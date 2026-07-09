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Explained | உங்கள் வீட்டு தங்க நகைக்கு ஆபத்தா? Gold Monetisation 2.0 பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!

இந்திய குடும்பங்களில் தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு உணர்வு; ஆபத்து காலத்து ஆபத்பாந்தவன். ஆனால், நம்ம ஊர் பீரோக்களிலும், லாக்கர்களிலும் முடங்கிக் கிடக்கும் இந்தத் தங்கம், நாட்டின் பொருளாதாரத்தையே மாற்றும் சக்தி கொண்டது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா?

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:23 PM IST
Explained | உங்கள் வீட்டு தங்க நகைக்கு ஆபத்தா? Gold Monetisation 2.0 பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!
Image Credit: AI Generated | Gold Monetisation 2.0 Explained in Tamil Source: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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