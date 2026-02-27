தங்கம், வெள்ளி முதலீட்டாளர்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்! ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதிமுறை - செபி அதிரடி!

Gold : நீங்கள் தங்கம் அல்லது வெள்ளி இடிஎப் திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்குத்தான். தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இடிஎப்-களின் மதிப்பைக் கணக்கிடும் முறையில் செபி (SEBI) அதிரடி மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
புதிய மாற்றம் என்ன?
இதுவரை இந்தியாவில் உள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இடிஎப்-களின் மதிப்பு, லண்டன் சந்தையின் விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டே கணக்கிடப்பட்டு வந்தது. சர்வதேச சந்தை விலையுடன், இறக்குமதி வரி மற்றும் இதர வரிகளைக் கூட்டி இந்திய விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால், வரும் 2026 ஏப்ரல் 1 முதல், இந்த சர்வதேச முறையைக் கைவிட்டு விட்டு, இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள் வெளியிடும் உள்நாட்டுச் சந்தை விலையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று செபி உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த புதிய விதிமுறை?
இந்தியாவில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் தேவைக்கும், சர்வதேச சந்தை நிலவரத்திற்கும் சில நேரங்களில் வேறுபாடுகள் இருக்கும். வெளிநாட்டு விலையைப் பின்பற்றுவதை விட, இந்தியச் சந்தையில் நிலவும் நேரடி விலையைப் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே முதலீட்டாளர்களுக்குச் சரியான லாபம் கிடைக்கும் என்று செபி கருதுகிறது.
முக்கிய மாற்றங்கள் இதோ:
1. இனி அனைத்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களும் இந்தியப் பங்குச் சந்தை விலையையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதால், விலையில் ஒரு சீரான தன்மை இருக்கும்.
2. இந்திய டெரிவேட்டிவ் சந்தைகளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி டெலிவரிக்கு என்ன விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறதோ, அதே விலைதான் இனி இடிஎப்-களுக்கும் பொருந்தும்.
3. உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பைக் காட்டும் Net Asset Value இனி இந்தியச் சந்தை நிலவரத்தை மிகத் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கும்.
முதலீட்டாளர்களுக்கு என்ன லாபம்?
பொதுவாக வெவ்வேறு மியூச்சுவல் பண்ட் நிறுவனங்கள், தங்கத்தின் விலையைக் கணக்கிடுவதில் சிறிய மாற்றங்களைப் பின்பற்றும். இதனால் ஒரே தங்கம் என்றாலும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் இடிஎப் வருமானத்திலும் சிறு வித்தியாசம் இருக்கும். இனி ஒரே மாதிரியான இந்திய விலை முறை அமலுக்கு வருவதால், முதலீட்டாளர்கள் வெவ்வேறு திட்டங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து முதலீடு செய்வது எளிதாகும்.
எப்போது முதல் அமல்?
இந்த புதிய விதிகள் 2026 ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என செபி தனது சுற்றறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சங்கமான AMFI விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், டிஜிட்டல் முறையில் தங்கம் வாங்கும் நடுத்தர வர்க்க முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரும் பாதுகாப்பை வழங்கும் என சந்தை வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
