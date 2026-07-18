/அதிர்ச்சி சரிவில் தங்கம் விலை! 6 வாரங்களில் இல்லாத பயங்கர வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம்?

Gold Price : அமெரிக்கா ஆதரவுடன் பிப்ரவரி பிற்பகுதியில் தொடங்கிய ஈரான் மீதான போர் மற்றும் மோதல்கள் காரணமாக, தங்கம் விலை சுமார் 25 சதவீதம் வரை சரிவைக் கண்டுள்ளது. இந்த வாரத்தில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை 3 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகக் குறைந்து, கடந்த ஆறு வாரங்களில் இல்லாத அளவிற்கான மிகப்பெரிய வாராந்திர வீழ்ச்சியை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. சர்வதேச சந்தையில் ஸ்பாட் தங்கம் அவுன்ஸிற்கு 3,970.35 டாலர் என்ற அளவில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் மாத டெலிவரிக்கான அமெரிக்க தங்க பியூச்சர்ஸ் 0.5 சதவீதம் குறைந்து 3,973.10 டாலராக உள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே தீவிரமடைந்துள்ள பதற்றத்தால் கச்சா எண்ணெய் விலைகள் இந்த வாரம் 14 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளன. இந்த எரிசக்தி விலை உயர்வு உலகளாவிய பணவீக்க அச்சத்தை தூண்டியுள்ளது. பொதுவாக பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு சிறந்த பாதுகாப்பாக தங்கம் கருதப்பட்டாலும், தற்போதைய சூழலில் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு வலுத்துள்ளது. வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது முதலீட்டாளர்கள் வட்டி தராத தங்கத்தை விடுத்து, லாபம் தரும் பாண்டுகள் மற்றும் அமெரிக்க டாலர் நோக்கி நகர்வதால் தங்கத்தின் மீதான ஈர்ப்பு குறைந்து விலை சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது.
அமெரிக்க டாலரின் பலம் மற்றும் உலகளாவிய பணவீக்க அச்சத்தால் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிப்பதுமே தங்கம் சரிவதற்குக் காரணம் என சந்தை வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். கச்சா எண்ணெய் விலை மேலும் உயர்ந்தால் அது பணவீக்கத்தை அதிகரித்து, வட்டி விகிதங்களை இன்னும் உயர்த்த வழிவகுக்கும்; இதனால் தங்கம் விலை மேலும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலையில், வரும் செப்டம்பர் மாத கூட்டத்தில் அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பு 53.3 சதவீதம் இருப்பதாக வர்த்தகர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், தற்போதைய புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாக, மத்திய வங்கிகளைத் தாண்டி தனியார் முதலீட்டாளர்களும் தங்கத்தில் தங்கள் முதலீடுகளைப் பன்முகப்படுத்தக்கூடும் என கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
தங்கத்தைத் தொடர்ந்து மற்ற முக்கிய உலோகங்களின் விலைகளும் இந்த வாரம் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. சர்வதேச சந்தையில் வெள்ளி விலை 0.8 சதவீதம் குறைந்து அவுன்ஸிற்கு 55.05 டாலராகவும், பிளாட்டினம் விலை 3.3 சதவீதம் சரிந்து 1,563.49 டாலராகவும் குறைந்துள்ளது. அதேபோல், பல்லேடியம் விலையும் 1.5 சதவீதம் சரிந்து 1,230.42 டாலராக வர்த்தகமாகி, வாராந்திர இழப்பை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கின்றன.