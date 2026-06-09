/எகிறும் தங்கம் விலை.. ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்லும் முதலீடு ஐடியா! லட்சக்கணக்கில் Profit

Anand Srinivasan Investment Ideas: தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக சற்று சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. ஒருசில நாள் எந்த மாற்றமும் இன்றி இருந்துள்ளது. அதாவது, ஜூன் 1 ஆம் தேதி கிராமுக்கு 142 ரூபாய் குறைந்த நிலையில், அடுத்த இரண்டு நாட்கள் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. அதன்பின் ஜூன் 4 அன்று ரூ. 21, ஜூன் 6 ஆம் தேதி ரூ. 305 குறைந்தது. பின்னர் நேற்று (ஜூன் 08) ரூ. 142 சரிந்தது. நிலையில், பல நாட்கள் கழித்து இன்று (ஜூன் 09) செவ்வாய்கிழமை ரூ. 142 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை அதிகரிப்பதற்கு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நடக்கும் போர் பதற்றமும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சியுமே ஆகும். இதனாலேயே கடந்த ஓராண்டில் தங்கம் விலை கடுமையான உயர்வை சந்தித்து இருக்கிறது. இன்னும் எவ்வளவு உயரும் என்ற பீதியில் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும் என பிரபல பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், சர்வதேச சந்தையின் நிலவரப்படி 22 கேரட் தங்கம் ரூ. 12,900க்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால் மத்திய அரசின் அதிகப்படியான வரி விதிப்பால் ரூ. 14070க்கு வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வரியை செலுத்திவிட்டு பணக்காரர்கள் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்.
அதேபோல் 24 கேரட் தங்கமும் ரூ. 14000க்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது மக்கள் அதனை ரூ. 15349க்கு வாங்க வேண்டி உள்ளது. இந்த கூடுதல் விலைக்கு நமது மோடி அரசுக்குதான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என கிண்டலாக கூறினார்.
தொடர்ந்து வெள்ளி விலை குறித்து பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், சர்வதேச மார்க்கெட்டில் வெள்ளியின் விலை ரூ. 243 ஆக குறைந்துவிட்ட நிலையிலும், இந்தியாவில் இன்னும் ரூ. 270 என்றே கூறி விற்பனை செய்து வருகின்றனர் என கூறினார்.
தங்கம் மீதான அதிகப்படியான வரிகள் நுகர்வோரை கடுமையாக பாதித்திருக்கிறது. சர்வதேச அளவில் தங்கம் ரூ. 12,900க்கு வந்திருக்க வேண்டிய சூழலில், அரசு வரியாக மட்டும் ரூ. 10,400 வரை வசூல் செய்கிறது. எனவே தற்போதைய சந்தை சூழலில் மக்கள் தங்களது பணத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முடக்குவதற்கு பதிலாக, வங்கியின் நிலையான வைப்பு தொகைகளில் முதலீடு செய்து அதில் இருந்து வரும் வட்டியி பயன்படுத்துவதே சிறந்தது என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் அறிவுரை வழங்கினார்.
சீனா தொடர்ந்து 19 வது மாதமாக தனது நாடுக்கான தங்க இருப்பை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. உலக சந்தையில் எவ்வளவு தங்கம் வந்தாலும் வாங்குவதற்கு சீனா ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்து தயாராக இருக்கிறது என அவர் கூறினார்.
தங்கம் விலை பல நாட்களுக்கு பின்னர் இன்று ஜூன் 09 உயர்ந்துள்ளது. 24 கேரட் ரூ. 142 உயர்ந்து 15,491 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல் 22 கேரட் ரூ. 130 அதிகரித்து ரூ. 14,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.