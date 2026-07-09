/Explained | உங்கள் வீட்டு தங்க நகைக்கு ஆபத்தா? Gold Monetisation 2.0 பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!

Gold Monetisation Scheme 2.0 Explained Tamil: சமீபத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சரைச் சந்தித்த தங்க வியாபாரிகள் மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள், இந்தியாவின் தங்க இறக்குமதியைக் குறைக்கவும், சாமானியர்களுக்கு உதவவும் ஒரு அதிரடி திட்டத்தை முன்வைத்துள்ளனர். அதுதான் "கோல்ட் மானிடைசேஷன் 2.0" (Gold Monetisation Scheme 2.0). தற்போது அந்த திட்டம் குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் பலருக்கும் ஒரு கேள்வி எழுந்துள்ளது.
வீட்டில் இருக்கும் நகையை அரசு எடுத்துக்கொள்ளுமா?, இது சாதாரண மக்களுக்கு நல்லதா? ஆபத்தா?, கோல்ட் மானிடைசேஷன் 2.0 திட்டம் என்ன? இதனால் உங்கள் வீட்டு நகைக்கு ஏதும் ஆபத்தா? யாருக்கு இதில் லாபம்? போன்ற விவரங்களை முழுமையாகப் பார்ப்போம்.
நாமெல்லாம் பணத்தைச் சேமிக்க பேங்க்கில் பிக்சட் டெபாசிட் (FD) செய்கிறோம் அல்லவா? அதேபோல, உங்களிடம் பயன்படுத்தாமல் சும்மா இருக்கும் தங்கத்தை வங்கியில் டெபாசிட் செய்யும் திட்டம்தான் இது. அதாவது Gold Monetisation என்பது மக்கள் வீட்டில் பயன்பாடின்றி இருக்கும் தங்கத்தை வங்கிகளில் அல்லது அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனங்களில் டெபாசிட் செய்யும் திட்டம்.
இந்தத் திட்டம் பற்றிச் சொன்னவுடனே, "அரசாங்கம் மக்கள் நகையைப் பறிக்கப் பார்க்கிறதா?" என்ற பயம் பலருக்கு வருகிறது. உண்மை என்னவென்றால்: இதில் எந்தப் பயமும் தேவையில்லை. இது முழுக்க முழுக்க சுயவிருப்பத்தின் (Voluntary) பேரில் மட்டுமே நடக்கும் திட்டம். யாரையும் கட்டாயப்படுத்தப் போவதில்லை.
அதேநேரம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. நீங்கள் போடும் நகைகள் அப்படியே லாக்கரில் இருக்காது. அவை உருக்கப்பட்டு தங்கக் கட்டிகளாக மாற்றப்பட்டு சந்தை புழக்கத்திற்குக் கொண்டு வரப்படும். எனவே, பாரம்பரியமிக்க, நீங்கள் அணியும் நகைகளை இதில் போடத் தேவையில்லை. "இனிமேல் பயன்படுத்தவே மாட்டோம், லாக்கரில்தான் கிடக்கப் போகிறது" என்று நினைக்கும் உபரித் தங்கத்தை மட்டுமே இதில் முதலீடு செய்தால் போதும்.
இந்தத் திட்டத்தால் இரு தரப்புக்குமே லாபம் தான். அதை ஒரு ஒப்பீடு மூலம் பார்க்கலாம்.
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பலன்கள்
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சாமானிய மக்களுக்கு (Public),
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சாமானிய மக்களுக்கு (Public),அரசாங்கத்திற்கு (Government)
|வருமானம்/சேமிப்பு
|வீட்டில் சும்மா இருக்கும் தங்கத்திற்கு வட்டி வருமானம் கிடைக்கும். லாக்கர் வாடகை மிச்சமாகும்.
|ஆண்டுக்கு 750 டன் வரை செய்யப்படும் தங்க இறக்குமதி (Import) குறையும்.
|பாதுகாப்பு
|திருட்டுப் பயம் இல்லை. அரசாங்கத்தின் முழு உத்தரவாதம் உண்டு.
|அந்நிய செலாவணி (டாலர் இருப்பு) வெளியில் போவது தடுக்கப்படும். இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வலுவடையும்.
|வரிச் சலுகை
|இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
|கள்ளச்சந்தை தங்கம் (Smuggled Gold) ஒழிக்கப்பட்டு, முறைப்படியான ஜிஎஸ்டி (GST) வருவாய் அதிகரிக்கும்