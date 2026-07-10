/தங்கம் 4 ஆண்டுகளில் 245% உயர்வு: மேலும் வாங்கலாமா, வைத்திருக்கலாமா?

gold : கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தங்கம் மற்ற எந்த முதலீட்டு சொத்துகளையும் விட முதலீட்டாளர்களுக்கு அசாத்தியமான லாபத்தை வழங்கியுள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கம் சுமார் $1,620 ஆக இருந்த நிலையில், 2026 இல் அதன் உச்சமாக கிட்டத்தட்ட $5,595 வரை உயர்ந்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்தியாவில், பலவீனமடைந்து வரும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உலகளாவிய விலை உயர்வை மேலும் தீவிரப்படுத்தியது. இதனால் உள்நாட்டில் 10 கிராம் தங்கம் தோராயமாக ரூ.50,000-52,000 என்ற அளவிலிருந்து இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மிக அதிகபட்சமாக ரூ.1.72 லட்சம் வரை உயர்ந்தது.
தற்போது தங்கம் சற்று சரிவைச் சந்தித்து 10 கிராம் ரூ.1.4 லட்சம் என்ற அளவில் வர்த்தகமாகி வந்தாலும், முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் தங்கத்தை மேலும் வாங்க வேண்டுமா, அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டுமா அல்லது லாபத்தை கணக்கு முடிக்க வேண்டுமா? என்ற ஒரு குழப்பம் நீடிக்கிறது. அருண்அசெட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் அருண் படேல் இது குறித்துக் கூறும்போது, இதற்கு வாங்கு அல்லது விற்றுவிடு என்று எளிதாகப் பதில் கூறிவிட முடியாது என்கிறார். முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வைக் கணிக்க முயல்வதை விட, தங்களது ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவின் சமநிலையை கவனிப்பதே நல்லது என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
விலை கடுமையாக உயர்ந்துவிட்டது என்பதற்காக மட்டுமே தங்க முதலீட்டிலிருந்து முழுமையாக வெளியேறக் கூடாது என்று படேல் கருதுகிறார். மாறாக, உங்கள் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டில் தங்கம் உங்களுடைய திட்டமிட்ட அளவை விட அதிக இடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் தங்கம் 10 சதவீதம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்து, இந்த விலை உயர்வால் அது தற்போது 20 சதவீதமாக அதிகரித்திருந்தால், அதில் பாதியை விற்று லாபம் பார்த்து, அந்தப் பணத்தை மற்ற முதலீடுகளுக்குப் பிரித்து சமநிலைப்படுத்துவது புத்திசாலித்தனம். தங்கம் என்பது செல்வத்தை பெருக்கும் சொத்து அல்ல, மாறாக அது பொருளாதார நெருக்கடி காலங்களில் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கும் ஒரு கேடயம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மை, புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், பணவீக்கம் மற்றும் நாணய வீழ்ச்சி போன்றவை தங்கத்தின் விலைக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவாக இருந்தாலும், இனிமேலும் தங்கம் இதே போன்ற அதிரடி வளர்ச்சியைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கக் கூடாது என படேல் எச்சரிக்கிறார். வரலாறு காட்டுவது என்னவென்றால், தங்கம் எப்போதும் நேர்க்கோட்டில் ஒரே சீராக உயர்வதில்லை. 2011ல் உச்சத்தைத் தொட்ட தங்கம், அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு சுமாரான செயல்திறனையே தந்தது. அதேபோல 2020 கோவிட் காலத்திற்குப் பிறகு சுமார் 20-22 சதவீதம் வரை சரிந்து, அதன் பின்னரே தற்போதைய அதிரடி உயர்வைத் தொடங்கியது.
