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22% அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம் விலை உலகளவில் 22 விழுக்காடு சரிவை சந்தித்திருப்பதால், இது இன்னும் பாதுகாப்பான முதலீடா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 21, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:46 PM IST
22% அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை! முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
Image Credit: Gold Price

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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