தங்கம் வாங்க இதுவே சான்ஸ்! அதிரடியாக குறைந்த விலை: இன்று ஒரு சவரன் என்ன விலை தெரியுமா?

Gold Price Drop Latest Updates: 2026 ஏப்ரல் 7 அன்று இந்தியச் சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் கணிசமாக சரிந்துள்ளன. சர்வதேச சந்தை மாற்றங்களால் சென்னையில் 22 கேரட் தங்கம் சவரனுக்கு விலை குறைந்துள்ளதுடன், வெள்ளியும் கிலோவுக்கு ₹1,550 வரை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 7, 2026, 12:39 PM IST
  • தங்கம் விலை அதிரடி சரிவு. தங்கம் 10 கிராமுக்கு ₹350 வரை
  • வெள்ளி கிலோவுக்கு ₹1,550 அதிரடியாகக் குறைந்தது.
  • சென்னையில் 22 காரட் தங்கம் ₹1,38,600 (10 கிராம்) ஆக விற்பனை.

ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?
Best Top smartphones
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
8th Pay Commission
கேது பெயர்ச்சி: மே மாதம் முதல் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
Ketu Peyarchi
CSK vs VK... ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் - ரோஹித்தை முந்தினார் கோலி!
Virat Kohli
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் (ஏப்ரல் 7, 2026): இன்று காலை வர்த்தகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. எம்.சி.எக்ஸ் (MCX) சந்தையில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு ₹350 வரை குறைந்தும், வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ₹1,550 வரை வீழ்ச்சியடைந்தும் காணப்படுகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த அனைத்து முக்கியத் தகவல்களையும் இங்கே விரிவாகக் காணலாம்.

காலை 9:15 மணியளவில், MCX சந்தையில் தங்கம் ₹215 குறைந்து ₹1,49,766-க்கு வர்த்தகமானது. அதேபோல் மே 5-ஆம் தேதி டெலிவரிக்கான வெள்ளி முந்தைய அமர்வில் ஒரு கிலோ ₹2,33,379 ஆக முடிவடைந்தது. இன்று இது ₹2,32,000-க்குத் தொடங்கி, ஆரம்ப வர்த்தகத்தில் ₹2,31,800 வரை சரிந்தது. காலை 9:20 மணியளவில் ₹485 சரிவுடன் ₹2,32,894-க்கு வர்த்தகமானது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சில்லறை விற்பனை விலைகள்

தங்க சந்தை நிலவரப்படி, தங்கத்தின் விலை சரிந்துள்ளது. காலை 9:50 மணியளவில், 24 காரட் தங்கம் 10 கிராமுக்கு ₹820 குறைந்து ₹1,49,840-க்கு வர்த்தகமானது. அதேபோல் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை ₹750 சரிந்து ₹1,37,350 ஆக இருந்தது. 18 காரட் தங்கம் ₹610 குறைந்து ₹1,12,380-க்கு வர்த்தகமாகிறது. வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ₹2,50,000 ஆக உள்ளது.

இன்றைய முக்கிய நகரங்களின் தங்கம் விலை (10:00 AM நிலவரப்படி)

நகரம் 24K (10 கிராம்) 22K (10 கிராம்) 18K (10 கிராம்)
டெல்லி ₹1,49,990 ₹1,37,500 ₹1,12,530
மும்பை ₹1,49,840 ₹1,37,350 ₹1,12,380
கொல்கத்தா ₹1,49,840 ₹1,37,500 ₹1,12,380
சென்னை ₹1,51,200 ₹1,38,600 ₹1,15,600
மதுரை ₹1,51,200 ₹1,38,600 ₹1,15,600
திருச்சி ₹1,49,320 ₹1,36,890 ₹1,11,990
கோவை ₹1,52,630 ₹1,39,910 ₹1,16,710
தூத்துக்குடி ₹1,49,320 ₹1,36,890 ₹1,11,850
லக்னோ ₹1,49,990 ₹1,37,500 ₹1,12,530
பாட்னா ₹1,49,890 ₹1,34,700 ₹1,12,430
ஜெய்ப்பூர் ₹1,49,990 ₹1,37,500 ₹1,12,530
இந்தூர் ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹1,12,430
போபால் ₹1,49,890 ₹1,37,400 ₹1,12,430

