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எகிறும் தங்கம் விலை.. ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்லும் முதலீடு ஐடியா! லட்சக்கணக்கில் Profit

Anand Srinivasan Investment Ideas: தங்கம் விலை ரூ. 12,900க்கு கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மத்திய அரசின் விலை விதிப்பால் மக்கள் ரூ. 14000க்கும் அதிகமான விலை கொடுத்து தங்கம் வாங்குகிறார் என கூறிய ஆனந்த் சீனிவாசன், முதலீடு விஷயத்தில் முக்கிய அறிவுரை வழங்கி இருக்கிறார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:07 AM IST
எகிறும் தங்கம் விலை.. ஆனந்த் சீனிவாசன் சொல்லும் முதலீடு ஐடியா! லட்சக்கணக்கில் Profit
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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