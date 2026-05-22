/சரசரவென உயர்ந்த தங்கக் கடன்கள்: 2026-ல் இந்தியர்களின் டாப் சாய்ஸ் எது தெரியுமா?

Gold Loan : 2026 ஆம் ஆண்டில் தங்க நகைக்கடன் வாங்குவது 50 விழுக்காட்டுக்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
Gold Loan : அவசரக் காலங்களில் பணத் தேவை ஏற்படும் போது, நீண்ட நெடிய ஆவண நடைமுறைகள் மற்றும் அலைச்சல்கள் இல்லாமல் உடனடியாகப் பணம் பெற விரும்பும் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக அவர்கள் தங்களின் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் தங்க நகைகளையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். மருத்துவச் செலவுகள், வணிகத் தேவைகள், கல்விச் செலவுகள் அல்லது உடனடித் ரொக்கப் புழக்கம் என எந்தவொரு தேவைக்கும் தங்கத்தை அடகு வைத்து கடன் வாங்குவது தற்போது இந்தியாவில் ஒரு பிரபலமான தேர்வாக மாறியுள்ளது.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தத் போக்கு மிக வேகமாக வளர்ந்துள்ளது. ஹவ் இந்தியா லெண்ட்ஸ் – கிரெடிட் லேண்ட்ஸ்கேப் இன் இந்தியா என்ற தலைப்பில் CRIF High Mark நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, நிதியாண்டு 2026ல் சில்லறை கடன் சந்தையில் மிக வேகமாக வளர்ந்த பிரிவாக தங்கக் கடன் உருவெடுத்துள்ளது. தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதும், பாதுகாப்பான கடன்களுக்கான தேவை அதிகரித்திருப்பதும் இதற்கு முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.
CRIF High Mark அறிக்கையின்படி, 2026 நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டில், அனைத்து சில்லறை கடன் தயாரிப்புகளையும் விட தங்கக் கடன்கள் மிக வலுவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில், நிலுவையில் உள்ள தங்கக் கடன் போர்ட்ஃபோலியோ 50.4% என்ற அதிரடி வளர்ச்சியைப் பெற்று, ரூ.18.6 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது. இது இந்திய சில்லறை கடன் சந்தையிலேயே மிக வேகமான வளர்ச்சி விகிதமாகும்.
தங்கக் கடன்களின் இந்த அபரிமிதமான வளர்ச்சிக்கு, தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் தங்கத்தின் விலையே முக்கியக் காரணம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். அடகு வைக்கப்படும் தங்கத்தின் மதிப்பு அதிகரித்துள்ளதால், வாடிக்கையாளர்கள் அதே அளவு நகைகளுக்கு முன்பை விட அதிக தொகையைக் கடனாகப் பெற முடிகிறது. வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கும் இது போன்ற கடன்கள் பாதுகாப்பானவையாகக் கருதப்படுகின்றன; ஏனெனில், இவை இயற்பியல் சொத்துக்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் பாதுகாப்பான கடன்களாகும். மேலும், கடன் வாங்குபவர்கள் தங்களின் திருப்பிச் செலுத்தும் முறையைச் சரியாக நிர்வகித்து வருவதால், இந்தத் துறையில் வராத கடன்களின் தரம் மேம்பட்டுள்ளதாக அறிக்கை கூறுகிறது.
மற்ற கடன்களைப் போலன்றி, தங்கக் கடன்களுக்கு வருமானச் சான்றுகள் அல்லது கடுமையான ஆவணச் சரிபார்ப்புகள் போன்ற நீண்ட காலத் தேவைகள் இருப்பதில்லை. இதனால் மிகக் குறுகிய காலத்தில் பணத்தைப் பெற்றுவிட முடியும். இந்தியக் குடும்பங்களுக்குத் தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது அவசரக் காலங்களில் உதவும் ஒரு முக்கிய நிதிப் பாதுகாப்பு வளையமாகும். நகைகளை நிரந்தரமாக விற்பதற்குப் பதிலாக, தற்காலிகமாக அடகு வைத்துத் தங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய மக்கள் விரும்புகின்றனர்.
2026 நிதியாண்டில், சாதகமான சந்தை சூழல் மற்றும் தங்கத்தின் அதிக மதிப்பு காரணமாக இதற்கான தேவை தொடர்ந்து வலுவாக இருந்தது. இதே வேளையில், சராசரி கடன் தொகையின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, மக்கள் தங்கத்தின் விலை உயர்வால் அதிக மதிப்புள்ள கடன்களைப் பெறத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அறிக்கையின்படி, இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த சில்லறை கடன் சந்தை மார்ச் 2026 நிலவரப்படி, கடந்த ஆண்டை விட 16.6% உயர்ந்து ரூ.170.2 லட்சம் கோடியாக விரிவடைந்துள்ளது.
நுகர்வோர் கடன்கள்: தனிநபர் கடன்கள், நுகர்வோர் சாதனங்களுக்கான நிதியுதவி மற்றும் தங்கக் கடன்களின் ஆதரவோடு, இத்துறை ஆண்டுக்கு 15.3% வளர்ந்து ரூ.118.6 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது.
வீட்டுக் கடன்கள்: கடந்த ஆண்டை விட 9.4% நிலையான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, நிலுவையில் உள்ள மொத்த வீட்டுக் கடன் தொகை ரூ.44.4 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.
கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகள்: மற்ற துறைகளுடன் ஒப்பிடுகையில், கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகள் ஆண்டு அளவில் பெரிய மாற்றமின்றி (Flat Growth) தேக்க நிலையிலும், காலாண்டு அடிப்படையில் சரிவையும் சந்தித்துள்ளன.
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, இந்தியாவின் கடன் சந்தையானது பிணணயம் இல்லாத கடன்களிலிருந்து நகர்ந்து, தங்கம் போன்ற பாதுகாப்பான மற்றும் பிணையம் சார்ந்த கடன்களை நோக்கித் திரும்பியிருப்பதை இந்த அறிக்கை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இதில் தங்கக் கடன்கள் மிக முக்கியப் பங்கை வகிக்கின்றன.