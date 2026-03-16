தங்கம் Vs வீட்டு மனை: எதிர்காலத்தில் லாபம் கொடுப்பது எது? ஆனந்த் சீனிவாசனின் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்!

Gold Vs Real Estate Retirement Plant : நம்மில் பலருக்கு, ஓய்வு காலத்தில் வரும் பென்ஷன் போதுமானதாக இருக்குமா? இருக்காதா என்கிற சந்தேகம் இருக்கும். இதனால், இளமையில் நன்கு சம்பாதிக்கும் போதே, பிற்காலத்தில் கைக்கொடுக்கும் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் முதலீடு செய்து விடலாம் என்று யோசிப்பாேம். பொதுவாக, தங்கம் அல்லது வீட்டு மணை வாங்கி வைத்தால்தான், அது சிறந்த முதலீடாக பார்க்கப்படுகிறது. இவை இரண்டில், எது சிறந்த முதலீடு என்பதையும், இவை இரண்டில் எதில் முதலீடு செய்தால் நம்மால் கடைசி காலத்தில் கவலை இல்லாமல் இருக்க முடியும் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
வயதான பின்பு வருவாய் ஈட்ட..
நாம் அனைவருமே, இளமையாக இருக்கும் போது, குறைவான வருமானமாக இருந்தாலும் அது மன நிறைவு கொடுக்கும் வேலை என்றால் தயங்காமல் சென்று விடுவோம். ஆனால், குடும்ப சுமை, கடன், வீட்டு செலவு என பொறுப்புகள் ஏற ஏறத்தான் நாம் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அது போதவே போதாது என்பது புரிய வரும். சரி, சம்பாதிக்கும் காலத்தில் கையில் காசு இருக்கும் அனைத்தையும் சமாளித்து விடுவோம். ஆனால், வயதான பின்பு, சம்பாதனை நின்று போனால்..? அப்போது என்ன செய்வோம்? என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? இந்த சூழலை சமாளிக்கத்தான், இளமையாக இருக்கும்போதே பலர் தங்களது எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஓய்வுக்கு பின்னும் கையில் வருமானம் வர வேண்டும் என்பதற்காக நல்ல முதலீட்டு ஆப்ஷனை தேடுவர். அவர்களுக்கு, எது சிறந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும் என்பதை பொருளாதார வல்லுநர் ஆனந்த் சீனிவாசன் விளக்குகிறார்.
முன்கூட்டியே ரிட்டையர் ஆவது..
ஆனந்த் சீனிவாசன், தனது யூடியூப் சேனலில் வேலையில் இருந்து Early Retirement பெறுவது, ஓய்வு பெறுவதற்கு ஏற்ற நேரம், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது, ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
தனக்கு ஏர்லி ரிட்டயர்மெண்டில் நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறும் ஆனந்த் சீனிவாசன், பொருளாதார ரீதியாக போதுமானதாக இருந்து, ஓய்வு பெறுகிறவர்கள், தாங்கள் செய்யும் வேலை பிடிக்காமல், அதில் இருந்து எஸ்கேப் ஆக ஓய்வு பெறுவதாக அர்த்தம் என்று கூறுகிறார்.
ஓய்வு பெறுவதற்கு சிறந்த காலம்!
செய்யும் வேலை பிடிக்காமல், வேறு வேளைக்கு செல்கிறேன் என்றால், அது அவரவர்களின் தனிப்பட்ட தேர்வு என்று கூறும் அவர், நாம் அனைவருமே சாகும் வரை எதையாவது ஒன்றை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறார். பணத்தை மட்டும் எண்ட் கோல் ஆக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்றும் சொல்கிறார்.
பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் இன்றைய காலக்கட்டத்தில், நாம் வாழ்க்கையை துல்லியமாக கணக்கிடுவது ரொம்பவே கடினம் என்றும் சொல்கிறார். எனவே, இந்த காலத்தில்Hard Asset எனப்படும் நமக்குரிய சொத்துக்கள் இருந்தால் சமாளிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, தங்கம் என்பது ஒரு சொத்து, அதே போல ஒரு காலம் வரை நிலமும் ஹார்ட் அசெட்டாக இருந்தது. ஆனால், இனியும் அது அப்படி இருக்குமா என்பதில் தனக்கு சந்தேகம் உள்ளது என்கிறார்.
தங்கத்தில் முதலீடு:
தங்கத்தை வைத்து ஒரு உதாரணம் கூறும் அவர், தன்னிடம் தங்கம் ஒரு 1000 கிராம் இருக்கிறது என வைத்துக்கொண்டால், மாத செலவுக்கு சுமார் 45,000 வரை தேவை என்று கணக்கிடுவோம். அதற்கு, மாதம் 3 கிராம் தங்கம் விற்றால் போதுமானதாக இருக்கும். ஆனால், இது உளவியல் ரீதியாக ரொம்பவே கடினம் என்கிறார். தங்கத்தின் விலை குறையும் போது கடினமாகி விடும் என்று தெரிவிக்கும் ஆனந்த் சீனிவாசன், பண வீக்கத்தை விட தங்கத்தின் விலை வேகமாக உயர்வதால் எதிர்காலத்தில் விற்க வேண்டிய தங்கத்தின் அளவு குறையலாம் என்கிறார்.
60 வயதான ஒருவர், தன்னுடைய 80 வயது வரை 240 மாதத்திற்கு ஒவ்வொரு மாதமும் 3 கிராம் தங்கத்தை விற்க வேண்டும் என்று கணக்கிட்டால், மொத்தம் 750 கிராம் தங்கம் விற்க வேண்டி வரலாம். மாத செலவு 50,000 என வைத்துக்கொண்டால், இதை வைத்து 80 வயது வரை சமாளிக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கிறார்.
வீட்டு மனை:
ஒரு சில பேர், தங்களின் ஓய்வு திட்டமாக வீட்டை கட்டி வாடகையை வைத்து அதில் வாழலாம் என்று நினைத்திருப்பார்கள். உங்களது முந்தைய சந்ததியினர் நிலத்தை வாங்கி வைத்திருந்தால், அதில் வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட முடியும். அப்போது உங்கள் கைக்கு 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை பணம் கிடைக்கலாம். காரணம், நிலத்தை வாங்க தற்போதைய சந்ததியினர் எந்த பணத்தையும் செலவிடவில்லை. அதே நேரத்தில், இப்போதுதான் நிலம் வாங்கி, பின்பு அதில் வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட வேண்டும் என்றால், அதில் 2% கூட கைக்கு வராது என்று கூறுகிறார்.
நீங்கள் எதில் முதலீடு செய்தாலும், அதில் உள்ள லாப-நஷ்டங்களை கணக்கிட்டு, தகுந்த பொருளாதார நிபுணரிடம் கலந்துரையாடிய பின்பு முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