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சந்தை நிலவரம்

முன்னதாக திங்களன்று, சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் உயர்வைக் கண்டன. கச்சா எண்ணெய் விலைக் குறைவு மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு பலவீனமடைந்ததே இதற்கு காரணமாகக் கூறப்பட்டது. அகில இந்திய புல்லியன் சங்கத்தின் (All India Bullion Association) தகவலின்படி, வெள்ளியின் விலை இப்போது ஒரு கிலோ ₹2.42 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. இதற்கிடையில், தங்கம் 10 கிராமுக்கு ₹1.53 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் இந்திய புல்லியன் மற்றும் ஜூவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் (IBJA) தகவலின்படி, திங்களன்று சந்தை முடிவடையும் போது, 24 காரட் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு ₹1,48,900 ஆக உயர்ந்திருந்தது. இந்த விலையில் 3% ஜிஎஸ்டி (GST) மற்றும் செய்கூலி (Making charges) சேர்க்கப்படவில்லை.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயருமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

சமீபத்திய சரிவைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட கொள்முதல் நடவடிக்கைகளால் (Buying activity) விலை மீட்சி அடைந்ததாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். எச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டீஸ் (HDFC Securities) மூத்த ஆய்வாளர் சௌமில் காந்தி கூறுகையில், "அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிவு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த விலையில் தங்கத்தை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இருப்பினும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் சூழல்கள் வரும் நாட்களில் சந்தை மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது" என்றார்.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்து முக்கிய குறிப்பு

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விலைகளில் 3% ஜிஎஸ்டி (GST) மற்றும் செய்கூலி (Making Charges) சேர்க்கப்படவில்லை. நகைக்கடைகளில் வாங்கும் போது இறுதி விலை மாறுபடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க - நகைக்கடன் வாங்குவதில் புதிய கெடுபிடிகள்: ஏப்ரல் 1 முதல் RBI அதிரடி மாற்றங்கள்!

மேலும் படிக்க - நகைக்கடன் வாங்குவோருக்கு ஷாக்.. RBI அறிவித்துள்ள புதிய ரூல்ஸ் என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க - எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளதா அல்லது குறைந்துள்ளதா?
இன்று (ஏப்ரல் 7, 2026) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் சரிவைக் கண்டுள்ளன. தங்கம் 10 கிராமுக்கு சுமார் ₹350 வரையிலும், வெள்ளி கிலோவுக்கு ₹1,550 வரையிலும் குறைந்துள்ளது.

2. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் மற்றும் 24 கேரட் தங்கம் விலை என்ன?
சென்னையில் இன்று 10 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் ₹1,51,200 ஆகவும், 22 கேரட் தங்கம் ₹1,38,600 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. மற்ற நகரங்களை விட சென்னையில் விலை சற்று அதிகமாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

3. சந்தையில் 18 கேரட் தங்கத்தின் விலை என்ன?
டெல்லி மற்றும் மும்பை போன்ற நகரங்களில் 18 கேரட் தங்கம் 10 கிராம் சுமார் ₹1,12,380 முதல் ₹1,12,530 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் இதன் விலை ₹1,15,600 ஆக உள்ளது.

4. தங்கம் விலை குறைவதற்கு முக்கிய காரணங்கள் என்ன?
சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் மாற்றங்கள், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு சரிவு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு போன்றவை தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

5. இந்த விலைப் பட்டியலில் ஜிஎஸ்டி (GST) சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா?
இல்லை, இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலைகள் அனைத்தும் அடிப்படை விலைகளே. இதனுடன் 3% ஜிஎஸ்டி மற்றும் நகைக்கடைகளின் செய்கூலி (Making Charges) கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படும்.

6. வெள்ளி இன்று என்ன விலைக்கு விற்கப்படுகிறது?
இன்று ஸ்பாட் மார்க்கெட்டில் வெள்ளி ஒரு கிலோ ₹2,50,000 என்ற விலையில் உள்ளது. எம்.சி.எக்ஸ் (MCX) வர்த்தகத்தில் சற்று மாற்றங்களுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

