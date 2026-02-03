English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தங்கம் விலை.. அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும்! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் ஓபன்

தங்கம் விலை.. அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும்! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் ஓபன்

Anand Srinivasan Gold Rate Prediction: தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த நிலையில், மீண்டும் பெரிய அளவில் உயருமா என்பது குறித்து பொருளாதார வல்லுனர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 3, 2026, 11:57 AM IST
  • தங்கம் விலை தொடர் சரிவு
  • சீனா தான் காரணம்
  • இனியும் குறையுமா? - ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கணிப்பு

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக பெரும் சரிவை கண்டு உள்ளது. கிட்டத்தட்ட ஒரு சவரன் நகை ரூ. 1,32,000க்கு விற்பனையாகி வந்தது. இந்த சூழலில், கடந்த சில நாட்களாக 20,000 ரூபாய்க்கு மேல் குறைந்து நேற்று ரூ. 1,11,000த்துக்கு விற்பனையானது. இன்று காலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 80 அதிகமாகி கிட்டத்தட்ட 1,12,240க்கு விற்பனையாகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

வெள்ளியை பொறுத்தவரையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3,50,000க்கு மேல் விற்பனையாகி வந்தது. இந்த சூழலில், இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 280க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000க்கும் விற்பனையாகிறது. இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு காரணம் ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா விதித்த தடைகள். அதேபோல் மத்திய கிழக்கு (Middle East) நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் ஆகியவற்றை ஆகும். இதனால் அனைத்து நாடுகளும் தங்கத்தை வாங்கி குவிக்கின்றனர். இருப்பினும் சில நாட்களாக தங்கம் சரிவை கண்டது மக்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Anand Srinivasan: ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விளக்கம் 

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை சரிவு என்பது தற்காலிகமான மாற்றமா அல்லது பெரிய வீழ்ச்சியின் தொடக்கமா என்பது குறித்து பொருளாதார வல்லுனர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவரது யூடியூப் சேனலில் விரிவாக பேசி இருக்கிறார். தங்கத்தின் விலை பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. சந்தையில் 22 கேரட் தங்கம் ரூ. 15,000க்கு கிடைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல் வெள்ளியின் விலையும் பெரும் சரிவை கண்டுள்ளது. ரூ. 3 லட்சத்திற்கு கீழ் விற்பனையாகிறது. 

China is the reason fo rdecline in gold rate: தங்கத்தின் விலை சரிவுக்கு சீனா தான் காரணம் 

தங்கம் விலை இப்படி திடீரென பெரும் சரிவை கண்டதற்கு சீனா தான் மிகப்பெரிய காரணம். அமெரிக்காவின் கெவின் வார்ஷ் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வருவதற்கு முன்பே, சீனா தனது சந்தையில் இருந்து அதிகப்படியான விற்பனை தொடங்கிவிட்டது. அவர்கள் தங்களிடம் இருந்த கையிருப்பை அதிகளவில் கொட்டியதே இந்த விலை சரிவில் இருக்கும் மிகப்பெரிய ரகசியம் ஆகும் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்தார். 

Gold Rate Prediction: 3 மாதங்களுக்கு மந்தமாகதான் இருக்கும் 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு தங்கத்தின் விலை மந்தமாகவே இருக்கும் என தெரிகிறது. அதன் பின்னர் மெல்ல மெல்ல உயரும் வாய்ப்புள்ளது. வெள்ளியை பொருத்தவரை அதன் விலை நிலையற்றது. எனவே விலை உயரும் போது அதனை விற்றுவிட்டு வெளியேறுவது புத்திசாலித்தனமாகும். 

அவசரப்பட வேண்டாம். 

கோல்ட் இடிஎஃப் அல்லது பாண்ட் போன்றவற்றை விட தங்கத்தை ஆபரணமாகவோ அல்லது நாணயமாகவோ வைத்திருப்பது நல்லது. அதுவே பாதுகாப்பும் கூட. மேலும், தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில், அவசரப்பட்டு முதலீடு செய்யாமல் சந்தையில் மாற்றங்களை பொறுத்து கவனமாக செயல்படுவது அவசியம் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார். 