தற்போதைய சுழற்சியிலும் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2026 இல் 10 கிராம் ரூ.1.72 லட்சமாக இருந்த உள்நாட்டு தங்க விலை, தற்போது 18 சதவீதம் சரிந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.1.41 லட்சமாக உள்ளது. முந்தைய சந்தை சுழற்சிகளின் அடிப்படையில், அடுத்த 12 முதல் 18 மாதங்களுக்கு தங்கம் மேலும் சரிவைச் சந்திக்க அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளேயே நீடிக்க 80 சதவீதம் வரை வாய்ப்புள்ளது. இதற்காக முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்க வேண்டியதில்லை, மாறாக குறுகிய காலத்தில் பெரிய லாபம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முதலீட்டாளர்கள் செய்யும் பெரிய தவறு, தங்கத்தில் முழுமையாக முதலீடு செய்வது அல்லது முற்றிலும் தவிர்ப்பது ஆகும். ஒரு நபரின் நிதி இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் திறனைப் பொறுத்தே தங்கம் எவ்வளவு சதவீதம் இருக்க வேண்டும் என்பது அமையும். நீண்ட கால முதலீட்டு நோக்கம் மற்றும் பங்குகளில் அதிக முதலீடு செய்துள்ள வளர்ச்சி சார்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு, தங்களது போர்ட்ஃபோலியோவில் 5-10 சதவீதம் தங்கம் இருந்தால் போதுமானது.
குறைவான ஏற்ற இறக்கத்தையும், மூலதனப் பாதுகாப்பையும் விரும்புவோர் இந்த அளவை 10-15 சதவீதம் வரை உயர்த்தலாம், அதற்கு மேல் தங்கம் வைத்திருப்பது உகந்ததல்ல. ஏனெனில், பங்குகளைப் போல தங்கம் எந்தவொரு லாபப்பங்கு (Dividend) அல்லது வருவாயை உருவாக்குவதில்லை, அது உங்கள் பணத்தின் வாங்கும் திறனை மட்டுமே தக்கவைக்கிறது.
இருப்பினும், தொடர் பணவீக்கம், அதிகரித்து வரும் அரசாங்கக் கடன்கள், நாணய மதிப்பு வீழ்ச்சி மற்றும் உலகப் போர் போன்ற பதற்றங்கள் காரணமாக தங்கம் எப்போதும் அதன் முக்கியத்துவத்தை இழப்பதில்லை. மற்ற நிதிச் சொத்துக்கள் வீழ்ச்சியடையும் போது தங்கம் காப்பீடு போலச் செயல்பட்டு உங்கள் சொத்தைப் பாதுகாக்கும்.
தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய நினைப்போருக்கு பிசிகல் தங்கத்தை விட, கோல்ட் இடிஎப் எனப்படும் தங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சிறந்தவை என்று படேல் கூறுகிறார். இதில் வெளிப்படையான விலை, எளிதாக விற்கும் வசதி மற்றும் சேமிப்பு குறித்த கவலைகள் இல்லை. மாறாக, ஆபரணத் தங்கம் வாங்கும் போது ஜிஎஸ்டி, செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் தூய்மை குறித்த கவலைகள் இருப்பதோடு, மறுவிற்பனை செய்யும் போது குறைந்த மதிப்பே கிடைக்கும். சவூரின் கோல்ட் பாண்ட் எனப்படும் அரசு தங்கப் பத்திரங்கள் ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டியுடன் சிறந்த முதலீடாக இருந்தபோதிலும், அவை நீண்ட காலத்திற்குப் பணத்தை முடக்குவதோடு, தற்போது புதிய பத்திர வெளியீடுகள் ஏதும் புழக்கத்தில் இல்லை.
இறுதியாக, பங்குகள் மற்றும் தங்கம் இரண்டையும் ஒன்றாக ஒப்பிடக் கூடாது. நிறுவனங்கள் வளர்ந்து லாபத்தை ஈட்டுவதால் நீண்ட கால அடிப்படையில் பங்குகளே செல்வத்தை பன்மடங்கு பெருக்கும். தங்கம் முதலீட்டைத் ஸ்திரமாக வைத்திருக்க மட்டுமே உதவும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், பங்குகள் செல்வத்தை வளர்க்கின்றன, தங்கம் செல்வத்தைப் பாதுகாக்கின்றது.