTV விகிதம் 67 சதவீதம் ஆகும். ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) நடைமுறை விதிகளின்படி, வங்கிகளும் NBFC நிறுவனங்களும் கடன் வழங்கும்போது மட்டுமன்றி, கடனின் காலம் முழுமைக்கும் இந்த LTV விகிதத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
தற்போது ரிசர்வ் வங்கி கடன் தொகையின் அளவிற்கு ஏற்ப LTV வரம்புகளை மாற்றியமைத்துள்ளது. இதன்படி ரூ. 2.5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு அதிகபட்சமாக 85 சதவீதம் வரையிலும், ரூ. 2.5 லட்சம் முதல் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு 80 சதவீதம் வரையிலும், ரூ. 5 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட கடன்களுக்கு 75 சதவீதம் வரையிலும் LTV அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கணக்கீட்டில் நிலுவையில் உள்ள வட்டித் தொகையும் சேர்க்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
தங்கத்தின் விலை உயரும்போது, ஏற்கனவே அடகு வைக்கப்பட்டுள்ள நகையின் சந்தை மதிப்பும் உயர்கிறது. இதனால் நீங்கள் வாங்கிய கடனுக்கான LTV விகிதம் தானாகவே குறையத் தொடங்குகிறது. உதாரணத்திற்கு, ரூ. 3 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைக்கு ரூ. 2 லட்சம் கடன் வாங்கிய நிலையில் (LTV 67%), தங்கத்தின் விலை உயர்வால் அதே நகையின் மதிப்பு ரூ. 4 லட்சமாக மாறினால், LTV விகிதம் 50 சதவீதமாகக் குறைந்துவிடும்.
கடன் தொகைக்கு ஈடாக அதிக மதிப்புள்ள தங்கம் வங்கியிடம் இருப்பதால், கடன் வழங்கி உள்ள நிறுவனங்களுக்கு ஆபத்து குறைகிறது. இதன் காரணமாக, அதே நகைக்கு நீங்கள் கூடுதல் கடன் (Top-up Loan) பெற தகுதி பெறுகிறீர்கள். மேலும், சந்தையில் நிலவும் குறைந்த வட்டி விகிதங்களுக்கு மாற விரும்பினால், பழைய கடனை அடைத்துவிட்டு, குறைந்த வட்டியில் புதிய கடனைப் பெறுவதற்கும் இது வழிவகுக்கிறது.
தங்கத்தின் விலை உயரும்போது கிடைக்கும் நன்மைகளுக்கு நேர்மாறாக, விலை திடீரென வீழ்ச்சியடையும் போது கடன் வாங்கியவர்களுக்குப் பல சிக்கல்கள் எழுகின்றன. தங்கத்தின் மதிப்பு குறையும் போது, உங்களது கடனுக்கான LTV விகிதம் அனுமதிக்கப்பட்ட எல்லைக்கு மேல் அதிகரிக்கும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், கடன் வழங்கிய வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிற்காகச் சில அவசர நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள்.
முதலாவதாக, LTV விகிதத்தைச் சரிசெய்ய கூடுதல் தங்கத்தை அடமானமாகக் கொண்டுவந்து வைக்குமாறு உங்களிடம் கோருவார்கள். அல்லது, உயர்த்தப்பட்ட LTV-ஐ இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டுவரக் கடனின் ஒரு பகுதியை உடனடியாகத் திரும்பச் செலுத்துமாறு நோட்டீஸ் அனுப்புவார்கள்.
தங்கத்தின் விலை எப்போதும் ஒரே சீராக உயர்ந்து கொண்டே இருக்காது என்பதால், நகைக்கடன் வாங்குபவர்கள் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகும். வங்கிகள் பொதுவாகத் தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியை எதிர்கொள்ள 'Margin Cushion' என்ற பாதுகாப்பு வரம்பை வைத்துக்கொள்ளும். உதாரணமாக, 75 சதவீத LTV அனுமதிக்கப்பட்டாலும், வங்கி 65 சதவீத LTV-இல் மட்டுமே கடன் வழங்கும். இது சிறிய அளவிலான விலை மாற்றங்களைச் சமாளிக்க உதவும்.
இருப்பினும், பெரிய அளவிலான விலை வீழ்ச்சி ஏற்படும்போது உங்களிடம் கூடுதல் நகை இல்லை என்றால், கடனின் ஒரு பகுதியைத் உடனடியாகத் திரும்பச் செலுத்த வேண்டிய சூழல் வரும். எனவே, நகைக்கடன் வைத்திருப்பவர்கள் அதற்கு ஈடான சிறு தொகையை அவசர தேவைகளுக்காகச் சேமித்து வைப்பது பாதுகாப்பானது. மேலும், புதிய கடன்களுக்கு மாறும்போது அதற்கான செயலாக்கக் கட்டணம் மற்றும் முன்செலுத்தல் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்ட பிறகே முடிவெடுக்க வேண்டும்.