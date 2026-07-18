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அதிர்ச்சி சரிவில் தங்கம் விலை! 6 வாரங்களில் இல்லாத பயங்கர வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம்?

Gold Price : தங்க விலை 6 வாரங்களில் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:31 PM IST
அதிர்ச்சி சரிவில் தங்கம் விலை! 6 வாரங்களில் இல்லாத பயங்கர வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம்?
Image Credit: Gold price crash Latest UpdateSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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