/சரிந்து விழும் இந்திய ரூபாய்... மளமளவென உயரப்போகும் தங்கம் விலை!

Gold Price : இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால், தங்கத்தின் விலை இன்னும் மளமளவென உயரப்போகிறது. முழு விவரம்
Gold Price : இந்தியப் பொருளாதாரச் சந்தையில் தற்போது நிலவி வரும் மிக முக்கிய விவாதமே, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் தொடர் வீழ்ச்சியும், நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வரும் தங்கத்தின் விலையும்தான். உலகளாவிய பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் உள்நாட்டுத் தேவைகள் காரணமாக இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள நேரடித் தொடர்பு, நடுத்தரக் குடும்பங்கள் முதல் பெரும் முதலீட்டாளர்கள் வரை அனைவரையும் உற்று நோக்க வைத்துள்ளது. பலருக்கும் இருக்கும் கேள்வி என்னவென்றால் தங்கம் விலை உயருமா? இன்னும் எவ்வளவு உயரும்? என்பது தான்
சர்வதேச வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலரே முதன்மையான நாணயமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போதைய உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழல், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தைகளில் இருந்து தங்களது முதலீடுகளைத் திரும்பப் பெறுவது போன்ற காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும் போது, அது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இறக்குமதிச் செலவையும் பெருமளவில் உயர்த்துகிறது.
இந்தியா தனக்குத் தேவையான தங்கத்தில் சுமார் 80% முதல் 90% வரையிலான பெரும்பகுதியை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி மட்டுமே செய்கிறது. சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் டாலர் மதிப்பில் விற்கப்படுவதால், இந்திய அரசு அதனை டாலர் கொடுத்துதான் வாங்க வேண்டியுள்ளது. இதனால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை மாறாமல் நிலையாக இருந்தாலுமே கூட, இந்திய ரூபாய் பலவீனமடையும் போது, நாம் கூடுதல் ரூபாயைச் செலுத்தித்தான் அதே அளவு தங்கத்தை வாங்க முடியும். இந்த கூடுதல் செலவீனமே உள்நாட்டில் தங்கத்தின் சில்லறை விற்பனை விலையை அதிரடியாக உயர்த்துகிறது.
ரூபாயின் வீழ்ச்சி ஒருபுறமிருக்க, உலகளவில் நிலவி வரும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் போர்ச் சூழல்கள் தங்கத்தின் தேவையை உலகளவில் அதிகரித்துள்ளன. பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையற்ற மற்றும் பணவீக்கம் அதிகமுள்ள காலங்களில், உலகெங்கிலும் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்களது பணத்தைப் பாதுகாக்க பாதுகாப்பான முதலீடாக தங்கத்தை வாங்கிப் பாதுகாக்கத் தொடங்குகின்றனர். உலகளவில் தேவை அதிகரிக்கும் போது சர்வதேச சந்தையிலும் அதன் விலை தடையின்றி உயர்கிறது.
தற்போதைய சந்தை நிலவரப்படி, இந்திய ரூபாய் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து பலவீனமான நிலையிலேயே நீடித்து வருகிறது. பொருளாதார வல்லுநர்களின் கணிப்புப்படி, ரூபாயின் மதிப்பு இன்னும் சரிவைச் சந்திக்கும் பட்சத்தில், உள்நாட்டில் தங்கம் விலை மேலும் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகளே மிக அதிகமாக உள்ளன. சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை பெருமளவு குறைந்தால் மட்டுமே இந்திய சந்தையில் ஓரளவுக்கு விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனினும், தற்போதைய உலகளாவிய சூழலில் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாக இருப்பதால், தங்கம் விலை குறுகிய காலத்தில் புதிய உச்சங்களைத் தொடரவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.