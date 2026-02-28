English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  ஷாக் கொடுக்கப்போகும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயரப்போகுது - எப்போது தெரியுமா?

ஷாக் கொடுக்கப்போகும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயரப்போகுது - எப்போது தெரியுமா?

Gold Price : ஈரான் போர் காரணமாக தங்கம் விலை ஒரே நாளில் 20 ஆயிரம் உயருமா?. இன்றைய சென்னை தங்கம் விலை நிலவரம் மற்றும் நிபுணர் மஞ்சுளா ராவ் கணிப்பு இதோ

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:25 PM IST
  • தங்கம் விலை உயரப்போகுது
  • ஒரே நாளில் 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை உயரும்
  • திங்கட்கிழமை காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி

Gold Price : சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் காரணமாக, வரும் திங்கட்கிழமை இந்திய வரலாற்றிலேயே இல்லாத வகையில் தங்கம் விலை மிகப் பெரிய உயர்வைச் சந்திக்கப் போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நீண்ட நாட்களாக புகைச்சலாக இருந்த போர் பதற்றம், பிப்ரவரி 28, 2026 ஆம் தேதியான இன்று அதிகாலை முதல் போராக வெடித்துள்ளது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கப் படைகள் இணைந்து ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரான் மீது நடத்திய அதிரடி ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள், உலகப் பொருளாதாரத்தின் அஸ்திவாரத்தையே உலுக்கியுள்ளன. ஆபரேஷன் ரோரிங் லயன் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ராணுவ நடவடிக்கையால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் தங்கத்தின் மதிப்பு ஜெட் வேகத்தில் உயரத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் நேரடிப் பாதிப்பு இந்திய மக்களின் பாக்கெட்டுகளைப் பதம் பார்க்கத் தொடங்கியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஈரான் போர்ச் சூழல்

ஈரானின் முக்கிய ராணுவத் தளங்கள் மற்றும் உளவுத்துறை அலுவலகங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதலால், அந்நாடு முழுவதும் மின்சாரம் மற்றும் இணையத் தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி போன்ற முக்கியமான கடல்வழிப் பாதைகள் முடக்கப்படலாம் என்ற அச்சம் உலக நாடுகளிடையே நிலவுகிறது. போர்ச் சூழல் நிலவும் போது, பங்குச் சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைவதும், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கத்தை நோக்கித் திரும்புவதும் வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று காலை முதலே சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் வாங்குவோரின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

மஞ்சுளா ராவ் வெளியிட்ட அதிரடி கணிப்பு

இந்தியாவின் முன்னணி தங்கச் சந்தை நிபுணரும், பிரபல நகை ஏற்றுமதியாளருமான மஞ்சுளா ராவ், தற்போதைய நிலை குறித்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். சர்வதேச அளவில் நிலவும் இந்த அசாத்திய போர் பதற்றத்தால், வரும் திங்கட்கிழமை சந்தை திறக்கும்போது தங்கம் விலையில் ஒரு சுனாமி ஏற்படும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார். அவர் கணிப்புப்படி, திங்கட்கிழமை ஒரே நாளில் தங்கம் விலை 10 கிராமிற்கு சுமார் 20,000 ரூபாய் வரை உயரக்கூடும். இது இந்தியத் தங்கச் சந்தை வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்றமாக இருக்கும். தற்போது 1.60 ரூபாய் லட்சம் முதல் 1.65 லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்படும் தங்கம், திங்கட்கிழமை 1.85 லட்சம் ரூபாயை தொட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சாமானியர்களின் நிலை

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை திருமண சீசன் மற்றும் ஹோலி பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் வேளையில், இந்தத் திடீர் விலை உயர்வு நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் கனவுகளில் மண்ணை அள்ளிப் போட்டுள்ளது. முன்பெல்லாம் ஒரு சவரன் நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள், இப்போது ஒரு கிராம் வாங்குவதற்கே யோசிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். தங்கம் விலை கட்டுக்கடங்காமல் போவதால், மக்கள் இப்போது மாற்று வழிகளை யோசிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். 22 கேரட் தங்கத்திற்குப் பதில் 14 அல்லது 18 கேரட் தங்க நகைகளை வாங்குவது மற்றும் தங்கத்திற்கு நிகராக விலை உயர்ந்தாலும் கௌரவத்திற்காக வைர நகைகளைத் தேர்வு செய்வது போன்ற மாற்றங்கள் சந்தையில் தென்படுகின்றன.

பங்குச் சந்தை சரிவும் முதலீட்டு மாற்றமும்

தங்கத்தின் விலை உயரும் அதே வேளையில், இந்தியப் பங்குச் சந்தையான சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி கடும் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன. குறிப்பாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை சார்ந்த பங்குகளின் மதிப்பு அதல பாதாளத்திற்குச் சென்றுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் பங்குகளை விற்றுவிட்டு, அப்பணத்தைத் தங்கத்திலும் வெள்ளியிலும் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் $5,300 என்ற எல்லையைத் தாண்டினால், இந்தியாவில் தங்கம் விலை 2 லட்சம் ரூபாயை நோக்கிப் பயணிப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது எனப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

இன்றைய தங்கம் விலை

இன்று ஒரே நாளில் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு 5,200 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் 15,550 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் 1,24,400 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், முதலீட்டாளர்களுக்கான 24 கேரட் தூய தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் 16,582 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கம் விலை, மாதத்தின் இறுதி நாளில் போர்ச் சூழலால் இப்படி ஒரு உயர்வை எட்டி மக்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது. 

நகை விலை குறையுமா?

அமெரிக்கா - ஈரான் போர் தீவிரம் குறையாத வரை தங்கம் விலை தணிய வாய்ப்பில்லை. மேலும் உயரவே வாய்ப்புள்ளதால், முடிந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக நகை வாங்கிக் கொள்வதே பொதுமக்களுக்கு நல்லது.

மேலும் படிக்க | தங்கம், வெள்ளி முதலீட்டாளர்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்! ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதிமுறை - செபி அதிரடி!

மேலும் படிக்க | Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!

Gold price todayGold Price February 28Manjula RaoGold NewsMonday Gold Price Prediction

