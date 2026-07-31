/Explained : தங்க நகைக்கடன் குட் நியூஸ்! மார்க்கெட்டுக்குள் நுழையும் டாடா, கோத்ரெஜ்

இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சந்தையாக தங்க நகைக்கடன் மார்க்கெட் உருவெடுத்துள்ளது. நாளுக்கு நாள் இந்த சந்தை பரந்து விரிவதால், டாடா மற்றும் கோத்ரெஜ் ஆகிய இருபெரு நிறுவனங்கள் இப்போது குறி வைத்துள்ளன. வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனங்களான டாடா மற்றும் கோத்ரெஜ் இரண்டும் சில நாட்களுக்குள் அடுத்தடுத்து தங்க நகைக்கடன் வணிகத்தில் இருக்கும் நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தியுள்ளன. டாடா கேபிட்டல் நிறுவனமானது, கேரளாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் யோகக்ஷேமம் லோன்ஸ் (Yogakshemam Loans Ltd / Yogloans) நிறுவனத்தின் 88.56% பங்குகளை ரூ.411 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் 162 கிளைகளும், ரூ.708 கோடி மதிப்புள்ள நகைக்கடன் போர்ட்ஃபோலியோவும் டாடா வசமாகிறது.
காத்ரெஜ் ஃபைனான்ஸ் (Godrej Finance): கனகதுர்கா ஃபைனான்ஸ் (Kanakadurga Finance) நிறுவனத்தின் தங்க நகைக்கடன் பிரிவை ரூ.117.5 கோடி கொடுத்துக் கையகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது மார்க்கெட் மதிப்பை விட கூடுதலாக ரூ.17.5 கோடி வரை கொடுத்து வாங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ரூ.280 கோடி கடன் போர்ட்ஃபோலியோ காத்ரெஜுக்கு கிடைக்கிறது.
வீட்டுக் கடன் மற்றும் பிற சில்லறை கடன்களை விட, தங்க நகைக்கடன் பிரிவு மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டுச் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், பாதுகாப்பான கடனாகக் கருதப்படும் நகைக்கடனுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், ஆர்பிஐ தரவுகளின்படி, மே மாத இறுதியில் வங்கிகளின் தங்க நகைக்கடன் ரூ.5.14 டிரில்லியனாகவும், NBFC -களின் கடன் 70% உயர்ந்து ரூ.3.29 டிரில்லியனாகவும் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனம் புதிதாகக் கிளைகளை அமைத்து வணிகத்தைத் தொடங்குவதை விட, ஏற்கனவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களை வாங்குவது கிளை நெட்வொர்க்கையும் அனுபவமிக்க ஊழியர்களையும் உடனடியாகப் பெற உதவுகிறது. இதனாலேயே, டாடாவும், கோத்ரெஜூம் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளன.
காத்ரெஜ் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனம், சொத்து மதிப்பை தற்போதைய ரூ.30,000 கோடியில் இருந்து 2031-க்குள் ரூ.1 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் தங்க நகைக்கடன் பிரிவு மட்டும் ரூ.5,000 கோடி பங்களிப்பை வழங்கும் என காத்ரெஜ் ஃபைனான்ஸ் தலைமை செயல் அதிகாரி மனீஷ் ஷா தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் டாடா கேபிட்டல் நிறுவனம் ரிசர்வ் வங்கியின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, அடுத்த 2.5 முதல் 3 ஆண்டுகளில் 500-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளை அமைத்து, ரூ.4,000 முதல் 5,000 கோடி அளவுக்குத் தங்க நகைக்கடன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
சிறு தேவைகளுக்கும் கூட தங்கத்தை அடமானம் வைத்து கடன் பெறுவதில் மக்கள் இப்போது தயக்கம் காட்டுவதில்லை. மேலும் தென்னிந்தியாவைத் தாண்டி, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தெலுங்கானா, கர்நாடகா மற்றும் வட இந்திய மாநிலங்களிலும் இதற்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. டாடா, காத்ரெஜ் போன்ற பெரும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் வருகையால் சந்தையில் போட்டி அதிகரிக்கும். இது வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சாதகமான வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் விரைவான கடன் சேவைகளைப் பெற வழிவகுக்கும். பெரிய நிறுவனங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும்போது, கடன் மதிப்பீடு மற்றும் நடைமுறைகளில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும்.
இந்திய நகைக்கடன் சந்தையில் 82% பங்கை வங்கிகளே வகிக்கின்றன. மீதமுள்ள பங்கை மணப்புரம் ஃபைனான்ஸ், முத்தூட் ஃபைனான்ஸ், ஐஐஎஃப்எல் ஃபைனான்ஸ் போன்ற NBFC நிறுவனங்கள் வைத்துள்ளன. இருப்பினும், தங்கத்தின் விலை மாற்றம் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவை இதில் உள்ள சில சவால்களாக நிபுணர்களால் பார்க்கப்படுகின்றன.
டாடா மற்றும் காத்ரேஜ் வருகையால் சந்தையில் போட்டி அதிகரிக்கும் போது, வாடிக்கையாளர்களுக்குக் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. டாடா, காத்ரேஜ் போன்ற பெரிய பிராண்டுகளிடம் தங்கத்தை அடமானம் வைக்கும் போது, தங்களின் நகைகளின் பாதுகாப்பு குறித்த பயம் மக்களுக்கு இருக்காது. டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் உடனடி கடன் ஒப்புதல் மூலம் மிகக் குறைந்த நேரத்தில் கடன் பெற முடியும்.
தங்கத்தின் விலை உயர்வு, ரிசர்வ் வங்கியின் தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கடன் வாங்குபவர்களின் மாறும் அணுகுமுறை ஆகியவையே இந்த நகைகடன் புரட்சிக்கு முக்கியக் காரணங்களாகும். டாடா மற்றும் காத்ரேஜ் போன்ற பெரும் தலைகளின் வருகை, சாதாரண நடுத்தர மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் கடன் பெற வழிவகுக்கும் என்பதே இதில் இருக்கும் குட் நியூஸ் ஆகும்.