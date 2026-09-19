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ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.3 லட்சத்தை தாண்டுமா? வெளியான அதிர்ச்சி கணிப்பு!

Gold Rate Prediction: தங்கம் விலை ரூ. 3 லட்சத்தை தாண்டக்கூடும் என Jefferies நிபுணர் Chris Wood கணித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Sep 19, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:06 AM IST
ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.3 லட்சத்தை தாண்டுமா? வெளியான அதிர்ச்சி கணிப்பு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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