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தங்கம் 4 ஆண்டுகளில் 245% உயர்வு: மேலும் வாங்கலாமா, வைத்திருக்கலாமா?

gold : தங்கம் விலை கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 245 விழுக்காடு உயர்ந்திருக்கும் நிலையில், முதலீடு அடிப்படையில் இதை மேலும் வாங்காலாமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:07 AM IST
தங்கம் 4 ஆண்டுகளில் 245% உயர்வு: மேலும் வாங்கலாமா, வைத்திருக்கலாமா?
Image Credit: Gold InvestmentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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