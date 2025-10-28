தங்கம் விலை இன்னும் எவ்வளவு குறையும்? இப்போ வாங்கலாமா.. வேண்டாமா?

Gold Silver Price Today: நாட்டு மக்களின் முக்கிய சேமிப்பாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. ஆனால் தங்கத்தின் விலையை பார்த்தால் தலைச்சுற்றும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்ளாக குறைந்து வந்தாலும், 2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை உச்சத்தை தொட்டு வந்தது. 2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.65,000 முதல் ரூ.70,000 வரை இருந்தது. தற்போது பார்த்தால் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.88,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.95,000க்கு விற்பனையானது.
தங்கம் விலை இன்னும் எவ்வளவு குறையும்?
தற்போது குறைந்து ரூ.88,600க்கு விற்பனையாகிறது. அதே நேரத்தில், அக்டோபர் 17ஆம் தேதி ஒரு கிராம் ரூ.13,277 வரை சென்றது. அதன்பிறகு மெல்ல மெல்ல குறைந்து, 24 கார்ட் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,075 என்ற ரேஞ்சில் இருக்கிறது. இன்னும் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.10,000 வரை வரலாம் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
அமெரிக்க பெட்ரல் ரிசர்வ் வங்கியின் முக்கிய அறிவிப்பு நாளை வெளியாக உள்ள நிலையில், தங்கத்தின் விலை சரிந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான பதட்டங்கள் தணிந்ததாலும் தங்கம் விலை குறைவுக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்தியா அமெரிக்க நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகாமல் இழுபறியில் இருந்து வந்தது.
ரஷ்யா எண்ணெய் வாங்குவது தொடர்பாக இந்திய மீது அமெரிக்கா கூடுதல் வரி விதித்தது. அதேபோல, அமெரிக்க சீனா நாடுகளுக்கு வர்த்தக பதற்றம் அதிகரித்தது. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் ரிஸ்க் எடுக்காமல் தங்கத்தின் முதலீடு செய்து வந்தனர். இதனால், தங்கத்தின் தேவை அதிகரித்து, தங்கம் விலை உயர்ந்தது.
ஆனால், இந்திய அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவதற்கா சமிக்ஞைகள் தெரிய தொடங்கி இருக்கிறது. அதேநேரத்தில், சீனா அமெரிக்கா இடையே வர்த்த பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்க உள்ளது. இதனால், புவிசார் சூழல், பதற்றம் குறைந்து காணப்படுவதால் முதலீட்டாளர் ரிஸ்க் எடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். எனவே, தங்கத்தில் முதலீடு மற்றவற்றில் முதலீடு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.
தங்கம் இப்போது வாங்கலாமா?
இதுவும் தங்கம் விலை குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. அதேபோல, தங்கத்தின் மதிப்பை பாதிக்கும் மற்றொரு முக்கிய காரணி அமெரிக்க டாலர். அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயரும்போது, தங்கத்தின் மதிப்பும் உயரக்கூடும். இன்று அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு குறைந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலையும் குறைந்துள்ளது. எனவே, வரும் நாட்களிலும் தங்கத்தின் விலை குறையும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறி வருகின்றனர். எனவே, ரூ.10,000 வரும்போது தங்கத்தை வாங்குவது சிறந்தது என கூறுகின்றனர்.
தங்கம் விலை குறைந்தாலும், அது சீக்கிரமே உயரலாம் என கூறுகின்றனர். குறிப்பாக, பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும்போது தங்கம் விலை மிக வேகமாக உயரும். 2026 தீபாவளிக்குள் தங்கம் விலை 40 சதவீதம் வரை உயரக் கூடும் என கூறப்படுகிறது. கிட்டதட்ட ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.1.50 லட்சத்தை தாண்டும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் தங்கம் விலை ரூ.3,000 வரை குறைந்திருக்கிறது.