தங்க நகைக்கடன் : வட்டி முழுவதும் ரொக்கமாக செலுத்த வேண்டுமா? ஆர்பிஐ புதிய விதிமுறை

Gold Loan : இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மற்றும் சிறு வணிகர்களுக்கு அவசரத் தேவைகளுக்காகக் கைகொடுப்பது தங்க நகைக்கடன்களே. இந்தத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவரவும், நுகர்வோரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் ஏப்ரல் 1 முதல் முழுமையாக அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். குறிப்பாக வட்டி செலுத்துவதில் வந்திருக்கும் அப்டேட் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தங்க நகைக்கடன் வட்டி - புதிய விதிமுறை
நகைக்கடன் வாங்குபவர்களில் பெரும்பாலானோர் Bullet Repayment முறையையே விரும்புகிறார்கள். அதாவது, கடனை வாங்கிய பிறகு மாதாமாதம் வட்டி கட்டாமல், கடன் காலத்தின் இறுதியில் வட்டி மற்றும் அசலை மொத்தமாகச் செலுத்துவது. புதிய விதிகளின்படி, கடனைப் புதுப்பிக்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்கள், முந்தைய கடனுக்கான வட்டியை முழுமையாகச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். வட்டியைச் செலுத்தாமல் கடனை அடுத்த காலத்திற்கு நீட்டிக்க முடியாது. புல்லட் ரீபேமெண்ட் முறையிலான கடன்களுக்கு அதிகபட்சமாக 12 மாதங்கள் மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
ரொக்கப் பரிமாற்றம்
வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் ரொக்கப் பரிமாற்றங்கள் ஏற்கனவே முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நகைக்கடனைப் பொறுத்தவரை, கடன் தொகையைப் பெறுவதாக இருந்தாலும் அல்லது வட்டி மற்றும் அசலைத் திருப்பிச் செலுத்துவதாக இருந்தாலும், அந்தத் தொகை ரூ.20,000க்கு மேல் இருந்தால் அதை ரொக்கமாகச் செய்ய முடியாது. இத்தகைய பெரிய தொகைகளை வங்கிப் பரிமாற்றம் (NEFT/RTGS), UPI அல்லது Cheque மூலமாக மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆர்பிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது. இது கறுப்புப் பணப் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், பரிமாற்றங்களைப் பதிவு செய்யவும் உதவும்.
கடன் வரம்பு அதிகரிப்பு - யாருக்கு லாபம்?
முன்பு அடகு வைக்கும் நகையின் மதிப்பில் 75 விழுக்காடு வரை மட்டுமே கடன் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிகப் பணம் கிடைக்கும் வகையில் கடன் வரம்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது. நகையின் மதிப்பில் 85 விழுக்காடு வரை கடன் பெறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ரூ.1 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைக்கு ரூ.85,000 வரை கடன் கிடைக்கும்.
ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை மத்தி நகையின் மதிப்பில் 80 விழுக்காடு வரை கடன் வழங்கப்படும். ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் நகைக்கடன் வேண்டும் என்றால் பழைய முறையே தொடரும், அதாவது நகையின் மதிப்பில் 75 விழுக்காடு வரை மட்டுமே கடன் பெற முடியும்.
நகையை திரும்ப ஒப்படைத்தல்
வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் (NBFCs) வாடிக்கையாளர்களை அலைக்கழிப்பதைத் தவிர்க்கப் புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. கடனை முழுமையாக அடைத்த 7 வேலை நாட்களுக்குள் வாடிக்கையாளரின் நகைகளைத் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். நகையைத் திரும்ப வழங்க வங்கி தாமதம் செய்தால், ஒவ்வொரு நாள் தாமதத்திற்கும் வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.5,000 இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும். நகையை அடகு வைக்கும்போதே அதன் தரம் நிகர எடை மற்றும் அன்றைய சந்தை மதிப்பு அடங்கிய சான்றிதழை வங்கி வழங்க வேண்டும்.
ஏல நடைமுறையில் மாற்றம்
வாடிக்கையாளர் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாத பட்சத்தில், நகையை ஏலம் விடும்போது வங்கி தன்னிச்சையாகச் செயல்பட முடியாது. நகையை ஏலம் விடுவதற்கு முன் வாடிக்கையாளருக்குப் போதுமான கால அவகாசம் மற்றும் முன்னறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். ஏலத்தில் கிடைக்கும் கூடுதல் தொகை வாடிக்கையாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | தங்கம் விலையில் விரைவில் நடக்கப்போகும் 2 தலைகீழ் மாற்றங்கள்! முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை மிகப்பெரிய அளவில் குறையப்போகுது! நகைப்பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | வீட்டுக்கடன், வாகன கடன் வாங்கியவர்களுக்கு விடுவு காலமா? ஏப்ரல் 8 வரும் முக்கிய அப்டேட்!
