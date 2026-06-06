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தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை! காரணத்தை விளக்கும் ஆனந்த் சீனிவாசன்!

Gold Price Prediction Anand Srinivasan: உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் டாலருக்கு பதிலாக தங்கத்தை வாங்கி குவிப்பதால் சர்வதேச சந்தையில் அதன் தேவை எப்போதும் உச்சத்தில் இருக்கும், எனவே தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என ஆனந்த் சீனிவாசன் கணித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:21 AM IST
தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை! காரணத்தை விளக்கும் ஆனந்த் சீனிவாசன்!
Image Credit: Image Source: X

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R Balaji

R Balaji

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