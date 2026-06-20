Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /தங்கம் கிராம் விலை ரூ. 21,000 போகும்... அதிர்ச்சி கணிப்புகள் - எப்போது வாங்கினால் நல்லது?

தங்கம் கிராம் விலை ரூ. 21,000 போகும்... அதிர்ச்சி கணிப்புகள் - எப்போது வாங்கினால் நல்லது?

Gold Price: அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. இதுவரை வீழ்ச்சியடைந்த தங்கத்தின் விலை இந்தாண்டு இறுதிக்குள் புதிய உச்சத்தை தொடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எப்போது தங்கத்தை வாங்கலாம்? என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:20 AM IST
தங்கம் கிராம் விலை ரூ. 21,000 போகும்... அதிர்ச்சி கணிப்புகள் - எப்போது வாங்கினால் நல்லது?
Image Credit: Image Credit : Gold Bar | Representative Image : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தங்கம் கிராம் விலை ரூ. 21,000 போகும்... அதிர்ச்சி கணிப்புகள் - எப்போது வாங்கலாம்?
Gold price8 min ago
2
human interestJun 19
3
Salem NewsJun 19
4
Tamil Nadu weatherJun 19
5
NilgirisJun 19