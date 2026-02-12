தங்கம் விலை இன்று! திடீரென குறைந்த விலை - பொதுமக்களுக்கான குட்நியூஸ்

Gold Price Today : சென்னையில் இன்று தங்கத்தின் விலை அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது, ஒரு கிராம் தங்கம் சுமார் 190 ரூபாய் வரை குறைந்துள்ளது. 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 14,600 ஆகவும், ஒரு சவரன், அதாவது 8 கிராம் 1,16,800 ரூபாய் ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 15,928 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை குறைந்ததற்குப் மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அந்தவகையில், தங்கம் விலை ஏன் இன்று குறைந்துள்ளது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
விலை குறைய மூன்று முக்கிய காரணங்கள்
சர்வதேச சந்தை தாக்கம்: உலகளாவிய சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சற்று வலுவடைந்துள்ளது. பொதுவாக டாலர் மதிப்பு உயரும்போது, முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விடுத்து டாலரில் முதலீடு செய்ய விரும்புவார்கள், இதனால் தங்கம் விலை குறையும்.
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி அறிவிப்புகள்: அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதங்கள் தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பணவீக்கத் தரவுகள் சாதகமாக இருப்பதால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் தேவை தற்காலிகமாகக் குறைந்துள்ளது.
லாப நோக்கம்: கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருந்ததால், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வசம் இருந்த தங்கத்தை விற்று லாபம் ஈட்டத் தொடங்கினர். இந்த விற்பனை அழுத்தம் விலையைக் குறைக்க உதவியது.
மீண்டும் எப்போது விலை குறையும்?
தற்போதைய பொருளாதார சூழலில், தங்கம் விலை மிகப்பெரிய அளவில் சரிவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு என்றே நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், மார்ச் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவின் பொருளாதார அறிக்கைகள் வெளிவரும்போது சிறிய அளவிலான விலை சரிவு ஏற்படலாம். நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்க்கும் போது, 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ. 1.25 லட்சத்தைத் தாண்டக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சிறிய சரிவுகள் ஏற்படும் போதே வாங்குவது புத்திசாலித்தனம்.
2026ல் வரவிருக்கும் முக்கிய முகூர்த்த நாட்கள்
திருமணம் மற்றும் விசேஷங்களுக்கு தங்கம் வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் கீழ்க்கண்ட மங்களகரமான நாட்களைக் கவனத்தில் கொள்ளலாம்:
பிப்ரவரி 2026: மூகூர்த்த நாட்கள்
பிப்ரவரி 13, வெள்ளி - தை/மாசி முகூர்த்தம்
பிப்ரவரி 15, ஞாயிறு
பிப்ரவரி 16, திங்கள்
பிப்ரவரி 20, வெள்ளி - வளர்பிறை முகூர்த்தம்
பிப்ரவரி 24, 25, 26 ஆம் தேதிகளான செவ்வாய் முதல் வியாழன் வரை நல்ல நாட்கள்
மார்ச் 2026: முகூர்த்த நாட்கள்
மார்ச் 5, வியாழன் - மாசி மாத முகூர்த்தம்
மார்ச் 6, வெள்ளி
மார்ச் 8, ஞாயிறு
மார்ச் 15, ஞாயிறு - பங்குனி மாதத் தொடக்கம்
மார்ச் 16, திங்கள்
மார்ச் 25, புதன்
முகூர்த்த நாட்களும் தங்கம் விலை நிலவரமும்
பொதுவாகத் தமிழ்நாட்டில் முகூர்த்த நாட்கள் நெருங்கும் போது, நகைக்கடைகளில் கூட்டம் அதிகமாகும். தேவை அதிகரிக்கும் போது, உள்ளூர் நகைக்கடைக்காரர்கள் செய்கூலி மற்றும் சேதாரத்தில் பெரிய சலுகைகளை வழங்க மாட்டார்கள். முகூர்த்த நாட்களுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே விலையை கவனித்து வருவது நல்லது. இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலைக்குறைவு போன்ற தருணங்களை பயன்படுத்தி, முன்பணம் செலுத்தி விலையை உறுதி செய்வது உங்கள் பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும்.
