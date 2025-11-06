English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate: இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்த தங்கம் விலை.. வரும் நாட்களில் குறையமா?

Gold Rate: இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்த தங்கம் விலை.. வரும் நாட்களில் குறையமா?

Gold Rate Prediction: தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் ஏறிக்கொண்ட செல்லும் நிலையில், வரும் நாட்களில் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதா? என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 6, 2025, 05:51 PM IST
  • இன்று ஒரே நாளில் தங்க விலை 2 முறை உயர்வு
  • வரும் நாட்களில் குறையுமா?
  • முழு விவரம்

Gold Rate: இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்த தங்கம் விலை.. வரும் நாட்களில் குறையமா?

Gold Rate Prediction: 2025ஆம் ஆண்டு நடுப்பகுதியில் மிகப்பெரிய உயர்வை எட்டிய தங்கம் விலை, அக்டோபர் மாதத்தில் பலமுறை வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டது. ஆனால் தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததும் தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்து. அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்றத் தாழ்வைச் சந்தித்து வருகிறது. விரைவிலேயே ரூ.1 லட்சம் மதிப்பை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட தங்கம் விலை தற்போது சுமார் ரூ.90 ஆயிரம் அளவில் நிலைத்திருக்கிறது. இந்த திடீர் சரிவு பல முதலீட்டாளர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. 

ரமேஷ் தமானி கருத்து 

இந்த நிலையில், நிபுணர் ரமேஷ் தமானி தங்கத்தின் விலை குறித்தான தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார். "ஈக்விட்டி (பங்குச் சந்தை) முதலீடுகள் பொதுவாக தங்கத்தை விட நீண்ட காலத்தில் சிறந்த வருமானத்தை வழங்குகின்றன. டாலர் அடிப்படையில் தங்கம் ஆண்டுக்கு சுமார் 3 முதல் 4% வருமானம் தரும் நிலையில், பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் 9 முதல் 10% வருமானம் வரை வழங்குகின்றன என அவர் விளக்கினார்

தங்கம் குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஊக வணிகர்களை ஈர்க்கும் சொத்தாக இருந்தாலும், அடுத்த 5 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்குள் பங்குகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக லாபம் தரும் வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர் கூறினார். அதே சமயம், சந்தை ஏற்றத்தாழ்வுகளால் பயப்படும் முதலீட்டாளர்களுக்கு தங்கம் பாதுகாப்பான விருப்பமாக இருக்கலாம் என்றும் ரமேஷ் தமானி குறிப்பிட்டார்.  

சமீபத்திய சரிவைப் பற்றி அவர் மேலும் விளக்குகையில், “உலகளாவிய வர்த்தக பதட்டங்கள் தளர்ந்துள்ளன. அதோடு அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் முடக்கம் (shutdown) விரைவில் முடிவடையும் என்ற நம்பிக்கையும் தங்கம் விலையை குறைக்கச் செய்து இருக்கிறது. எனினும், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது எப்போதும் நீண்ட கால லாப வாய்ப்பைக் கொண்டது," என்றார்.  

தங்கம் விலை இன்று (நவம்பர் 06) மட்டும் இரண்டு முறை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி இன்று காலை நிலவரப்படி 22 காரட் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ரூ. 90,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 90,560க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: மெகா ஜாக்பாட்.. உங்களிடம் இந்த 50 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா? அப்போ லட்சம் லட்சமாய் அள்ளலாம்

மேலும் படிக்க: ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழுவில் எகிறும் சம்பளம்: AICPI IW கொடுத்த குட் நியூஸ்

