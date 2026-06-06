/தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை! காரணத்தை விளக்கும் ஆனந்த் சீனிவாசன்!

Gold Price Alert: கடந்த சில வாரங்களாகவே சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தில் அரங்கேறி வரும் அடுத்தடுத்த அதிரடி மாற்றங்கள், பொதுமக்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. தங்கம் விலை இனி ஏறுமா அல்லது இறங்குமா, நகை வாங்கலாமா வேண்டாமா போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், உலகளாவிய பொருளாதார நகர்வுகளையும், அதன் பின்னணியில் தங்கத்தின் எதிர்கால விலை நிலவரம் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார் பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன்.
சர்வதேச அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் உலக பொருளாதார சூழல் காரணமாக, கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருந்து வந்தது. இருப்பினும் மக்கள் தங்கம் வாங்குவதை குறைத்து கொள்ளவில்லை. மாறாக வழக்கம்போல் வாங்கியது தங்கத்தின் தேவையை அதிகரிக்கவே செய்தது.
ஆனால், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு கூடுதல் சுமை ஏற்பட்டது. இதனால், நாட்டின் பொருளாதார சமநிலையைப் பாதுகாக்க, பொதுமக்கள் தங்கம் வாங்குவதை தற்காலிகமாக தள்ளிப்போடுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், தங்கத்தின் இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்த அதன் மீதான வரியும் உயர்த்தப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு, தங்கம் சந்தையின் போக்கே முழுமையாக மாறியுள்ளது.
இந்த நிலையில், தற்போதைய உலகளாவிய சூழல் குறித்துப் பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கமாக பேசி இருக்கிறார்.
"கடந்த 1950 களுக்குப் பிறகு அமெரிக்க அரசிடம் இருக்கும் தங்கம் குறித்து முறையான தணிக்கை எதுவும் செய்யப்படவில்லை. தற்போது அதனை கணக்கெடுக்க ட்ரம்ப் வலியுறுத்தி வருகிறார். அவ்வாறு கணக்கெடுப்பு நடத்தி, கையிருப்பில் உள்ள தங்கத்தின் ஒரு பகுதியை விற்று அமெரிக்காவின் பெரும் கடனை அடைக்க ட்ரம்ப் திட்டமிடலாம் என சர்வதேச சந்தையில் பேச்சுகள் அடிபடுகின்றன. மற்றொருபுறம், இந்தியாவிலும் தங்கம் இறக்குமதிக்குக் கடுமையான தடைகள் வரக்கூடும் என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தங்கம் விலை வரும் காலங்களில் எப்படி இருக்கும், விலை குறையுமா என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார்.
தங்கத்தின் விலை எக்காரணத்தை கொண்டும் இனி குறைய வாய்ப்பில்லை. இதற்கான முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், தற்போது உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் அனைத்தும் அமெரிக்க டாலர் மீதான தங்களது நம்பிக்கையை குறைத்து கொண்டுள்ளன. வர்த்தக தேவைகளுக்கு மட்டுமே டாலரை பயன்படுத்தும் நாடுகள், தங்களது நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கான பிரதான கையிருப்பாக டாலரை விடுத்து தங்கத்தை அசுர வேகத்தில் வாங்கிச் சேர்த்து வருகின்றன.
உலகளவில் மத்திய வங்கிகளின் டாலர் இருப்பு குறைந்து, தங்கத்தின் இருப்பு கணிசமாக உயர்ந்து வருவதே, சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்திற்கான தேவையை எப்போதும் உச்சத்திலேயே வைத்திருக்கும். எனவே, தங்கம் விலை குறையும் என்று காத்திருக்காமல், பொதுமக்கள் வழக்கம்போல் முதலீட்டை தொடர்வது நல்லது என அவர் கூறினார்.