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Explained : தங்க நகைக்கடன் குட் நியூஸ்! மார்க்கெட்டுக்குள் நுழையும் டாடா, கோத்ரெஜ்

Gold Loan Explained : தங்க நகைக்கடன் மார்க்கெட்டில் டாடா மற்றும் கோத்ரெஜ் நிறுவனங்கள் நுழைவதால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு என்பதை இங்கே மிக விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 31, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:35 AM IST
Explained : தங்க நகைக்கடன் குட் நியூஸ்! மார்க்கெட்டுக்குள் நுழையும் டாடா, கோத்ரெஜ்
Image Credit: Gold Loan Explained

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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