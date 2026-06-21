/22% அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி, உலகப்போர் அபாயம், நிதி நெருக்கடி போன்ற இக்கட்டான காலக்கட்டங்களில் முதலீட்டாளர்களைக் கைதூக்கிவிடும் ஒரு அதிர்ஷ்ட கேடயமாக விளங்குவது தங்கம் மட்டுமே. ஆனால், சமீபகாலமாகத் தங்கத்தின் விலை நடந்து கொள்ளும் விதம் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி மாத உச்சத்திலிருந்து உலகளாவிய தங்கத்தின் விலை தற்போது 22 சதவீதம் வரை சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.
சமீபத்தில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பதற்றம் உருவாவதற்கு முந்தைய நாள், இந்தியாவில் 24 கேரட் தங்கம் 10 கிராமிற்கு ரூ.1.6 லட்சம் என்ற அளவில் இருந்தது. போர்ச் செய்தி வெளியான ஒரே நாளில் அது ரூ.1.73 லட்சம் என உச்சத்தைத் தொட்டது. ஆனால், அதன் பிறகு தங்கத்தின் வீழ்ச்சிப் பயணம் தொடங்கியது. ஜூன் 19 நிலவரப்படி, இதன் விலை ரூ. 1.46 லட்சம் ஆகக் குறைந்துள்ளது. இது அதன் உச்சத்திலிருந்து 16 சதவீத சரிவாகும். உலக சந்தையில் 22% சரிந்த போதிலும், இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி காரணமாக இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு 16 சதவீதமாக சற்றே குறைந்து காணப்படுகிறது. தங்கத்தின் இந்த திடீர் வீழ்ச்சிக்கு பின்னால் 4 முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்:
1. அமெரிக்க அரசுப் பத்திரங்களின் லாப வரம்பு உயர்வு
முதலீட்டு உலகில் அமெரிக்க அரசுப் பத்திரங்களும், தங்கமும் பாதுகாப்பான முதலீட்டிற்கான நேரடிப் போட்டியாளர்கள் ஆகும். அமெரிக்கப் பத்திரங்களின் லாப வரம்பு அதிகரிக்கும் போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்றுவிட்டுப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வார்கள். பிப்ரவரி 2026ல் 4 சதவீதத்திற்கும் கீழ் இருந்த அமெரிக்க 10 ஆண்டு பத்திரங்களின் லாப வரம்பு, தற்போது 4.5 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது தங்கத்தின் மீதான ஈர்ப்பைக் குறைத்து விலையைச் சரிக்கச் செய்துள்ளது.
2. மத்திய வங்கிகளின் தங்கம் விற்பனை
கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தைத் தொடர்ந்து வாங்கி குவித்ததே அதன் விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்தது. 2020 முதல் 2025 வரை ஆண்டுக்கு 208 முதல் 542 டன்கள் வரை தங்கம் வாங்கப்பட்டது. ஆனால், விலை உச்சத்தில் இருந்தபோது வாங்குவதைக் குறைத்துக் கொண்ட வங்கிகள், தற்போது விற்கத் தொடங்கியுள்ளன. உலக தங்க கவுன்சில் தரவுகளின்படி, 2026 முதல் காலாண்டில் துருக்கி, ரஷ்யா மற்றும் பல்கேரியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து சுமார் 103 டன் தங்கத்தை சர்வதேச சந்தையில் விற்றுள்ளன.
3. இடிஎஃப் முதலீடுகள் வெளியேற்றம்
தங்க இடிஎஃப் முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக சந்தையின் போக்கைப் பார்த்து முதலீடு செய்பவர்கள். தங்கத்தின் விலை பிப்ரவரி 2026ல் உச்சத்தில் இருந்தபோது இடிஎஃப் தேவை 120 டன்களாக இருந்தது. ஆனால் விலை குறையத் தொடங்கியதும், மார்ச் மாதத்தில் 86 டன்களும், மே மாதத்தில் 16 டன்களும் என முதலீடுகள் வெளியேறி நஷ்டத்தைத் தவிர்க்க முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்றுள்ளனர்.
4. லாபப் பதிவு
மார்ச் 2025 முதல் பிப்ரவரி 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் தங்கம் முதலீட்டாளர்களுக்கு 90 சதவீத அசாத்திய லாபத்தை அள்ளிக் கொடுத்தது. டிரம்ப் விதித்த வர்த்தக வரிகள் மற்றும் அமெரிக்கப் பத்திரங்களின் வீழ்ச்சி இதற்கு உதவின. தங்கம் இந்த அளவுக்கு உச்சம் தொட்டதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் லாபத்தை அள்ளிக்கொள்ள தங்கத்தை விற்கத் தொடங்கினர். இதுவும் தற்போதைய விலை சரிவுக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
தங்கத்தின் விலை நகர்வை பங்குச்சந்தை அல்லது பத்திரங்களை விடக் கணிப்பது மிகவும் கடினம். ஏனெனில், தங்கத்திற்கு என்று தனியாக முறையான பணப் புழக்க வரவு கிடையாது.
நீண்ட கால முதலீடு: கடந்த காலத் தரவுகளின்படி, தங்கத்தை 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருக்கும் போது அது 12-13 சதவீத கூட்டு லாபத்தை தடையின்றி வழங்குகிறது.
அளவோடு முதலீடு செய்யுங்கள்: நெருக்கடி காலங்களில் தங்கம் எப்போதும் 100% பாதுகாக்கும் என்று கூற முடியாது. எனவே, உங்கள் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டுப் போர்ட்ஃபோலியோவில் 10 முதல் 15 சதவீதத்தை மட்டுமே தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். அதைத் தாண்டிக் குவிப்பது புத்திசாலித்தனமல்ல.
தங்கத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், அமெரிக்க அரசுப் பத்திரங்களின் லாப வரம்பையும், வட்டி விகிதக் குறைப்பு குறித்த அறிவிப்புகளையும் தொடர்ந்து கவனியுங்கள். வட்டி விகிதங்கள் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவினால் மட்டுமே தங்கம் மீண்டும் மின்னத் தொடங்கும்