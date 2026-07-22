/தீபாவளிக்குள் தங்கம் வாங்குனா எத்தனை மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்?

Gold Price : தங்கத்தின் விலை சர்வதேசப் பொருளாதார நிலவரம், வட்டி விகிதங்கள், பணவீக்கம் மற்றும் உலகளாவிய அரசியல் சூழல்களுக்கு ஏற்பத் தொடர்ந்து மாறுபட்டு வருகிறது. தீபாவளிகுள் தங்கம் விலை இன்னும் ஏறும் என்று மார்க்கெட் நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்தவகையில் இப்போது தங்கம் வாங்கினால் எத்தனை மடங்கு லாபம் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
சென்னையில் இன்றைய ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் நேரடிச் சந்தை நிலவரம்:
22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் (1 கிராம்): ரூ. 13,430
22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் (1 சவரன் / 8 கிராம்): ரூ. 1,07,440
24 காரட் சுத்தத் தங்கம் (1 கிராம்): ரூ. 14,651
24 காரட் சுத்தத் தங்கம் (1 சவரன் / 8 கிராம்): ரூ. 1,17,208
வெள்ளி (1 கிராம்): ரூ. 245
பொதுவாகப் பங்குச்சந்தை அல்லது தொழில்களில் முதலீடு செய்யும் போது குறுகிய காலத்தில் 2 மடங்கு, 3 மடங்கு என்ற அளவில் அதிவேக லாபத்தைப் பார்க்க முடியும். ஆனால் தங்கம் என்பது அத்தகைய அதிவேகக் குறுகிய காலப் பெருக்கத்தைக் கொடுக்கும் முதலீடு அல்ல; மாறாக அது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான முதலீடாகும்.
தற்போதைய நிலையிலிருந்து வரவிருக்கும் தீபாவளிக்குள் தங்கத்தின் விலை மடங்கு கணக்கில் உயராது என்றாலும், இந்தியச் சந்தையில் பண்டிகைக் காலத் தேவை மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், இப்போது வாங்கும் தங்கத்திற்குத் தீபாவளிச் சமயத்தில் சுமார் 5% முதல் 10% வரை கணிசமான விலை உயர்வு அல்லது லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட கால அடிப்படையில் (3 முதல் 5 ஆண்டுகள்) தங்கம் பணவீக்கத்தைத் தாண்டி மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பான லாபத்தை வழங்கும்.
இந்தியக் குடும்பங்களில் பெண்களின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்குச் தங்கமே முதன்மையான அரணாக விளங்கி வருகிறது. தங்கத்தில் முதலீடு செய்து அதிகபட்ச லாபத்தை அடைவதற்குச் சில எளிய வழிமுறைகள் உள்ளன:
ஆபரண நகையாகச் சேமிப்போர்: பண்டிகைக் காலத்தில் நகைக் கடைகளில் சேதாரக் கட்டணம் உயரும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நகையாகச் சேர்க்க விரும்புபவர்கள் நகைக் கடைகளின் தங்கச் சேமிப்புத் திட்டங்களில் முன் கூட்டியே சேர்ந்து மாதாந்திரத் தவணையாகச் சேமித்து வரலாம். இதன் மூலம் செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் இன்றித் தீபாவளி நேரத்தில் புதிய நகைகளைச் சிறப்பான லாபத்துடன் பெற முடியும்.
முதலீடாகப் பார்ப்போர்: வெறும் லாபத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு தங்கம் வாங்குபவர்கள் ஆபரண நகைகளாக வாங்காமல், தங்கக் நாணயங்கள் (Gold Coins) அல்லது டிஜிட்டல் கோல்ட் முறைகளில் முதலீடு செய்யலாம். இதனால் செய்கூலி, சேதாரக் கழிவுகள் தவிர்க்கப்பட்டு, தங்கத்தின் முழுமையான சந்தை மதிப்பு அப்படியே லாபமாக மாறுகிறது.
வரவிருக்கும் பண்டிகைக் காலத்தில் தங்கத்தின் விலை மேலும் உயரக்கூடும் என்பதால், இப்போது சிறுகச் சிறுகச் சேமித்துத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது பெண்களின் எதிர்கால நிதிச் சுதந்திரத்திற்கு ஒரு வலுவான மற்றும் பாதுகாப்பான தொடக்கமாக அமையும்.