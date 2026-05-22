/தங்கம் விலை 'டப்பு டப்புனு' சரியப்போகுது.. ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன குட் நியூஸ்!

Gold Rate Anand Srinivasan Prediction: தங்கம் விலை நேற்று (மே 21) உயர்ந்துள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் நற்செய்தியை தெரிவித்துள்ளார்.
சர்வதேச அளவில் தங்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்டு வரும் அதிரடி மாற்றங்கள், இந்தியப் பங்குச்சந்தை மற்றும் ரூபாய் மதிப்பில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்தச் சூழலில், தங்கம் விலை எப்போது குறையும், தற்போதைய பங்குச்சந்தை நிலவரத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்துப் பிரபல பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் சீனிவாசன் தனது சமீபத்திய வீடியோவில் அதிரடித் தகவல்களையும் பகிர்ந்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், தங்கம் விலை 'கில்லி' மாதிரி மிரட்டலாக உயர்ந்துள்ளது. 22 கேரட் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 60 உயர்ந்துள்ளது., 18 கேரட் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 90 அதிகரித்துள்ளது. 24 கேရட் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 65 உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இன்றி ரூ. 272க்கு நீடிக்கிறது.
அமெரிக்காவின் பெடரல் வங்கி அதிகாரிகள் தற்போதைய பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த வட்டி விகிதங்களை மீண்டும் உயர்த்த வாய்ப்புள்ளது.
அப்படி வட்டி விகிதங்களை அவர்கள் மளமளவென உயர்த்தினால், உலக சந்தையில் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு பலமடங்கு வலுவடையும். டாலர் வலுவடைந்தால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை கடுமையான சரிவை சந்திக்கும். எனவே, அமெரிக்க வட்டி விகித உயர்வு என்பது நிச்சயம் தங்கம் விலை சரிவதற்குக் காரணமாக அமையும் என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், இந்தியப் பங்குச்சந்தை அதிரடியான ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது. சென்செக்ஸ், நிஃப்டி 200 புள்ளிகள் வரை பிளஸில் சென்றது. ஆனால், அங்கிருந்து திடீரென சரிந்து மைனஸ் 40 புள்ளிகள் வரை கீழே இறங்கி, தற்போது பெரிய மாற்றமின்றி வர்த்தகமாகிறது.
சந்தை மேலே ஏறும்போது லாபத்தை புக் செய்து விற்கிறார்கள். கீழே இறங்கும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் வாங்குகின்றன. சந்தை மெதுவாகக் கீழ்நோக்கிச் செல்லவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்கும் பணத்தை பாதுகாப்பாக வெளியில் எடுத்துவிடுவது நல்லது.
அந்நிய முதலீட்டாளர்களின் வெளியேற்றம், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஆகியவற்றால் இந்திய ரூபாய் தொடர்ந்து பலவீனமடைந்து வருகிறது. வங்கியிடை ஃபார்வேர்ட் மார்க்கெட்டில் (Forward Rate - ஒரு மாதம் கழித்து டாலருக்கான மதிப்பு) வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக ஒரு டாலருக்கு 100 ரூபாயைத் தாண்டி வர்த்தகமாகிறது. இது மேலும் சரிவடைய வாய்ப்புள்ளது.
டொனால்ட் டிரம்ப் அமைதி உடன்படிக்கை வந்துவிடும் என்று சொன்னதால் கச்சா எண்ணெய் விலை குறையத் தொடங்கியது. ஆனால், ஈரான் 'நான் குண்டு போடுவேன்' என்றும், 'ஸ்ட்ரெய்ட் ஆஃப் ஹோர்முஸ்' (Strait of Hormuz) அருகே வந்தால் மிடில் ஈஸ்ட்டைத் தாண்டி தாக்குவோம் என்றும் மிரட்டியதால், கச்சா எண்ணெய் மீண்டும் பேரலுக்கு 105 டாலராக ஏறியுள்ளது. சீனா தற்போது போர் நிறுத்தத்திற்கான (Ceasefire) முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இறுதியாக, நீங்கள் பேங்க்கில் கடன் வாங்கி செல்போன் வாங்கிவிட்டு, அதற்கான இஎம்ஐ (EMI) கட்டவில்லை என்றால், உங்கள் மொபைலை ரிமோட் மூலமாக 'ஸ்விட்ச் ஆஃப்' செய்யும் உரிமையை வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ (RBI) வழங்கியுள்ளது என்று ஆனந்த் சீனிவாசன் எச்சரித்தார்.