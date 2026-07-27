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Explained: தங்க நகைக்கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Loan Lalest Update : தங்க நகைக்கடன் வாங்கியவர்கள், தங்கம் விலை குறையும்போது வாங்கிய நகைக்கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டுமா? என்ற முக்கிய தகவல் இங்கே மிக மிக விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 27, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:55 PM IST
Explained: தங்க நகைக்கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? உங்களுக்கான முக்கிய தகவல்
Image Credit: Gold loan latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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