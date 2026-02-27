நகை பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா? இதோ 3 முக்கிய காரணங்கள்

Gold Price : தங்கம் விலை ஏறிக் கொண்டே சென்றாலும் அவ்வப்போது சிறிய அளவில் விலை குறைவது கூட மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக மாறிவிட்டது. அந்தவகையில் இன்றும் தங்கம் விலை சற்றே குறைந்திருக்கிறது. மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் இன்னும் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதையும், அதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தங்கம் விலை இன்று
இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. இதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராம் 14,900 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன், அதாவது 8 கிராம் 1,19,200 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக புதிய உச்சத்தை நோக்கிச் சென்ற தங்கம் விலை, இன்று சற்றே இறங்குமுகமாக இருப்பது இல்லத்தரசிகளுக்கும், திருமணத்திற்கு நகை சேமிப்பவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
சீனாவின் மாஸ்டர் பிளான்
உலகின் மிகப்பெரிய தங்கச் சந்தைகளில் ஒன்றான ஷாங்காய் தங்கச் சந்தை ஒரு அதிரடி மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. தங்க வர்த்தகத்திற்கான விளிம்புத் தேவையை 21 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாகக் குறைத்துள்ளது. இதன் மூலம், குறைவான மூலதனம் வைத்திருக்கும் சிறிய முதலீட்டாளர்களும் அதிக அளவில் தங்கத்தை வர்த்தகம் செய்ய முடியும். சந்தையில் பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பதால், தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் விண்ணைத் தொடுவதோ அல்லது பாதாளத்திற்கு விழுவதோ கட்டுப்படுத்தப்படும். இந்த சமநிலை உலக நாடுகளிலும் எதிரொலிக்கும் என்பதால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை ஒரு கட்டுக்குள் வரத் தொடங்கும்.
தங்கம் விலையை குறைக்கப்போகும் 3 முக்கிய காரணங்கள்
1. முதலீட்டாளர்களின் லாப நோக்கம்: தங்கம் விலை கடந்த வாரம் வரலாறு காணாத உச்சத்தைத் தொட்டது. இதனால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்த பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தற்போது தங்கள் வசமுள்ள தங்கத்தை விற்கத் தொடங்கியுள்ளனர். சந்தையில் விற்பனை அதிகரிக்கும்போது தானாகவே விலை குறையத் தொடங்கும்.
2. வலுவடையும் அமெரிக்க டாலர்: சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருகிறது. பொதுவாக, டாலர் மதிப்பு உயர்ந்தால் மற்ற நாட்டுப் பணத்திற்கு தங்கம் விலை அதிகமாகத் தெரியும். இதனால் உலக அளவில் தங்கத்தின் தேவை குறைந்து, விலை இறங்க ஆரம்பிக்கும்.
3. சீன சந்தையின் புதிய விதிகள்: மேலே குறிப்பிட்டது போல, சீனாவின் ஷாங்காய் சந்தையில் விதிகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளதால், தங்கத்தின் விலை திடீர் ஏற்ற இறக்கங்கள் இன்றி சீராக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மற்ற நாடுகளிலும் விலையைத் தணிக்கும் காரணியாக அமையும்.
எப்போது தங்கம் வாங்குவது சரி?
பொருளாதார நிபுணர்களின் கணிப்புப்படி, தங்கம் விலை தற்போதைக்கு ஒரு பெரிய சரிவை சந்திக்காவிட்டாலும், இப்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சிறு சிறு சரிவுகள் நகை வாங்க நல்ல வாய்ப்பாகும். பிப்ரவரி மாத இறுதியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இறக்கம் மார்ச் தொடக்கம் வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, விலையைத் தொடர்ந்து கவனித்து வரும் பொதுமக்கள், இன்னும் சில ரூபாய்கள் குறையும் போது சிறுகச் சிறுகச் சேமிக்கத் தொடங்கலாம். தங்கம் விலை இன்னும் அதிரடியாகக் குறையாவிட்டாலும், சீனா எடுத்துள்ள நடவடிக்கை மற்றும் இன்றைய விலை வீழ்ச்சி ஆகியவை விலை ஏறிக்கொண்டே போகும் என்ற பயத்தை கொஞ்சம் தணித்துள்ளது.
