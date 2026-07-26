/Gold Price Explained : தங்கம் விலை 22% அதிரடி சரிவு! மேலும் குறையுமா? முக்கிய தகவல்

Gold Price Explained : இந்த ஆண்டும் பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட ஈரான் போருக்குப் பிறகு, தங்கத்தின் விலை தொடர்ச்சியாகச் சரிந்து 22% வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. வழக்கமாக, உலகளவில் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களும், போர்களும் அதிகரிக்கும் போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை ஒரு பாதுகாப்பான சொத்தாகக் கருதி வாங்குவதால் அதன் விலை உயர்வதுதான் இயல்பு. ஆனால், இந்தப் போரின் போது தங்கத்தின் விலை குறைந்திருப்பது ஒரு பொருளாதார முரண்பாடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போதைய இந்த விலை வீழ்ச்சியை ஒரு நல்வாய்ப்பாகப் பயன்படுத்தி தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். நீண்டகால அடிப்படையில் புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இது இருக்கும் என்கின்றனர். ஏன் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
போரினால் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்று முதலீட்டாளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். வட்டி விகிதங்கள் உயரும் போது ரொக்கப் பணத்தின் மதிப்பு அதிகரிப்பதோடு, தங்கம் வட்டி வருமானம் எதையும் தராத ஒரு சொத்து என்பதால் அதன் கவர்ச்சி குறைகிறது.
UBS வங்கியின் உத்தி மேலாளர் ஜியோவான்னி ஸ்டானோவோ குறிப்பிடுவது போல, பணவீக்கம் சரிசெய்யப்பட்ட "உண்மை வட்டி விகிதங்கள்" (Real interest rates) குறையும் போது மட்டுமே தங்கம் வரலாற்று ரீதியாகச் சிறப்பாகச் செயல்படும்.
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பணத்தேவைக்காகத் தங்கத்தை விற்பனை செய்வதாகச் சந்தையில் வதந்திகள் நிலவின. இதில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விற்பனையாக, துருக்கி மத்திய வங்கி இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் மட்டும் 81 மெட்ரிக் டன் தங்கத்தை ($10.6 பில்லியன் மதிப்பு) விற்றுள்ளதை உலக தங்க கவுன்சில் தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
ஈரான் போரின் போது ஏற்பட்ட தற்காலிகப் போர் நிறுத்தத்திற்குப் பிறகு எண்ணெய் விலையில் சற்று தணிவு ஏற்பட்டாலும், மீண்டும் மோதல்கள் தீவிரமடைந்ததால் எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்துமா என்பது இன்னும் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது. நிதிச் சந்தைக் கணிப்புக் கருவியான CME FedWatch வழங்கும் தகவலின்படி, வரும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு 50% ஆக உள்ளது.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ஃபெடரல் ரிசர்வ் தலைவர் கெவின் வார்ஷ், பணவீக்கத்தின் மூலக்காரணங்கள் மற்றும் உற்பத்தித்திறனில் செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) தாக்கம் குறித்து ஆராய பிரத்யேகப் பணிக்குழுக்களை மைத்துள்ளார். இவைகளின் அறிக்கைகள் இந்த ஆண்டின் இறுதி வரை வெளிவராது என்பதால், வட்டி விகிதக் கொள்கையில் தற்காலிகமாக ஒரு நிச்சயமற்ற நிலை நீடிக்கிறது.
எதிர்காலத்தில் இரண்டு முக்கிய சூழல்கள் தங்கத்தின் விலையை மீண்டும் உயர்த்தக் கூடும்:
எண்ணெய் விலை உயர்வதால் ஏற்படும் பணவீக்கத்திற்கு ஃபெடரல் ரிசர்வ் மிக மெதுவாக எதிர்வினையாற்றினால், பணவீக்கம் அதிகரித்து உண்மை வட்டி விகிதங்கள் குறையும்; இது தங்கத்திற்குச் சாதகமாக அமையும்.
தற்போது சந்தையை ஆக்கிரமித்துள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த முதலீட்டு எழுச்சி ஒருவேளை மந்தமடைந்தால், ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படும்.
இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளிலுமே உண்மை வட்டி விகிதங்கள் குறைந்து, தங்கத்தின் மதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
சமீபத்திய விலை சரிவை மட்டும் பார்க்காமல், கடந்த 12 மாத கால கணக்கில் பார்த்தால் தங்கத்தின் விலை 21% உயர்ந்துள்ளது. இது அமெரிக்காவின் S&P 500 பங்குச்சந்தையின் செயல்பாட்டை விடச் சற்று மேலானதாகும். 2022ல் ரஷ்யா-உக்ரைன் போருக்குப் பிறகு, அமெரிக்க டாலரை மட்டுமே சார்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும் பொருளாதாரத் தடைகளில் இருந்து தப்பிக்கவும் உலகளாவிய மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை அதிகளவில் வாங்கி வருகின்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் போலந்து நாடே உலகளவில் அதிகளவில் தங்கத்தைக் கொள்முதல் செய்துள்ளது. வரைபடத் தரவுகளின்படி, மத்திய வங்கிகளின் காலாண்டுத் தேவை 300 முதல் 400 மெட்ரிக் டன்கள் வரை உயர்ந்துள்ளதைக் காட்டுகிறது.
