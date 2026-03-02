English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தங்கம் விலையில் நடக்கப்போகும் தலைகீழ் மாற்றம் - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

தங்கம் விலையில் நடக்கப்போகும் தலைகீழ் மாற்றம் - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold price : தங்கம் விலையில் நடக்கப்போகும் தலைகீழ் மாற்றம் குறித்து நகைப்பிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் இங்கே  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 2, 2026, 09:41 PM IST
  • தங்கம் விலை முக்கிய அப்டேட்
  • நகைபிரியர்கள் கவனத்திற்கு
  • ஜூன் மாதம் நடக்கப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்

தங்கம் விலையில் நடக்கப்போகும் தலைகீழ் மாற்றம் - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Gold price : தங்கம் விலை தற்போது ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையில் உள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக நிலவிய ஏற்ற இறக்கங்களுக்குப் பிறகு, இன்று தங்கம் விலையில் ஒரு சரிவு காணப்படுகிறது. இதுவே அந்த 'தலைகீழ் மாற்றத்தின்' (Trend Reversal) தொடக்கமா அல்லது மீண்டும் உயர்வதற்கான ஒரு இடைவெளியா என்பதைத்  இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

சென்னை தங்கம் விலை இன்று (மார்ச் 2, 2026)

சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சற்றே குறைந்து காணப்படுகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி 24 கேரட் தங்கம் (1 கிராம்) ரூ. 17,084. நேற்றைய விலையை விட ரூ.125 குறைவு. 22 கேரட் தங்கம் (1 கிராம்) ரூ.15,660. நேற்றைய விலையை விட ரூ.115 குறைவு. 22 கேரட் 1 சவரன் (8 கிராம்) ரூ.1,25,280. நேற்று மார்ச் 1 புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட தங்கம் விலை, இன்று சற்றே சரிவைச் சந்தித்துள்ளது சென்னையில் உள்ள நகைப்பிரியர்களுக்கு ஒரு சிறிய ஆறுதலைத் தந்துள்ளளது.

தங்கம் விலை இப்போது ஏன் குறைந்தது?

விலை வீழ்ச்சிக்கு சில சர்வதேச காரணங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அமெரிக்க டாலரின் எழுச்சி தங்கம் விலையில் எதிரொலிக்கும். உலக சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயரும்போது, தங்கம் போன்ற உலோகங்களின் விலை குறையும். மேலும், தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருந்ததால், பெரிய முதலீட்டாளர்கள் தங்களது முதலீடுகளை விற்று லாபம் ஈட்டத் தொடங்கியுள்ளனர். இதுதவிர, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்காமல் நிலைநிறுத்தியது, தங்கத்தின் மீதான கவர்ச்சியைக் குறைத்துள்ளது.

தங்கம் மீண்டும் எப்போது உயரும்?

இந்த சரிவு தற்காலிகமானது என்றே சந்தை நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். மார்ச் மாதத்தின் இரண்டாம் பாதியில் இருந்து மீண்டும் விலை உயரத் தொடங்கலாம். குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர்ச் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதாரப் பதற்றங்கள் தங்கத்தின் தேவையை மீண்டும் அதிகரிக்கும்.

உலகளவில் நடக்கப்போகும் மாற்றங்கள்

சீனா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்களது டாலர் கையிருப்பைக் குறைத்து, அதற்குப் பதில் தங்கத்தை அதிக அளவில் வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளன. ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலவும் மெதுவான பொருளாதார வளர்ச்சி, முதலீட்டாளர்களை மீண்டும் பாதுகாப்பான தங்கத்தின் பக்கம் திருப்பும். இதனால் தங்கம் விலை மீண்டும் உயரும்.

இந்தியாவில் தங்கம் விலையில் என்ன நடக்கும்?

உலகளாவிய காரணிகள் ஒருபுறமிருக்க, இந்தியாவில் நடக்கும் சில காரணங்களால் தங்கம் விலை மாற்றங்கள் ஏற்படும். டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்தால், சர்வதேச சந்தையில் விலை மாறாவிட்டாலும், இந்தியாவில் இறக்குமதி செலவு அதிகரிப்பதால் தங்கம் விலை உயரும். திருமண சீசன் மற்றும் பண்டிகை காலங்கள் நெருங்குவதால், சில்லறை வர்த்தகத்தில் தங்கத்தின் தேவை அதிகரித்து விலை உயர்வுக்கான அழுத்தத்தைக் கொடுக்கும்.

தற்போதைய போக்கின்படி பார்த்தால், 2026 ஜூன் மாதத்திற்குள் தங்கம் விலை ஒரு பெரும் பாய்ச்சலைச் சந்திக்கக்கூடும். 24 கேரட் தங்கம் 10 கிராம் ₹1,75,000 முதல் ₹1,85,000 வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளது. ஜூன் மாதத்திற்குள் ஒரு சவரன் தங்கம் ₹1,40,000 முதல் ₹1,50,000 என்ற எல்லையைத் தொடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தலைகீழ் மாற்றம் எப்போது?

தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலை சரிவைத்தான் ஒரு 'தலைகீழ் மாற்றம்' எனக் கருதலாம். அதாவது, தொடர்ந்து ஏறிக்கொண்டே இருந்த தங்கம் விலை, இப்போது வாங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில் சற்றே இறங்கியுள்ளது. முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. ஏனெனில், ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு வரப்போகும் விலை உயர்வு என்பது நாம் இதுவரை பார்த்திராத புதிய உச்சமாக இருக்கும்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Gold priceGold price today Chennaigold trend reversal 2026Chennai gold rate March 2 202624 carat gold price India

