/ரூ.25,000 எட்டும் தங்கம்.. இடியை இறக்கிய ஆனந்த் சீனிவாசன்.. தங்கம் இப்போ வாங்கலாமா வேண்டாமா?

தங்கம் ஓராண்டுக்கு யாரும் வாங்க வேண்டாம் என நரேந்திர மோடி கூறியதற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன? வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்பதை ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கி உள்ளார்.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்து வருகிறது. கடைசியாக மே 11 ஆன்று ரூ. 55 குறைந்த நிலையில், அதன்பின், மே 12 ஆம் தேதி ரூ. 251, மே 13 - ரூ. 734, நேற்று (மே 14) ரூ. 51 என உயர்ந்து, தற்போதைய 24 கேரட் தங்கத்தின் ஒரு கிராம் விலை ரூ. 16,419 ஆக உள்ளது. தங்கம் விலை சரியும்போது மக்கள் அதனை வாங்கி வந்தனர். ஆனால் பிரதமர் மோடி ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என எச்சரித்து இருக்கிறார். இது மக்கள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், நரேந்திர மோடி ஏன் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என சொல்கிறார். தற்போது தங்கம் வாங்கலாமா வேண்டாமா? எதிர்காலாத்தில் தங்கத்தின் விலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து பிரபல பொருளாதார நியுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்குகிறார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பேசிய அவர், அரசு இறக்குமதி வரியை உயர்த்தியதால் ஒரே நாளில் தங்கம் விலை எகிறி உள்ளது. இது யாரிடம் அதிக தங்கம் இருக்கிறதோ, அவர்களுக்கு அரசு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட். ஆனால் ஒரு மூக்குத்தி வாங்க நினைக்கும் ஏழைக்கு இது பேரிடி ஆகும்.
பிரதமர் மோடி ஓராண்டுக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என கூறியது, அரசாங்கத்தின் பொருளாதார தோல்வியை காட்டுகிறது. தங்கம் இறக்குமதி செய்ய டாலர்களை செலவிட வேண்டி உள்ளது. நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கைபிருப்பு குறைவதை தவிர்க்கவே இத்தகைய கோரிக்கைகளை அவர் வைக்கிறார்.
அதேபோல், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு டாலருக்கு நிகராக சரிந்து வருகிறது. மக்கள் தங்கள் சேமிப்பை பணமாக வைத்திருப்பதை விட தங்கமாக மாற்றி வருகின்றனர். இதை தடுத்தால் மட்டுமே ரூபாயின் மதிப்பை தக்கவைக்க முடியும் என அரசு நினைக்கிறது என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தைரியமாக தங்கம் வாங்கலாம். அரசாங்கம் சொல்வதை கேட்டு தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தாதீர்கள். வங்கியில் உங்கள் பணத்தை வைத்தால் பணவீக்கத்திற்கு நிகரான வட்டி கிடைக்காது. ஆனால் தங்கம் என்பது உங்கள் கையில் இருக்கும் சொத்து. ரூபாயின் மதிப்பு இன்னும் குறையப்போகிறது. அப்படி இருக்கையில், தங்கம் விலை குறையும் என்று காத்திருப்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல என கூறினார்.
தங்கம் விலை வரும் காலங்களில் குறைய வாய்ப்பில்லை. அது தொர்ந்து ஏறுமுகத்திலேயேதான் இருக்கும் என கூறிய ஆனந்த் சீனிவாசன், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு கிராம் தங்கம் 25,000 ரூபாய் வரை செல்லக்கூடும் என எச்சரித்தார். எனவே கையில் பணம் இருக்கும்போதே தங்கத்தை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். மேலும், நடுத்தர வர்க்க மக்கள் தங்கள் சேமிப்பை பாதுகாத்துக்கொள்ள தங்கமே சிறந்த வழி என அவர் கூறினார்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ளவை பொருளாதார நிபுணரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்களே. இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. தங்கம் அல்லது நிதி சார்ந்த முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன் வாசகர்கள் தங்களின் நிதி ஆலோசகரிடம் ஆலோசித்து முடிவெடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு ஜீ மீடியா நிறுவனம் பொறுப்பல்ல.