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Gold Price Explained : தங்கம் விலை 22% அதிரடி சரிவு! மேலும் குறையுமா? முக்கிய தகவல்

Gold Price Explained : தங்கம் விலை உயர்வது போல தோன்றினாலும் ஈரான் போர் தொடங்கியதில் இருந்து 22 விழுக்காடு விலை சரிந்துள்ளது. இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இப்போது முலீடு செய்யலாமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 26, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:13 AM IST
Gold Price Explained : தங்கம் விலை 22% அதிரடி சரிவு! மேலும் குறையுமா? முக்கிய தகவல்
Image Credit: Gold Price Explained

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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