தற்போது பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள், செயற்கை நுண்ணறிவின் வளர்ச்சியால் சந்தை எப்போதும் பொற்காலத்தில் இருக்கும் என்ற அதிகப்படியான நம்பிக்கையுடனும் (Goldilocks world), ஈரான் போர் மற்றும் உலகளாவிய ஆபத்துகளைப் புறக்கணித்தும் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 20%-க்கும் மேல் உச்சம் தொட்ட தங்கத்தின் விலை, ஜூலை மாதத்தில் 0%-க்கும் கீழே (சுமார் -7%) சரிந்திருந்தாலும், பங்குச்சந்தையில் எதிர்பாராத சரிவு நிகழும்போது தங்கம் மட்டுமே மிகச்சிறந்த அரணாக விளங்கும். எனவே, ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முதலீட்டுத் தொகுப்பில் குறிப்பிட்ட அளவு தங்கத்தைச் சேர்த்துக் கொள்வதே தொலைநோக்கு பார்வையுடைய சிறந்த நிதி உத்தியாகும்.
பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஈரான் போருக்குப் பிறகு, தங்கம் விலை உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் சுமார் 22% வரை சரிந்துள்ளது. இதற்கு முதன்மை காரணம், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற அச்சம்தான். மேலும், போர்க் காலத்தில் நிதித் தேவைகளுக்காகத் துருக்கி போன்ற நாட்டின் மத்திய வங்கி 81 மெட்ரிக் டன் தங்கத்தை விற்பனை செய்ததும் இந்தத் தற்காலிகப் பின்னடைவுக்கு முக்கியமான காரணமாகும்.
ஆம், குறுகிய காலத்தில் மேலும் 3% முதல் 5% வரை குறையச் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. தமிழகச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1,00,000 முதல் ரூ.1,02,000 வரை (கிராமிற்கு ரூ.12,500 - ரூ.12,750) இறங்க வாய்ப்புள்ளது. வரவிருக்கும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினால், சந்தையில் தற்காலிகமாக மேலும் சற்று விலை குறையலாம்.
வரும் செப்டம்பர் - அக்டோபர் (3வது காலாண்டு) காலக்கட்டத்திற்குப் பிறகு தங்கம் மீண்டும் ஏற்றப் பாதையை அடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எண்ணெய் விலை உயர்வால் அதிகரிக்கும் பணவீக்கம், அமெரிக்க வட்டி விகிதக் கொள்கையில் தெளிவு பிறப்பது, பங்குச்சந்தையில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் இந்தியாவில் வரவிருக்கும் தீபாவளி-திருமணக் காலத் தேவைகள் ஆகியவை அக்டோபர் முதல் தங்கத்தின் விலையை மீண்டும் உயர்த்த வழிவகுக்கும்.
ஆம், இது மிகச் சரியான தருணம். "சரிவில் வாங்குவது" (Buy on Dips) என்பதே தங்க முதலீட்டின் மிகச்சிறந்த உத்தியாகும். தங்கம் விலை தற்காலிகமாகக் குறைந்திருந்தாலும், கடந்த 12 மாத கணக்கில் அது 21% வளர்ச்சியைத் தந்துள்ளது. எனவே, விலை சரிந்துள்ள இந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்தி நீண்டகால நோக்கில் முதலீடு செய்வது லாபகரமாக அமையும்.
சிறுகச் சிறுக வாங்குங்கள்: மொத்தப் பணத்தையும் ஒரே நேரத்தில் முதலீடு செய்யாமல், விலை குறையும் நாட்களைப் பார்த்துத் தவணை முறையில் சிறுகச் சிறுக வாங்கலாம்.
சேமிப்பிற்கு நாணயம்/டிஜிட்டல் கோல்ட்: முதலீட்டு நோக்கத்திற்காக வாங்குபவர்கள் ஆபரண நகையாக வாங்காமல், தங்க நாணயங்கள், Gold ETF அல்லது டிஜிட்டல் கோல்ட் வடிவில் வாங்கினால் சேதாரம் மற்றும் செய்கூலி இழப்பைத் தவிர்க்கலாம்.
தேவைக்கு மட்டும் ஆபரணம்: திருமணம் போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு மட்டும் நகைகளாக வாங்குவது சிறந்தது.