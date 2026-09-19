/ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.3 லட்சத்தை தாண்டுமா? வெளியான அதிர்ச்சி கணிப்பு!

தங்கம் விலை கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இந்த ஆண்டும் விலை ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் ஒரே கட்டத்தில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1.33 லட்சத்தை எட்டிய நிலையில், அதன் பின்னர் விலை சற்று குறைந்து கடந்த சில மாதங்களாக ரூ. 1.10 லட்சம் முதல் ரூ. 1.20 லட்சம் வரையிலான நிலையில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது.
இதனால் தங்கத்தில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்யலாமா, விலை மீண்டும் உயருமா, இப்போது வாங்கி வைத்துக்கொள்வது சரியா என்ற கேள்விகள் பலரிடமும் எழுந்துள்ளன. இந்த சூழலில், உலக அளவில் கவனம் பெற்ற முதலீட்டு நிபுணரின் கணிப்பு தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது
Jefferies நிறுவனத்தின் Global Equity Strategist Chris Wood எதிர்காலத்தில் சர்வதேச தங்கத்தின் விலை ஒரு அவுன்ஸுக்கு 10,000 அமெரிக்க டாலர் வரை செல்லக்கூடும் என தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான காரணங்களையும் அவர் விளக்கி உள்ளார்.
Chris Wood-ன் கணிப்புக்கு பின்னால் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய கடன் சுமை முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. நீண்ட காலத்தில் அமெரிக்க அரசு Treasury bond yield-ஐ கட்டுப்படுத்த அல்லது குறைக்க முயற்சி செய்யலாம் என அவர் கருதுகிறார். இது போன்ற நடவடிக்கைகள் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பினும், அரசு பத்திரங்களின் மீதான முதலீட்டு மனநிலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் குறையும் சூழல் உருவானால், முதலீட்டாளர்கள் மாற்று சொத்துக்களை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது. அப்போது தங்கம் போன்ற சொத்துக்கு கூடுதல் தேவை உருவாகலாம் என்பது Chris Wood-ன் பார்வையாகும். தங்கம் மீதான முதலீட்டு தேவை அதிகரித்தால், அதன் விலையும் மேல்நோக்கி செல்லக்கூடும் என அவர் கருதுகிறார்.
உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்தால், அதன் தாக்கம் இந்திய சந்தையிலும் காணப்படும். ஆனால் சர்வதேச விலை மட்டும் இந்திய தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்காது. டாலர் மதிப்பு, இறக்குமதி தொடர்பான செலவுகள், வரிகள் மற்றும் உள்நாட்டு சந்தை நிலவரம் போன்ற காரணிகளும் இந்திட விலையை மாற்றக்கூடும்.
இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் 22 கேரட் தங்கம் விலை ரூ. 1,13,240 ஆக உள்ளது. இது Chris Wood-ன் கணிப்பின் படி, 127 சதவீதம் உயர்ந்தால், சுமார் ரூ. 3.21 லட்சம் என்ற அளவை எட்டும்.