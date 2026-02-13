தங்கம் விலை கணிப்பு: ஏறுமா? இறங்குமா? முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

Gold Price : தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கின்றன. இது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் பணவீக்க டே்டா காரணமாக்வே, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் நிலவும் அதிரடி மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணம். கடந்த சில நாட்களாக சரிவைக் கண்ட தங்கம் விலை, இன்று மீண்டும் மீட்சியை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளது.
சர்வதேச சந்தை நிலவரம்
தங்கம் விலையானது வியாழக்கிழமை சுமார் 3 விழுக்காடு வரை சரிந்து, 5,000 டாலருக்கு கீழ் சென்றது. பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் அமெரிக்க வேலைவாய்ப்புத் தரவுகள் வலுவாக இருந்ததால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்பனை செய்தனர். இருப்பினும், இன்று வெள்ளிக்கிழமை ஸ்பாட் தங்கம் விலை 1.2 விழுக்காடு உயர்ந்து ஒரு அவுன்ஸ் $4,979.49 ஆக வர்த்தகமானது. அதேபோல் வெள்ளி விலையும் 4.6 விழுக்காடு உயர்ந்து அவுன்ஸ் $78.59 டாலராக ஆக மீண்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 13 சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை
சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் நேற்றைய விலையை விடக் குறைந்து காணப்படுகின்றன. இன்றைய நேரடி விலை நிலவரம்:
ஆபரணத் தங்கம் (22 கேரட்):
1 கிராம்: ரூ. 14,400. நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது 200 ரூபாய் குறைவு. 1 சவரன் (8 கிராம்) தங்கம் ரூ. 1,15,200. நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது ரூ. 1,600 குறைந்தது. தூய தங்கம் 24 கேரட் விலையைப் பொறுத்தவரை 1 கிராம் ரூ. 15,709. நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது ரூ. 219 குறைந்தது. 10 கிராம் தங்கம் ரூ. 1,57,090 ஆகும்.
வெள்ளி விலை கடும் சரிவு
1 கிராம் வெள்ளி ரூ. 280 என விற்பனையானது. நேற்றைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது ரூ. 20 குறைந்தது. 1 கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000. நேற்றைய விலையை விட ரூ. 20,000 வரை சரி்வை சந்தித்தது.
விலை மாற்றத்திற்கான முக்கிய காரணங்கள்
பங்குச் சந்தை தாக்கம்: ஆப்பிள் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் லாப வரம்பு குறித்த கவலையால் ஆசிய பங்குச்சந்தைகள் இன்று சரிவைச் சந்தித்தன. இதனால் தங்கம் மற்றும் பிற உலோகங்களின் விலையும் சரிந்தன.
இந்தியாவில் தள்ளுபடி: விலையில் நிலவும் அதிரடி மாற்றங்களால் வாங்குபவர்கள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால் இந்தியாவில் தங்கத்தின் தேவை குறைந்து, ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு முதல் முறையாக தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் கிடைக்கிறது.
சீன தேவை: சீனாவில் சந்திர புத்தாண்டு (Lunar New Year) விடுமுறை வருவதால், அங்கு தங்கத்திற்கான தேவை இன்னும் வலுவாகவே உள்ளது.
முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு
தற்போது தங்கம் விலை கடும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுவதால், குறுகிய கால முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். எனினும், நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோருக்கு இந்த விலை சரிவு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையலாம் என சந்தை ஆய்வாளர் கைல் ரோடா (Kyle Rodda) தெரிவித்துள்ளார்.
