தங்கம் வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா? ரூபாய் வீழ்ச்சியால் காத்திருக்கும் ஆபத்து - ஆனந்த் சீனிவாசன்

தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையில் குறைந்தாலும், இந்தியாவில் நிலையாக இருக்கிறது. அதன் காரணத்தையும் வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 1, 2026, 01:38 PM IST
  • தங்கம் விலை இன்று ரூ. 54 குறைந்துள்ளது
  • கடந்த சில நாட்களாகவே தங்கம் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது
  • இந்த நிலையில், தங்கம் இப்போது வாங்கலாமா? எதிர்காலத்தில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் கணித்துள்ளார்

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
camera icon6
Reba John
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
May 2026
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் மட்டும் விலை குறையாமல் இருப்பதை கண்டு மக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில், இதற்கான காரணத்தையும், வரும் காலங்களில் தங்கம் விலை ரூபாயின் சரிவால் எங்கே போய் நிற்கும் என்பதையும் பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தனது சமீபத்திய வீடியோவில் விளக்கி உள்ளார். அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

ஏற்ற இறக்கத்தில் தங்கம் விலை 

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் முன்று முறை குறைந்தும் மூன்று முறை விலை உயர்ந்தும் இருந்துள்ளது. ஏப்ரல் 26ல் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது. ஏப்ரல் 25 அன்று 24 கேரட் தங்கம் ரூ. 109 அதிகமானது. அதன்பின் 27 ஆம் தேதி 33 ரூபாய் உயர்ந்தது, இதையடுத்து ஏப்ரல் 28 மற்றும் 29 ஆம் தேதி ரூ. 142, ரூ. 218ம் முறையே குறைந்தது. பின்னர் மீண்டும் நேற்று ரூ. 218 உயர்ந்த நிலையில், இன்று (மே 01) ரூ. 54 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் விலை தற்போது ரூ. 15,328 ஆக உள்ளது. இப்படி தொடர்ந்து விலை குறைந்தும் உயர்ந்தும் வருவதால், மக்கள் தங்கம் வாங்கலாமா? அல்லது இன்னும் குறையும் வரை காத்திருக்கலாமா என்ற குழப்பத்தில் இருந்து வருகின்றனர். 

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை குறித்து பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை அதிகமாக குறையாமல் ஒரு நிலைத்தன்மையுடன் இருப்பதற்கு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவே முக்கிய காரணம் என அவர் கூறுகிறார். 

தங்கம் விலை குறையுமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் 

இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை குறையாமல் நிலையாக (Steady) நிற்பதற்கு இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவே முக்கிய காரணம். டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95-ஐ தாண்டி வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால், சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படும் விலை வீழ்ச்சியில் இருந்து இந்திய தங்கம் தப்பித்துவிட்டது. அதாவது விலை குறையவில்லை. 

சர்வதேச நிலவரம் - முதலீட்டாளர்களுக்கு குட் நியூஸ் 

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இது இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. அதனால் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருப்பதால், அவ்வப்போது தங்கத்தின் நிலவரத்தை கவனிக்க வேண்டும். அதேசமயம் முதலீடு குறித்து பொறுமையாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். 

ரூபாயின் சரிவு 

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு டாலருக்கு நிகராக 95 ஐ தாண்டி உள்ளது. இது விரைவில் 100 ஐ எட்டும் என்றும் நீண்ட கால அடிப்படையில் 125 வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிகிறது என்றார். தொடர்ந்து பங்குசந்தை குறித்து பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், சந்தை தற்போது சரிவை சந்தித்து வருகிறது. அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதக் குறைப்பு குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையால் அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் கடந்த நான்கு மாதத்தில் சுமார் 1.80 லட்சம் கோடி ரூபாயை வெளியேற்றி உள்ளனர் என கூறினார். 

கச்சா எண்ணெய்: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வருகிறது. சில பகுதிகளில் டீசல் தட்டுப்பாடு நிலவுவதாகவும் செய்திகள் வருகின்றன என மேலும் கூறினார். 

85,000 பேர் வேலை இழப்பு 

கடந்த 30 மாதங்களில் இந்தியாவின் முன்னணி 4 ஐடி நிறுவனங்களில் சுமார் 85,000 பேர் தங்களின் வேலையை இழந்துள்ளனர். வேலையிழப்பு காரணமாக கிரெடிட் கார்டு மற்றும் வீட்டுக் கடன் (Housing Loan) வசூலில் சிக்கல் ஏற்படலாம் என்பதால் ஃபெடரல் வங்கி போன்ற வங்கிகள் வீட்டுக் கடன்களில் கவனத்தை குறைத்து வருகின்றன.  மேலும், ஒரு பெரிய அமெரிக்க வங்கியிடம் இருந்து சுமார் 500 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தை இன்போசிஸ் பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன என கூறினார்.  

செய்தி சுருக்கம் 

ஆனந்த் சீனிவாசன் கணிப்பின்படி, ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 125 வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளதால், நீண்ட கால நோக்கில் தங்கம் விலை இன்னும் அதிகரிக்கவே செய்யும். இதனுடன், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு முக்கிய விஷயம் வேலையிழப்பு. முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஏற்பட்டுள்ள 85,000 பேரின் வேலையிழப்பு, நுகவோர் சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதன் எதிரொலியாக வங்கிகள் கடன் வழங்குவதில் கூடுதல் கட்டுபாடுகளை விதிக்கும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் வாங்குவதில் அவசரம் காட்டாமல், விலையில் ஏற்படும் சிறு சரிவுகளை பயன்படுத்தி தங்கத்தை சேமிப்பது புத்திசாலித்தனம் என அவர் கூறுகிறார். 

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதலீடு தொடர்பான கருத்துக்கள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. இதற்கு ஜீ மீடியா பொறுப்பேற்காது. சந்தை அபாயங்களை கருத்தில் கொண்டு, முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகி முடிவெடுக்கவும். 

மேலும் படிக்க: ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!

மேலும் படிக்க: தங்கம் விலை குறையுமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன அந்த ’ஷாக்’ நியூஸ்.. காத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க: 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், OPS, HRA... NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்

