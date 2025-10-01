2023 அக்டோபரில் தங்கம் விலை என்ன தெரியுமா...? இப்போ இவ்வளவு எகிறிட்டா!

Gold Price Hike, US Shutdown: தங்கம் விலை தற்போது வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று மாலை 4 மணிநிலவரப்படி, 1 சவரன் தங்கம் (22 கேரட்) ரூ.87 ஆயிரத்து 600 உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, இதன்மூலம் இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்துள்ளது. தற்போது கிராம் தங்கம் ரூ.10,950 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Gold Price Hike: இன்று மட்டும் ரூ.720 உயர்வு
தங்கம் கடந்த சில நாள்களாகவே ஏறு முகத்தில்தான் இருந்து வருகிறது. ஆனால் இன்று மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.720 அதிகரித்திருப்பதன் பின்னணியில் அமெரிக்காவின் ஷட்டவுண் குறித்த தகவல் ஒரு முக்கிய காரணாமாகும். அமெரிக்காவின் ஷட்டவுணால் தங்கம் விலை எப்படி உயர்கிறது என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
தங்கம் எப்போதுமே இந்தியாவில் சிறந்த முதலீடாக கருதப்படுகிறது. நம்பிக்கை ரீதியாகவும், தங்கம் சுபமான பொருளாக கருதப்படுகிறது. இதனால், தங்கத்திற்கு எப்போது மவுஸ் இந்தியாவில் குறைவதே இல்லை. உலகிலேயே தங்கத்தில் அதிகம் முதலீடு செய்யும் நாடும் இந்தியாதான். பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி இந்திய அரசும் கூட தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய அதிகம் நாட்டம் கொள்கிறது.
இருப்பினும், சமீப காலமாகவே தினந்தினம் தங்கம் புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. இது தங்கத்தில் முதலீடு செய்திருப்போருக்கு நற்செய்தியாக இருந்தாலும், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இவை இடியை கொடுக்கும் செய்தியாக இருந்து வருகிறது. ராக்கெட்டை விட தங்கம் விலை வேகமாக பறக்கிறது என்பதற்கான உதாரணத்தை இங்கு காணலாம்.
Gold Price Hike: 2023 vs 2025 - தங்கம் விலை
சென்னையை பொருத்தவரை, 2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியான இன்று 22 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.87,600 ஆக உள்ளது, ஒரு கிராம் ரூ.10,950 ஆகும். 2024ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி அன்று 22 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.56,400 ஆக இருந்தது, ஒரு கிராம் ரூ.7,050 ஆகும். 2023ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியான அன்று 22 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.42,680 ஆக உள்ளது, ஒரு கிராம் ரூ. 5335 ஆகும். அதாவது, இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.44,920 உயர்ந்துள்ளது, ஒரு கிராம் ரூ. 5,615 உயர்ந்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துகொண்டே வருகிறது என்பதை இதன்மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். தங்கம் விலை உயர்வது புதிதில்லை என்றாலும் தற்போது சட்டென்று அதிகமாகிக் கொண்டே வருவதால் அதன் பின்னணியையும் நாம் பார்த்தாக வேண்டும்.
Gold Price Hike: அமெரிக்கா ஷட்டவுண்
அமெரிக்காவில் ஷட்டவுண் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு இன்று அதிகமானதே தங்கம் விலை உயர்வுக்கான முக்கிய காரணம் எனலாம். அமெரிக்காவில் ஷட்டவுண் ஏற்படுவதை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தடுக்க தவறுவிட்டார். இதன்மூலம், அமெரிக்க அரசு தனது செலவீனங்களில் பாதியை நிறுத்திக் கொள்ளும்.
இதனால், அமெரிக்க அரசின் பல்வேறு சேவைகளும் தடைபடும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. இது இயல்பாகவே சந்தையில் நிலையற்றதன்மையையும், அபாயத்தையும் உருவாக்கும். அதே சூழலில், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீட்டுக்கு நகர்வார்கள். தங்கத்தை விட பாதுகாப்பான முதலீடு வேறு இருக்கிறதா என்ன?. அதனால்தான், அமெரிக்காவில் சூழல் மோசமாகும் நிலையில், அது உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது. தங்கத்தின் டிமாண்ட் அதிகரிக்கிறது, இதனால் விலையும் தினந்தினம் ஏறுகிறது. இதன்மூலம் தற்போது தங்கம் புதிய உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறது.
