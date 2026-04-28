தங்கம் விலை குறையுமா? ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன அந்த ’ஷாக்’ நியூஸ்.. காத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்!

தங்கம் விலை எகிறுகிறதா? மீண்டும் பழைய உச்சத்தை தொடுமா அல்லது குறையுமா? உலக சந்தையில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்கள் தங்கத்தின் மீது எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப்போகிறது? என்பது குறித்து பிரபல நிதி ஆலோசகர் ஆனந்த் சீனிவாசன் வெளியிட்ட சமீபத்திய அதிரடி கணிப்புகள் மற்றும் சந்தை உண்மைகளை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக காண்போம்.
தங்கம் விலை - ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்கம்
தங்கம் குறித்து யூடியூப்பில் பேசிய ஆனந்த் சீனிவாசன், தங்கம் விலை மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது. 22 கேரட் தங்கம் சவரன் ரூ. 14,230க்கும் அதே நேரத்தில் 24 கேரட் தங்கம் ரூ. 15,250க்கு மேலேயும் என்று ஒருவித நிலைத்தன்மையை (Stabilized) அடைந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் ஜெரோம் பவல் (Jerome Powell) தலைமையில் நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில் வட்டி விகிதங்கள் (Interest Rates) குறித்து எடுக்கப்படும் முடிவுகள் தங்கத்தின் விலையை எதிரொலிக்கும் என குறிப்பிட்டார்.
உலகளாவிய போர் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள்
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே பேசப்படும் அமைதி உடன்படிக்கைகள் (Peace Deal) மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்துக்கள் சீரானால், தங்கம் விலை மீண்டும் சர்வதேச சந்தையில் உயர வாய்ப்புள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும்போது, குறிப்பாக கேஷ் மார்க்கெட்டில் 130 டாலர் வரை செல்லும் சூழலில், அது உலக பொருளாதாரத்தில் ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்கும். இது மறைமுகமாக தங்கத்தின் விலையில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிபார்க்கப்படுகிறது என்றார்.
பெரிய வீழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பில்லை
சர்வதேச சந்தையில்நிலவும் தற்போதைய சூழலில் தங்கம் விலை பாதியாக குறையவோ அல்லது மிகப்பெரிய அளவில் சரிவை சந்திக்கவோ வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக உள்ளது. எனவே தங்கம் குறையட்டு, அப்புறம் வாங்க்கொள்ளலாம் என நினைப்பவர்களுக்கு இது முக்கிய தகவல். சந்தை நிலவரப்படி தினமும் ரூ.100 முதல் 200 ரூபாய் வரை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக ஒருவித நிலைத்தன்மையுடன் தங்கம் உள்ளது. சிறிய மாற்றங்களை பெரிய விலை வீழ்ச்சியாக கருத முடியாது.
ஏன் விலை குறையாது?
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகித முடிவுகள், உலக நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றங்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஆகியவை தங்கத்தின் விலையை தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திலேயே தக்கவைக்கும்.
முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏன் இது நற்செய்தி?
ஏற்கனவே தங்கம் வாங்கி வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது நற்செய்தி. ஏனென்றால் அவர்களின் தங்கத்தின் மதிப்பு குறையாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதேபோல் வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் சிறிய சரிவுகள் ஏற்படும் போதே தங்கம் வாங்குவது நல்லது. காரணம், மீண்டும் விலை ஏறும் எகிறவே செய்யும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த ஒருவார தங்கம் விலை நிலவரம்
கடந்த 7 நாட்களில் தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாகவே இருந்துள்ளது. ஏப்ரல் 22, 23, 24 ஆகிய தேதிகளில் சற்று குறைந்த விலை, ஏப்ரல் 25 ஆம் தேதி 109 ரூபாய் அதிகரித்தது. பின்னர் 27 அன்று மீண்டும் 33 ரூபாய் அதிகரித்த நிலையில், ஏப்ரல் 28 ரூ. 142 குறைந்துள்ளது. இந்த சூழலில், 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 15,382-க்கும் 22 கேரட் ரூ. 14,230-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
செய்தி சுருக்கம்: சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சூழல்கள் தங்கத்திற்கு சாதகமாகவே இருப்பதால், விலை பெருமளவு குறைய வாய்ப்பில்லை என்பதே நிதர்சனம். எனவே இல்லத்தரசிகளும் முதலீட்டாளர்களும் விலை பெருமளவு குறையும் வரை காத்திருக்காமல், அவ்வப்போது ஏற்படும் சிறிய விலை சரிவுகளை பயன்படுத்திச் சிறுக சிறுகத் தங்கத்தை சேமிப்பதே புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இருக்கும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) தங்கம் விலை கணிசமாக குறையுமா ?
சர்வதேச சூழலால் தங்கம் விலை மிகப்பெரிய அளவில் சரிவதற்கு வாய்ப்பில்லை; சிறிய அளவிலான ரூ. 100 முதல் ரூ. 200 வரையிலான மாற்றங்களே இருக்கும்.
2) தங்கம் வாங்க இது சரியான நேரமா?
ஆம், தங்கம் விலை பெருமளவு குறையும் வரை காத்திருக்காமல், அவ்வப்போது ஏற்படும் சிறு விலை சரிவுகளை பயன்படுத்தி சிறுக சிறுக வாங்குவது நல்லது.
3) தங்கம் விலை ஏன் குறையாமல் நீட்டிக்கிறது?
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகித முடிவுகள், போர் பதற்றங்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஆகியவற்றால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்மட்டத்திலேயே உள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: மேற்சொன்ன தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் நிபுணர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் முதலீடு சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்கும் முன் உரிய நிதி ஆலோசகரை கலந்தாலோசிப்பது அவசியமாகும்.
