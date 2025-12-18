2026-ல் தங்கம் விலை என்னவாக இருக்கும்? உலக தங்க கவுன்சில் தலைவரின் ஷாக்கிங் பதில்!

Gold Price In 2026 WGC CEO David Tait Answer : இந்த 2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை, தங்க விலையானது வரலாறு காணாத உச்சத்தை பெற்றிருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் தங்க விலை ஏறியிருப்பதாக செய்தி வந்தாலே, பகீரென்று தூக்கி வாரிப்போடுகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில், சில்லறை விற்பனையில் 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்தை கடந்துள்ளது.
2026ல் தங்கத்தின் விலை:
நடுத்தர மக்கள் முதல், தொழில் முதலீட்டாளர்கள் வரை அனைவரையும் பயமுறுத்துகிறது தங்கத்தின் விலை. இதே நிலை அடுத்த ஆண்டிலும் இருக்கும் என்பதில், எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இது குறித்து, உலக தங்க கவுன்சிலின் தலைமை செயல் அதிகாரி டேவிட் டெயிட், பேசியிருக்கிறார்.
அடுத்த ஆண்டிலும் தங்கத்தின் விலை ஏறுமுகமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் டேவிட் டெயிட், உலக சந்தையில், ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 6000 டாலர்கள் வரை எட்டலாம் என்று கூறுகிறார். உலக சந்தையில், தற்போதைய நிலவரப்படி ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 4,333 ஆக இருக்கிறது. இது, ஆராயிரம் டாலர்கள் வரை எட்டும் என்பது அவாது கணிப்பாக இருக்கிறது. ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் = 28 கிராம் ஆகும். இதை வைத்து கணக்கிட்டால், 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை மட்டும் ரூ.1.92 லட்சமாக மாறும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இப்போதைக்கு இந்திய சந்தையின் மதிப்பின் படி 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 10 கிராம் விலை ரூ.1.35 லட்சமாக இருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டில், இந்த விலை ரூ.1.92 லட்சமாக இருக்குமாம். தங்கத்தின் விலையை உயர்த்த, பல்வேறு காரணிகள் இருப்பதாக கூறும் இவர், தங்க சந்தையில் ஒரு அடிப்படை கட்டமைபு ரீதியான மாற்றம் நிகழ்வதால், இப்படி விலை உயர்வதாக சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
நாணயங்களின் மதிப்பு குறைவு:
உலக நாடுகளில், நாணயங்களின் மதிப்பானது வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. இது, தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக இருப்பதாக டேவிட் டெயிட் கூறுகிறார். வர்த்தக மோதல்களும் அதிகமாக நீடிப்பதால், இதுவும் தங்கத்தின் விலை உயர ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கிறதாம்.
அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட உலக நாடுகள், செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கடன்களை குவித்து வைத்திருக்கின்றனவாம். இதுவும் தங்கத்தின் விலை உயர அடிப்படை காரணம் என்று கூறும் இவர், 2026லும் தங்கத்தின் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என்றும், தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருக்கும் என்றும் கூறுகிறார்.
