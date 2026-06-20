/தங்கம் கிராம் விலை ரூ. 21,000 போகும்... அதிர்ச்சி கணிப்புகள் - எப்போது வாங்கினால் நல்லது?

Gold Price, JP Morgan Prediction : நாட்டு மக்கள் யாரும் தற்சமயம் அவசியமின்றி தங்கம் வாங்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி சில நாள்களுக்கு முன் அறிவுரை வழங்கியிருந்தார். மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் காரணமாகவும், அந்நிய செலாவணியை சேமிப்பதற்காகவும் பிரதமர் மோடி இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார்.
அப்படியிருக்க, சமீப காலங்களில் தங்கத்தின் விலை ஒப்பீட்டளவில் குறைந்திருக்கிறது. அதாவது, ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்தியாவில் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி நிலவரப்படி 10 கிராம் தங்கம் ரூ.1.60 என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தற்போது போர் ஓய்ந்திருக்கிறது. ஜூன் 19ஆம் தேதி (நேற்று) நிலவரப்படி 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.1.45 லட்சமாக உள்ளது. இந்திய சந்தையில் மட்டும் சுமார் 10% தங்கம் விலை வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், சர்வதேச சந்தையில் 20% வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியடையும்போது அதை வாங்குவதுதான் பெரும்பாலானோரின் எண்ணமாக இருக்கும். தங்கம் இப்போது வீழ்ச்சியடைந்தாலும், நீண்டகால நோக்கில் பயனளிக்கும் என்பதற்காக இந்நேரத்தில் தங்கததை வாங்கிக் குவிக்க முதலீட்டாளர்களும், நடுத்தர வர்க்கத்தினரும் விரும்புவார்கள்.
இருப்பினும், தங்கத்தின் இன்னும் விலை குறையுமா அல்லது இப்போதே தங்கத்தை வாங்கலாமா என்பதும் அவர்களின் கேள்வியாக உள்ளது. அந்த வகையில், JP Morgan எனும் அமெரிக்க வங்கி சேவைகள் நிறுவனம் தங்கத்தின் விலை இந்தாண்டே ஏற்றம் காணும் என கணித்துள்ளது. அதாவது, 2026ஆம் ஆண்டு முடிவுக்குள் தங்கத்தின் விலை 40% அளவுக்கு உயரலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் அளவை அவுன்ஸ் (Ounce) முறையில் கணக்கிடுவார்கள். ஒரு அவுன்ஸ் என்பது தோராயமாக 28.3 கிராம். அப்படியிருக்க, தற்போது சர்வதேச அளவில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 4,300 அமெரிக்க டாலராக உயரும்.
JP Morgan கணிப்பின்படி, வரும் 2026ஆம் ஆண்டு முடிவில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 6,000 அமெரிக்க டாலராகவும்; 2027ஆம் ஆண்டு முடிவில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் 6,300 டாலராகவும் உயரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
JP Morgan கணிப்பின்படி பார்த்தால், தங்கத்தின் விலை இந்தியாவில் 2026ஆம் ஆண்டு முடிவில் ஒரு கிராம் ரூ.21 ஆயிரத்தை நெருங்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, அடுத்து 1-3 மாதங்களே தங்கம் வாங்குவதற்கான சரியான நேரம் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பங்குச் சந்தைகள், தங்கம் போன்ற முதலீடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் Kedia Advisory நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அஜய் கேடியா கூறுகையில், "அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ், கடந்த ஜூன் 17ஆம் தேதி அன்று , வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கக்கூடும் என சுட்டிக்காட்டியது. இந்த நேரத்தில், தங்கத்திற்கு பதில் டாலர்கள் மற்றும் பாண்டுகளில் அதிக முதலீடு செய்யலாம்.
எனவே, தங்கம் விலை இப்போது சற்று குறையும். நீண்ட கால நோக்கில், தங்கம் விலை அதிகரிக்கலாம். எனவே, தங்கம் வாங்க வேண்டும் என்றால், அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் வாங்குவதே சரியானதாக இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.